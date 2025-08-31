Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW35/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW35/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K25
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- EA Sports Madden NFL 26
- Apex Legends
- Helldivers 2
- EA Sports FC 25
- EA Sports College Football 25
- Delta Force
- Red Dead Redemption 2
- MLB The Show 25
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es ist einfach heftig das erst bei Platz 8 ein neues Spiel kommt. Der Rest hat 5-10+ Jahre auf dem Buckel.
Gears of war hat es zumindest in den usa auch nicht in die Top 20 geschafft.
Bin nochmal mit OW2 angefangen.
Gerade spiel ik Gears of War, Revenge of the Savage Planet, habe vor mit Starship Troopers endlich anzufangen 😅✌🏻
Spiele aktuell Achilles: Survivor