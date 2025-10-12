Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW41/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW41/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- NBA 2K26
- Rocket League
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports College Football 26
- EA Sports Madden NFL 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- GTA Online
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 25
- Apex Legends
- Borderlands 4
- Madden NFL 25
- Hogwarts Legacy
- Red Dead Redemption 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und da ist es wieder.
Fortnite, wo crew ja angeblich niemand bei ultimate braucht weils eh niemand spielt, wieder Platz 1.
Andere brauchens wohl vielleicht doch und freuen sich villeicht drüber.
Ich brauchs nicht. Bzw. nicht aufgezwungen und will auch nicht gezwungen dafür zahlen.
Wenn ich das wollte, würde ich das gerne selbst entscheiden dürfen.
Weiß nicht mal was das sein sollte
Es ist echt nur noch ein Witz, hoffentlich fällt Microsoft mit dem Mist ordentlich auf die Schnauze.
Du bist du, ich bin ich, der 3. ist der 3 und der 1 Millionste der 1 Millionste.
Und der Anbieter muss uns alle unter einen Hut bekommen und nicht 1 Millionen Individuen bedienen.
Meine Güte… der „Anbieter“ soll einfach mal ein flexibles Abo anbieten. Oder bist so unflexibel, das endlich mal zu kapieren? Sorry, aber die sich wiederholende Diskussion mit dir in dem Punkt nervt und dass du das seitens MS so vehemment verteidigst.
Meinetwegen kannst du ja von mir aus auch 70,- €/Monat für den GP bezahlen, dir jeden Shice andrehen lassen und das so fressen. Aber deswegen müssen das andere noch lange nicht so akzeptieren und du auch nicht ständig versuchen, anderen deine Meinung aufzuzwängen!
Finde ich sich, wer so was möchte, sollte es dazu buchen können und nicht generell für alle
Tja, ich kann nichts dazu das du und viele andere auch eben keinen plan haben wie Sachen funktionieren.
Ein Sammelabo funktioniert weil es viele Sachen enthält, und nicht weil einige Individuen der Meinung man müsse sich nach ihnen persönlich richten.
Und das hat nichts mit Verteidigen sondern mit verstehen zu tun.
Wenn MS der Meinung ist das sie das tun müssen damit ultimte funktioniert oder das sie der Meinung sind das ultimate dadurch besser ist dann ist das deren Entscheidung. Da kannst du rumheulen wie du willst. Es ist und bleibt deren Entscheidung.
Hätte die gesagt wir nehmen alle Day1 Spiele raus und bleiben beim Preis hätten auch viele rumgeheult und man hätte dennoch nichts dran ändern können.
Aber das einzige was ihr Heulsusen ja kennt ist das ihr alles haben wollt aber sobald was dabei ist was euch nicht interessiert geht das Geschrei los wenn irgend eine Veränderung kommt.
Und wenn MS den GamePass komplett einstampfen würde, dann ist das eben so, finde dich damit ab oder heul weiter.
Wenn du nur für das zahlen willst was du auch nutzt dann kauf kein Ultimate sondern kauf die die Spiele die du spielen willst, aber dazu bist du dann ja zu geizig und heulst lieber weil du es ja vorher hattest und jetzt der Meinung bist du hättest ein Recht darauf es weiterhin so zu haben wie bisher.
Ich entscheide für mich selbst ob ich etwas tue, nutze oder es lasse.
Aber du verhälst dich dann lieber wie ein Baby in das man alles irgendwo sofort reinstecken muss und das direkt anfängt zu heulen wenns mal nicht sofort so passiert wie es das will.
Wenn mir der GamePass oder was auch immer zu teuer wird dann kaufe/nutze ich ihn eben nicht mehr und heul nicht rum das man mir den Schnuller weggenommen hat. Aber was anderes können ja Menschen wie du nicht.
Hogwarts Legacy… vielleicht dem Gamepass verschuldet?!?
Die Top 5 (bis auf den CoDz-Rotz, wobei das auch viele Kiddies spielen) legt nahe, dass ja auch viele jüngere Spielen.
Wenn die Nextbox zu teuer werden sollte, sind da wohl jüngere Generationen mit der Xbox Next Gen ausgeschlossen. Wäre aber bei der PS 6 genauso.
Ich denke, dass viele dieser jungen Gamer teils sogar auf One und PS4 unterwegs sind.
Durchaus.
Die Reihenfolge könnte sich nächste Woche ändern.. Bin gespannt
Ich überlege Hogwards zu starten. Ich denke nächste Woche wird man dann Battlefield 6 in dieser Liste sehen.
Bin auch schon gespannt auf die Platzierung, Top 5 könnte klappen.
Das Hogwarts noch so viel gespielt wird dachte ich nicht
Hogwarts Legacy auf Platz 19 ist ja eine Überraschung, der Rest eher nicht.
Schön, Helldiver ist noch dabei und mein Mitwirken mit der Daft Punk World hat Fortnite wieder auf Platz 1 gehievt .😁