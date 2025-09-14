Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW37/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW37/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Rainbow Six Siege X GTA V NBA 2K26 Rocket League Helldivers 2 EA Sports College Football 26 EA Sports Madden NFL 26 GTA Online Marvel Rivals Forza Horizon 5 Apex Legends EA Sports College Football 25 EA Sports FC 25 Hollow Knight: Silksong Red Dead Redemption 2 Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW36/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Rainbow Six Siege X GTA V Rocket League Helldivers 2 EA Sports College Football 26 GTA Online Forza Horizon 5 NBA 2K25 NBA 2K26 Marvel Rivals EA Sports Madden NFL 26 Apex Legends EA Sports FC 25 EA Sports College Football 25 Red Dead Redemption 2 Gears of War. Reloaded

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW35/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Rainbow Six Siege X GTA V Rocket League NBA 2K25 EA Sports College Football 26 GTA Online Marvel Rivals Forza Horizon 5 EA Sports Madden NFL 26 Apex Legends Helldivers 2 EA Sports FC 25 EA Sports College Football 25 Delta Force Red Dead Redemption 2 MLB The Show 25

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?