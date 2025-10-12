Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW41/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW41/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft NBA 2K26 Rocket League GTA V Rainbow Six Siege X EA Sports College Football 26 EA Sports Madden NFL 26 Forza Horizon 5 Marvel Rivals GTA Online Helldivers 2 EA Sports College Football 25 Apex Legends Borderlands 4 Madden NFL 25 Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?