Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW39/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW39/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. Helldivers 2
  10. EA Sports College Football 26
  11. Marvel Rivals
  12. EA Sports Madden NFL 26
  13. GTA Online
  14. Forza Horizon 5
  15. Borderlands 4
  16. EA Sports College Football 25
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 25
  19. Madden NFL 25
  20. Red Dead Redemption 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW38/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. NBA 2K26
  6. Rainbow Six Siege X
  7. GTA V
  8. Rocket League
  9. Helldivers 2
  10. EA Sports College Football 26
  11. Marvel Rivals
  12. GTA Online
  13. EA Sports Madden NFL 26
  14. Forza Horizon 5
  15. EA Sports College Football 25
  16. Borderlands 4
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 25
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Madden NFL 25

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Lord Hektor 313970 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.09.2025 - 09:27 Uhr

    Das sich das NBA Spiel immer soweit oben befindet ist schon interessant 🤔.

    0
  2. Katanameister 206420 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.09.2025 - 09:30 Uhr

    Ich zocke im Moment kein Spiel in der Liste, ab November werde ich aber wieder bei CoD dabei sein.

    0
  3. Sevalot 3840 XP Beginner Level 2 | 28.09.2025 - 09:46 Uhr

    Zocke momentan nichts was in der Liste ist. Momentan ist meine suchtfaktor als Musou Spiel OP PW4 wieder da.

    0
  4. Lord Maternus 340020 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.09.2025 - 10:31 Uhr

    Alles nicht meine Spiele. Bei den ganzen Sportspielen kriege ich immer Lust, nochmal etwas Simpleres zu haben, wie früher ISS 64, NHL 2001 oder so. Irgendwas ohne Lootboxen und den ganzen Kram und aus heutiger Sicht wohl mehr „Arcade“-mäßig.

    0
  5. Mech77 48835 XP Hooligan Bezwinger | 28.09.2025 - 12:09 Uhr

    Wie gesagt: D/EU-Charts wären da mal interessanter. Aber die ganzen Kids bei uns zocken ja auch Roblox, Fortnite usw.

    0

