Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW37/2025

6 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht
Image: depositphotos

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW37/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. GTA V
  7. NBA 2K26
  8. Rocket League
  9. Helldivers 2
  10. EA Sports College Football 26
  11. EA Sports Madden NFL 26
  12. GTA Online
  13. Marvel Rivals
  14. Forza Horizon 5
  15. Apex Legends
  16. EA Sports College Football 25
  17. EA Sports FC 25
  18. Hollow Knight: Silksong
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW36/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. GTA V
  7. Rocket League
  8. Helldivers 2
  9. EA Sports College Football 26
  10. GTA Online
  11. Forza Horizon 5
  12. NBA 2K25
  13. NBA 2K26
  14. Marvel Rivals
  15. EA Sports Madden NFL 26
  16. Apex Legends
  17. EA Sports FC 25
  18. EA Sports College Football 25
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Gears of War. Reloaded

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW35/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. GTA V
  7. Rocket League
  8. NBA 2K25
  9. EA Sports College Football 26
  10. GTA Online
  11. Marvel Rivals
  12. Forza Horizon 5
  13. EA Sports Madden NFL 26
  14. Apex Legends
  15. Helldivers 2
  16. EA Sports FC 25
  17. EA Sports College Football 25
  18. Delta Force
  19. Red Dead Redemption 2
  20. MLB The Show 25

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Lord Maternus 337440 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.09.2025 - 17:32 Uhr

    Wie immer nichts dabei, das ich spiele. Aber mit Silksong zur Abwechslung nochmal ein Titel, den ich noch spielen möchte.

    0
  2. Katanameister 197260 XP Grub Killer Master | 14.09.2025 - 17:45 Uhr

    Silksong wäre auch sehr gut in den Top 10 aufgehoben, ansonsten scheint Helldivers ganz stabil zu bleiben, mal sehen wie es nächste Woche aussieht.

    0
  3. Robilein 1153610 XP Xboxdynasty Legend Gold | 14.09.2025 - 18:21 Uhr

    Helldivers 2 in den Top 10. Sauber. Kaufen Xbox Spieler doch Games🙂

    Für Hollow Knight: Silksong sind die Top 20 auch sehr stark. Sonst fast die üblichen Verdächtigen.

    0
  4. RainbowF 30893 XP Bobby Car Bewunderer | 14.09.2025 - 18:26 Uhr

    Schon schade das immer nur die „Klassiker“ gespielt werden.

    0
  6. Sevalot 3000 XP Beginner Level 2 | 14.09.2025 - 18:57 Uhr

    Forza Horizon 5 ist ganz klar auf Platz 14 und das erfreut mich sehr. PC + TV und Forza ist einfach nur unglaublich.

    0

Hinterlasse eine Antwort