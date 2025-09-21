Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW38/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW38/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Rocket League
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Forza Horizon 5
- EA Sports College Football 25
- Borderlands 4
- Apex Legends
- EA Sports FC 25
- Red Dead Redemption 2
- Madden NFL 25
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW37/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- NBA 2K26
- Rocket League
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 26
- EA Sports Madden NFL 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- EA Sports FC 25
- Hollow Knight: Silksong
- Red Dead Redemption 2
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW36/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Rocket League
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- NBA 2K25
- NBA 2K26
- Marvel Rivals
- EA Sports Madden NFL 26
- Apex Legends
- EA Sports FC 25
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- Gears of War. Reloaded
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW35/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K25
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- EA Sports Madden NFL 26
- Apex Legends
- Helldivers 2
- EA Sports FC 25
- EA Sports College Football 25
- Delta Force
- Red Dead Redemption 2
- MLB The Show 25
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?
Borderlands 4 auf Rang 16 ist wohl eher ok, Helldivers hält sich noch wacker in den Top 10 und NBA 2K26 war klar, dass es aktuell so hoch steht.
Is ja ein ganz guter Einstieg für Borderlands 4 😅 bin gespannt wie es sich entwickelt
Oh, schade, dass Hollow Knight Silksong schon wieder aus den Top 20 rausgefallen ist. Ich knabber immer noch an dem Spiel und es ist echt eine Herausforderung, hat aber trotzdem eine tolle Stimmung und sehr gute Musik und es ist viel zu entdecken.