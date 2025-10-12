Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW41/2025

37 Autor: , in News / Xbox Series X
Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW41/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. NBA 2K26
  6. Rocket League
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. EA Sports College Football 26
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. Forza Horizon 5
  12. Marvel Rivals
  13. GTA Online
  14. Helldivers 2
  15. EA Sports College Football 25
  16. Apex Legends
  17. Borderlands 4
  18. Madden NFL 25
  19. Hogwarts Legacy
  20. Red Dead Redemption 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

37 Kommentare Added

  1. oldGamer 125095 XP Man-at-Arms Gold | 12.10.2025 - 11:18 Uhr

    Und da ist es wieder.
    Fortnite, wo crew ja angeblich niemand bei ultimate braucht weils eh niemand spielt, wieder Platz 1.
    Andere brauchens wohl vielleicht doch und freuen sich villeicht drüber.

    0
    • Mech77 52435 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.10.2025 - 11:51 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      Ich brauchs nicht. Bzw. nicht aufgezwungen und will auch nicht gezwungen dafür zahlen.

      Wenn ich das wollte, würde ich das gerne selbst entscheiden dürfen.

      2
        • Katanameister 217980 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.10.2025 - 12:51 Uhr
          Antwort auf DennisG89

          Es ist echt nur noch ein Witz, hoffentlich fällt Microsoft mit dem Mist ordentlich auf die Schnauze.

          2
      • oldGamer 125095 XP Man-at-Arms Gold | 12.10.2025 - 12:24 Uhr
        Antwort auf Mech77

        Du bist du, ich bin ich, der 3. ist der 3 und der 1 Millionste der 1 Millionste.
        Und der Anbieter muss uns alle unter einen Hut bekommen und nicht 1 Millionen Individuen bedienen.

        0
        • Mech77 52435 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.10.2025 - 12:51 Uhr
          Antwort auf oldGamer

          Meine Güte… der „Anbieter“ soll einfach mal ein flexibles Abo anbieten. Oder bist so unflexibel, das endlich mal zu kapieren? Sorry, aber die sich wiederholende Diskussion mit dir in dem Punkt nervt und dass du das seitens MS so vehemment verteidigst.

          Meinetwegen kannst du ja von mir aus auch 70,- €/Monat für den GP bezahlen, dir jeden Shice andrehen lassen und das so fressen. Aber deswegen müssen das andere noch lange nicht so akzeptieren und du auch nicht ständig versuchen, anderen deine Meinung aufzuzwängen!

          4
          • DennisG89 80920 XP Untouchable Star 1 | 12.10.2025 - 13:07 Uhr
            Antwort auf Mech77

            Finde ich sich, wer so was möchte, sollte es dazu buchen können und nicht generell für alle

            2
          • oldGamer 125095 XP Man-at-Arms Gold | 12.10.2025 - 13:35 Uhr
            Antwort auf Mech77

            Tja, ich kann nichts dazu das du und viele andere auch eben keinen plan haben wie Sachen funktionieren.
            Ein Sammelabo funktioniert weil es viele Sachen enthält, und nicht weil einige Individuen der Meinung man müsse sich nach ihnen persönlich richten.
            Und das hat nichts mit Verteidigen sondern mit verstehen zu tun.
            Wenn MS der Meinung ist das sie das tun müssen damit ultimte funktioniert oder das sie der Meinung sind das ultimate dadurch besser ist dann ist das deren Entscheidung. Da kannst du rumheulen wie du willst. Es ist und bleibt deren Entscheidung.
            Hätte die gesagt wir nehmen alle Day1 Spiele raus und bleiben beim Preis hätten auch viele rumgeheult und man hätte dennoch nichts dran ändern können.
            Aber das einzige was ihr Heulsusen ja kennt ist das ihr alles haben wollt aber sobald was dabei ist was euch nicht interessiert geht das Geschrei los wenn irgend eine Veränderung kommt.
            Und wenn MS den GamePass komplett einstampfen würde, dann ist das eben so, finde dich damit ab oder heul weiter.
            Wenn du nur für das zahlen willst was du auch nutzt dann kauf kein Ultimate sondern kauf die die Spiele die du spielen willst, aber dazu bist du dann ja zu geizig und heulst lieber weil du es ja vorher hattest und jetzt der Meinung bist du hättest ein Recht darauf es weiterhin so zu haben wie bisher.
            Ich entscheide für mich selbst ob ich etwas tue, nutze oder es lasse.
            Aber du verhälst dich dann lieber wie ein Baby in das man alles irgendwo sofort reinstecken muss und das direkt anfängt zu heulen wenns mal nicht sofort so passiert wie es das will.
            Wenn mir der GamePass oder was auch immer zu teuer wird dann kaufe/nutze ich ihn eben nicht mehr und heul nicht rum das man mir den Schnuller weggenommen hat. Aber was anderes können ja Menschen wie du nicht.

            0
  3. Mech77 52435 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.10.2025 - 11:53 Uhr

    Die Top 5 (bis auf den CoDz-Rotz, wobei das auch viele Kiddies spielen) legt nahe, dass ja auch viele jüngere Spielen.

    Wenn die Nextbox zu teuer werden sollte, sind da wohl jüngere Generationen mit der Xbox Next Gen ausgeschlossen. Wäre aber bei der PS 6 genauso.

    0
  5. Lord Hektor 317270 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.10.2025 - 12:02 Uhr

    Ich überlege Hogwards zu starten. Ich denke nächste Woche wird man dann Battlefield 6 in dieser Liste sehen.

    0
  7. Katanameister 217980 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.10.2025 - 12:47 Uhr

    Hogwarts Legacy auf Platz 19 ist ja eine Überraschung, der Rest eher nicht.

    0
  8. Hey Iceman 822685 XP Xboxdynasty All Star Gold | 12.10.2025 - 13:26 Uhr

    Schön, Helldiver ist noch dabei und mein Mitwirken mit der Daft Punk World hat Fortnite wieder auf Platz 1 gehievt .😁

    0

