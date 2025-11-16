Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW46/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW46/2025

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Battlefield 6 Rocket League GTA V NBA 2K26 Rainbow Six Siege X EA Sports Madden NFL 26 EA Sports College Football 26 GTA Online Forza Horizon 5 Marvel Rivals Apex Legends EA Sports College Football 25 Red Dead Redemption 2 EA Sports Madden NFL 25 ARC Raiders Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW45/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Battlefield 6 Rocket League NBA 2K26 GTA V Rainbow Six Siege X EA Sports Madden NFL 26 EA Sports College Football 26 GTA Online Forza Horizon 5 Marvel Rivals EA Sports College Football 25 Apex Legends The Outer Worlds 2 EA Sports Madden NFL 25 Red Dead Redemption 2 Overwatch 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

Platz 30: ARC Raiders

Platz 55: Ninja Gaiden 4

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?