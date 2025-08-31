Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW35/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW35/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. GTA V
  7. Rocket League
  8. NBA 2K25
  9. EA Sports College Football 26
  10. GTA Online
  11. Marvel Rivals
  12. Forza Horizon 5
  13. EA Sports Madden NFL 26
  14. Apex Legends
  15. Helldivers 2
  16. EA Sports FC 25
  17. EA Sports College Football 25
  18. Delta Force
  19. Red Dead Redemption 2
  20. MLB The Show 25

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?

  1. Ash2X 292140 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 31.08.2025 - 16:24 Uhr

    Es ist einfach heftig das erst bei Platz 8 ein neues Spiel kommt. Der Rest hat 5-10+ Jahre auf dem Buckel.

  3. Rotten 67665 XP Romper Domper Stomper | 31.08.2025 - 17:02 Uhr

    Gerade spiel ik Gears of War, Revenge of the Savage Planet, habe vor mit Starship Troopers endlich anzufangen 😅✌🏻

Hinterlasse eine Antwort