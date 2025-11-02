Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW44/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW44/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- NBA 2K26
- GTA
- Rocket League
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- EA Sports College Football 25
- Apex Legends
- Madden NFL 25
- Red Dead Redemption 2
- Helldivers 2
- Overwatch 2
Weitere aktuelle Veröffentlichungen:
- Platz 32: Ninja Gaiden 4
- Platz 54: The Outer Worlds 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Battlefield hat wohl nochmal einen Schub durch Battle Royal erhalten, ansonsten zocke ich CoD Black Ops 6 aktuell von der Liste, Ninja Gaiden 4 hab ich durchgespielt, zocke aber noch ab und zu einige Prüfungen durch, Outer Worlds 2 langweilt mich etwas, mal sehen, ob ich es weiterspiele.
Bei mir lief The Outer Worlds 2, aber das werde ich pausieren. Staller 2 ist nur noch bis zum 15. November im GP. Das werde ich nun doch noch angehen.
Ob Fortnite irgendwann mal verdrängt wird?
Meist nicht. Rutscht ab und an mal auf Platz 2 oder 3. Aber prinzipiell ist es immer erster. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann
Denke nicht… die ganze Welt spielt es.
Ich nicht. Mein Sohn spielt es auch nicht mehr. Wobei er es echt lange gespielt hatte
Ändert dennoch nichts drann das Game bleibt Nummer 1
Jetzt ist es schon November. Bald nähern wir uns schon dem ersten Jahrestag von „In höchstens einem Monat hört man nichts mehr von Marvel Rivals, weil nie jemand an die grandiosen Originale von Blizzard rankommen kann.“ und ich habe das Spiel immer noch nicht gespielt xD
😄.
Der Erfolg von Marvel Rivals ist wirklich beeindruckend.
Aber immerhin ist Overwatch 2 seit langem wieder mal unter den Top 20.
Ich denke trotz allem das der Erfolg nur auf dem Botmodus beruht.
Ich dachte call of duty ist auf platz 2 🤔.
Outer worlds 2 muss ich mir auch ansehen, schade, das Interesse scheint nicht sonderlich groß zu sein.
Bin überrascht, dass Cronos so schnell rsusgeflogen ist
Es war nie in den Top 20.😅