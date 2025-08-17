Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW33/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW32/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6 Open Beta
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K25
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- GTA Online
- EA Sports FC 25
- Grounded 2
- EA Sports Madden NFL 26
- Ready or Not
- EA Sports College Football 25
- Madden NFL 25
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW31/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- Rocket League
- GTA V
- NBA 2K25
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- GTA Online
- Ready or Not
- EA Sports FC 25
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- MLB The Show 25
- Red Dead Redemption 2
- Madden NFL 25
- Dead by Daylight
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?
Von der Liste diesmal nichts. GTA V habe ich durchgespielt. Was die Story betrifft. 🙂 GTA VI kann kommen. ✌🏻
Battlefield 6 in den Top 5 ist für den Anfang ein ziemlich guter Start, bin schon auf die Veröffentlichung im Oktober gespannt.
Platz 5 für die Battlefield 6 Beta, stark. Grounded 2 hat sich in die Top 20 platziert, auch sehr stark👍
Wie man sieht bricht Battlefield CoD nicht das Genick und gerade jetzt zur Beta wo viele wissen und es nicht verpassen wollen.
Mich wundert eher das Rainbow Six sich gleich dahinter hält.
Und was ich gar nicht verstehe ist Roblox.
Die BF Beta ist halt für jeden einfach zugänglich ohne Vorbestellung oder so. Klar das viele es ausprobieren …
Battlefield zieht sogar die Beta voll 😉.