Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW38/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW38/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. NBA 2K26
  6. Rainbow Six Siege X
  7. GTA V
  8. Rocket League
  9. Helldivers 2
  10. EA Sports College Football 26
  11. Marvel Rivals
  12. GTA Online
  13. EA Sports Madden NFL 26
  14. Forza Horizon 5
  15. EA Sports College Football 25
  16. Borderlands 4
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 25
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Madden NFL 25

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW37/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. GTA V
  7. NBA 2K26
  8. Rocket League
  9. Helldivers 2
  10. EA Sports College Football 26
  11. EA Sports Madden NFL 26
  12. GTA Online
  13. Marvel Rivals
  14. Forza Horizon 5
  15. Apex Legends
  16. EA Sports College Football 25
  17. EA Sports FC 25
  18. Hollow Knight: Silksong
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW36/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. GTA V
  7. Rocket League
  8. Helldivers 2
  9. EA Sports College Football 26
  10. GTA Online
  11. Forza Horizon 5
  12. NBA 2K25
  13. NBA 2K26
  14. Marvel Rivals
  15. EA Sports Madden NFL 26
  16. Apex Legends
  17. EA Sports FC 25
  18. EA Sports College Football 25
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Gears of War. Reloaded

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW35/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rainbow Six Siege X
  6. GTA V
  7. Rocket League
  8. NBA 2K25
  9. EA Sports College Football 26
  10. GTA Online
  11. Marvel Rivals
  12. Forza Horizon 5
  13. EA Sports Madden NFL 26
  14. Apex Legends
  15. Helldivers 2
  16. EA Sports FC 25
  17. EA Sports College Football 25
  18. Delta Force
  19. Red Dead Redemption 2
  20. MLB The Show 25

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Katanameister 201600 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.09.2025 - 17:20 Uhr

    Borderlands 4 auf Rang 16 ist wohl eher ok, Helldivers hält sich noch wacker in den Top 10 und NBA 2K26 war klar, dass es aktuell so hoch steht.

    0
  2. Rotten 71065 XP Tastenakrobat Level 1 | 21.09.2025 - 17:31 Uhr

    Is ja ein ganz guter Einstieg für Borderlands 4 😅 bin gespannt wie es sich entwickelt

    0
  3. Kenty 223525 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.09.2025 - 18:18 Uhr

    Oh, schade, dass Hollow Knight Silksong schon wieder aus den Top 20 rausgefallen ist. Ich knabber immer noch an dem Spiel und es ist echt eine Herausforderung, hat aber trotzdem eine tolle Stimmung und sehr gute Musik und es ist viel zu entdecken.

    0

