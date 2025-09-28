Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW39/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW39/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Rocket League NBA 2K26 GTA V Rainbow Six Siege X Helldivers 2 EA Sports College Football 26 Marvel Rivals EA Sports Madden NFL 26 GTA Online Forza Horizon 5 Borderlands 4 EA Sports College Football 25 Apex Legends EA Sports FC 25 Madden NFL 25 Red Dead Redemption 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW38/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft NBA 2K26 Rainbow Six Siege X GTA V Rocket League Helldivers 2 EA Sports College Football 26 Marvel Rivals GTA Online EA Sports Madden NFL 26 Forza Horizon 5 EA Sports College Football 25 Borderlands 4 Apex Legends EA Sports FC 25 Red Dead Redemption 2 Madden NFL 25

