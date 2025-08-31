Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW35/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW35/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Rainbow Six Siege X GTA V Rocket League NBA 2K25 EA Sports College Football 26 GTA Online Marvel Rivals Forza Horizon 5 EA Sports Madden NFL 26 Apex Legends Helldivers 2 EA Sports FC 25 EA Sports College Football 25 Delta Force Red Dead Redemption 2 MLB The Show 25

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?