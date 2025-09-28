Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW39/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW39/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- EA Sports Madden NFL 26
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- Borderlands 4
- EA Sports College Football 25
- Apex Legends
- EA Sports FC 25
- Madden NFL 25
- Red Dead Redemption 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW38/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Rocket League
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Forza Horizon 5
- EA Sports College Football 25
- Borderlands 4
- Apex Legends
- EA Sports FC 25
- Red Dead Redemption 2
- Madden NFL 25
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das sich das NBA Spiel immer soweit oben befindet ist schon interessant 🤔.
Sind halt US Charts, deshalb keine Überraschung, ist ja auch erst vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht worden.
Da hast du wohl Recht 👍.
Ich zocke im Moment kein Spiel in der Liste, ab November werde ich aber wieder bei CoD dabei sein.
Zocke momentan nichts was in der Liste ist. Momentan ist meine suchtfaktor als Musou Spiel OP PW4 wieder da.
Alles nicht meine Spiele. Bei den ganzen Sportspielen kriege ich immer Lust, nochmal etwas Simpleres zu haben, wie früher ISS 64, NHL 2001 oder so. Irgendwas ohne Lootboxen und den ganzen Kram und aus heutiger Sicht wohl mehr „Arcade“-mäßig.
Wie gesagt: D/EU-Charts wären da mal interessanter. Aber die ganzen Kids bei uns zocken ja auch Roblox, Fortnite usw.
Helldivers 2 scheint gut angekommen zu sein.