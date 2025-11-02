Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW44/2025

Übersicht
Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW44/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Battlefield 6
  6. NBA 2K26
  7. GTA
  8. Rocket League
  9. Rainbow Six Siege X
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. EA Sports College Football 26
  12. Marvel Rivals
  13. GTA Online
  14. Forza Horizon 5
  15. EA Sports College Football 25
  16. Apex Legends
  17. Madden NFL 25
  18. Red Dead Redemption 2
  19. Helldivers 2
  20. Overwatch 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

  • Platz 32: Ninja Gaiden 4
  • Platz 54: The Outer Worlds 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

  1. Katanameister 235140 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 02.11.2025 - 14:10 Uhr

    Battlefield hat wohl nochmal einen Schub durch Battle Royal erhalten, ansonsten zocke ich CoD Black Ops 6 aktuell von der Liste, Ninja Gaiden 4 hab ich durchgespielt, zocke aber noch ab und zu einige Prüfungen durch, Outer Worlds 2 langweilt mich etwas, mal sehen, ob ich es weiterspiele.

  2. shadow moses 417570 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.11.2025 - 14:11 Uhr

    Bei mir lief The Outer Worlds 2, aber das werde ich pausieren. Staller 2 ist nur noch bis zum 15. November im GP. Das werde ich nun doch noch angehen.

  4. Lord Maternus 345645 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.11.2025 - 14:29 Uhr

    Jetzt ist es schon November. Bald nähern wir uns schon dem ersten Jahrestag von „In höchstens einem Monat hört man nichts mehr von Marvel Rivals, weil nie jemand an die grandiosen Originale von Blizzard rankommen kann.“ und ich habe das Spiel immer noch nicht gespielt xD

  5. Peter Quill 72390 XP Tastenakrobat Level 1 | 02.11.2025 - 14:35 Uhr

    Ich dachte call of duty ist auf platz 2 🤔.
    Outer worlds 2 muss ich mir auch ansehen, schade, das Interesse scheint nicht sonderlich groß zu sein.

