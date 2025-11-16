Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW46/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW46/2025
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Battlefield 6
- Rocket League
- GTA V
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports Madden NFL 25
- ARC Raiders
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW45/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- EA Sports College Football 25
- Apex Legends
- The Outer Worlds 2
- EA Sports Madden NFL 25
- Red Dead Redemption 2
- Overwatch 2
Weitere aktuelle Veröffentlichungen:
- Platz 30: ARC Raiders
- Platz 55: Ninja Gaiden 4
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
Von der Liste zwischendurch mal GTA V. Raumschiffteile sammeln. 😃
Sieht aber nicht gerade gut aus für call of duty. 🤔
Die Auswirkung vom BO7 Release wird sich erst noch zeigen. Das dauert immer etwas.
KW 46 ist aber der Zeitraum vom 10 bis 16 November.🤔
Da müsste ja der Release Zeitraum von Black ops 7 ja reinfallen, vor allem zum Release sind ja die meisten spieler aktiv.
Auf platz 4 habe ich call of duty noch nie gesehen.
Diese Liste im Xbox Store ist immer etwas zeitverzögert.
hab ich mir auch gedacht. Auf steam ne voll Katastrophe und bei xbox sogar einen platz nach hinten gerückt. Auf der Playsi sehe ich auch nicht viele COD Spieler. Vor paar Jahr haben ungefähr 80% meiner freundesliste das neue cod gespielt. Jetzt wenn ich schaue wer on ist, zocken fast alle andere games.
Battlefield stabil sehr schön 🙂
Nächte Woche wirds wohl anders aussehen 🤔
Damit ist Outer Worlds 2 schon raus. Trotz Game Pass. Und das ist für mich bei Call of Duty verwunderlich, dass es da nur auf Rang 4 ist. Das könnte auch dafür sprechen, dass die höheren Preise nicht mehr in Masse angenommen werden.
Spannend finde ich, dass ARC Raiders sich weiter nach oben schiebt. Auf dem PC hat es Battlefield und Black Ops den Rang abgelaufen. Ich glaube echt nicht, dass Microsoft und EA mit dieser Konkurrenz gerechnet hätten. Wird das überhaupt auf der Xbox beworben oder als Konkurrenz hinten runtergefallen lassen?
CoD hat sich mit dieser brutal schlechten Kampagne keinen Gefallen getan, sehr schlechte Publicity, wenn man die Erfolge auf der Xbox ansieht, merkt man, dass die meisten die Kampagne nicht mal angefangen haben, dafür machen der Multiplayer und Zombies wieder Spaß.
Bei meiner FL dominiert ARC Raiders. CoD hab ich das Gefühl interessiert gar keinen. Fortnite geht scheinbar immer noch gut und bei Rocket League hab ich das Gefühl da kommt gerade wieder ein kleiner hype
„Fortnite, Roblox, Minecraft“
Also genau das, was mein Sohn und seine Freunde auch spielen (in letzter Zeit eher Roblox)
Fortnite, Roblox.. Jippie.. Klasse..
FC Bayern München.. 😂
Das roblox so beliebt ist kann ich einfach nicht verstehen.
Wer hätte es gedacht Fortnite auf Platz 1^^