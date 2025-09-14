Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW37/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW37/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- NBA 2K26
- Rocket League
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 26
- EA Sports Madden NFL 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- EA Sports FC 25
- Hollow Knight: Silksong
- Red Dead Redemption 2
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW36/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Rocket League
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- NBA 2K25
- NBA 2K26
- Marvel Rivals
- EA Sports Madden NFL 26
- Apex Legends
- EA Sports FC 25
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- Gears of War. Reloaded
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW35/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K25
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- EA Sports Madden NFL 26
- Apex Legends
- Helldivers 2
- EA Sports FC 25
- EA Sports College Football 25
- Delta Force
- Red Dead Redemption 2
- MLB The Show 25
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?
Wie immer nichts dabei, das ich spiele. Aber mit Silksong zur Abwechslung nochmal ein Titel, den ich noch spielen möchte.
Silksong wäre auch sehr gut in den Top 10 aufgehoben, ansonsten scheint Helldivers ganz stabil zu bleiben, mal sehen wie es nächste Woche aussieht.
Helldivers 2 in den Top 10. Sauber. Kaufen Xbox Spieler doch Games🙂
Für Hollow Knight: Silksong sind die Top 20 auch sehr stark. Sonst fast die üblichen Verdächtigen.
Schon schade das immer nur die „Klassiker“ gespielt werden.
Traurige Liste!
Forza Horizon 5 ist ganz klar auf Platz 14 und das erfreut mich sehr. PC + TV und Forza ist einfach nur unglaublich.