Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW46/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW46/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Battlefield 6
  6. Rocket League
  7. GTA V
  8. NBA 2K26
  9. Rainbow Six Siege X
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. EA Sports College Football 26
  12. GTA Online
  13. Forza Horizon 5
  14. Marvel Rivals
  15. Apex Legends
  16. EA Sports College Football 25
  17. Red Dead Redemption 2
  18. EA Sports Madden NFL 25
  19. ARC Raiders
  20. Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW45/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Battlefield 6
  6. Rocket League
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Rainbow Six Siege X
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. EA Sports College Football 26
  12. GTA Online
  13. Forza Horizon 5
  14. Marvel Rivals
  15. EA Sports College Football 25
  16. Apex Legends
  17. The Outer Worlds 2
  18. EA Sports Madden NFL 25
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Overwatch 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

  • Platz 30: ARC Raiders
  • Platz 55: Ninja Gaiden 4

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

  1. Vayne1986 18975 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.11.2025 - 12:03 Uhr

    Von der Liste zwischendurch mal GTA V. Raumschiffteile sammeln. 😃

    0
      • Peter Quill 73630 XP Tastenakrobat Level 2 | 16.11.2025 - 13:06 Uhr
        Antwort auf shadow moses

        KW 46 ist aber der Zeitraum vom 10 bis 16 November.🤔
        Da müsste ja der Release Zeitraum von Black ops 7 ja reinfallen, vor allem zum Release sind ja die meisten spieler aktiv.
        Auf platz 4 habe ich call of duty noch nie gesehen.

        1
    • Alarith 20530 XP Nasenbohrer Level 1 | 16.11.2025 - 12:38 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      hab ich mir auch gedacht. Auf steam ne voll Katastrophe und bei xbox sogar einen platz nach hinten gerückt. Auf der Playsi sehe ich auch nicht viele COD Spieler. Vor paar Jahr haben ungefähr 80% meiner freundesliste das neue cod gespielt. Jetzt wenn ich schaue wer on ist, zocken fast alle andere games.

      0
  3. Hey Iceman 832865 XP Xboxdynasty All Star Gold | 16.11.2025 - 12:28 Uhr

    Battlefield stabil sehr schön 🙂
    Nächte Woche wirds wohl anders aussehen 🤔

    0
  4. EdgarAllanFloh 109380 XP Master User | 16.11.2025 - 12:43 Uhr

    Damit ist Outer Worlds 2 schon raus. Trotz Game Pass. Und das ist für mich bei Call of Duty verwunderlich, dass es da nur auf Rang 4 ist. Das könnte auch dafür sprechen, dass die höheren Preise nicht mehr in Masse angenommen werden.

    Spannend finde ich, dass ARC Raiders sich weiter nach oben schiebt. Auf dem PC hat es Battlefield und Black Ops den Rang abgelaufen. Ich glaube echt nicht, dass Microsoft und EA mit dieser Konkurrenz gerechnet hätten. Wird das überhaupt auf der Xbox beworben oder als Konkurrenz hinten runtergefallen lassen?

    0
  5. Katanameister 244400 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 16.11.2025 - 12:44 Uhr

    CoD hat sich mit dieser brutal schlechten Kampagne keinen Gefallen getan, sehr schlechte Publicity, wenn man die Erfolge auf der Xbox ansieht, merkt man, dass die meisten die Kampagne nicht mal angefangen haben, dafür machen der Multiplayer und Zombies wieder Spaß.

    0
  6. Toxic Growler 17930 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.11.2025 - 12:50 Uhr

    Bei meiner FL dominiert ARC Raiders. CoD hab ich das Gefühl interessiert gar keinen. Fortnite geht scheinbar immer noch gut und bei Rocket League hab ich das Gefühl da kommt gerade wieder ein kleiner hype

    1
  7. DrFreaK666 172260 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 16.11.2025 - 12:55 Uhr

    „Fortnite, Roblox, Minecraft“

    Also genau das, was mein Sohn und seine Freunde auch spielen (in letzter Zeit eher Roblox)

    0
  8. BasDom 17320 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.11.2025 - 13:00 Uhr

    Fortnite, Roblox.. Jippie.. Klasse..
    FC Bayern München.. 😂

    0

Hinterlasse eine Antwort