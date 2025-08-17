Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW33/2025

6 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht
Image: depositphotos

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW32/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Battlefield 6 Open Beta
  6. Rainbow Six Siege
  7. GTA V
  8. Rocket League
  9. NBA 2K25
  10. EA Sports College Football 26
  11. Marvel Rivals
  12. Forza Horizon 5
  13. Apex Legends
  14. GTA Online
  15. EA Sports FC 25
  16. Grounded 2
  17. EA Sports Madden NFL 26
  18. Ready or Not
  19. EA Sports College Football 25
  20. Madden NFL 25

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW32/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege
  6. GTA V
  7. Rocket League
  8. NBA 2K25
  9. Grounded 2
  10. EA Sports College Football 26
  11. Marvel Rivals
  12. Forza Horizon 5
  13. GTA Online
  14. Ready or Not
  15. Apex Legends
  16. EA Sports FC 25
  17. MLB The Show 25
  18. EA Sports College Football 25
  19. Madden NFL 25
  20. Red Dead Redemption 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW31/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. Rocket League
  7. GTA V
  8. NBA 2K25
  9. EA Sports College Football 26
  10. Marvel Rivals
  11. Forza Horizon 5
  12. GTA Online
  13. Ready or Not
  14. EA Sports FC 25
  15. Apex Legends
  16. EA Sports College Football 25
  17. MLB The Show 25
  18. Red Dead Redemption 2
  19. Madden NFL 25
  20. Dead by Daylight

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 12500 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 17.08.2025 - 11:03 Uhr

    Von der Liste diesmal nichts. GTA V habe ich durchgespielt. Was die Story betrifft. 🙂 GTA VI kann kommen. ✌🏻

    0
  2. Katanameister 179900 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 17.08.2025 - 11:12 Uhr

    Battlefield 6 in den Top 5 ist für den Anfang ein ziemlich guter Start, bin schon auf die Veröffentlichung im Oktober gespannt.

    0
  3. Robilein 1143730 XP Xboxdynasty Legend Silber | 17.08.2025 - 11:18 Uhr

    Platz 5 für die Battlefield 6 Beta, stark. Grounded 2 hat sich in die Top 20 platziert, auch sehr stark👍

    0
  4. de Maja 290175 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.08.2025 - 11:29 Uhr

    Wie man sieht bricht Battlefield CoD nicht das Genick und gerade jetzt zur Beta wo viele wissen und es nicht verpassen wollen.
    Mich wundert eher das Rainbow Six sich gleich dahinter hält.
    Und was ich gar nicht verstehe ist Roblox.

    0
    • AppleRedX 125755 XP Man-at-Arms Gold | 17.08.2025 - 11:34 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Die BF Beta ist halt für jeden einfach zugänglich ohne Vorbestellung oder so. Klar das viele es ausprobieren …

      0

Hinterlasse eine Antwort