Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW45/2025

News / Xbox Series X
Image: depositphotos

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW45/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Battlefield 6
  6. Rocket League
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Rainbow Six Siege X
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. EA Sports College Football 26
  12. GTA Online
  13. Forza Horizon 5
  14. Marvel Rivals
  15. EA Sports College Football 25
  16. Apex Legends
  17. The Outer Worlds 2
  18. EA Sports Madden NFL 25
  19. Red Dead Redemption 2
  20. Overwatch 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

  • Platz 30: ARC Raiders
  • Platz 55: Ninja Gaiden 4

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW44/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Battlefield 6
  6. NBA 2K26
  7. GTA
  8. Rocket League
  9. Rainbow Six Siege X
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. EA Sports College Football 26
  12. Marvel Rivals
  13. GTA Online
  14. Forza Horizon 5
  15. EA Sports College Football 25
  16. Apex Legends
  17. Madden NFL 25
  18. Red Dead Redemption 2
  19. Helldivers 2
  20. Overwatch 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

  • Platz 32: Ninja Gaiden 4
  • Platz 54: The Outer Worlds 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

  6. Katanameister 239380 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.11.2025 - 18:30 Uhr

    Bin eigentlich nur mit CoD beschäftigt, wenn man von den oben genannten Spielen ausgeht.

    0
  7. Banshee3774 130852 XP Elite-at-Arms Bronze | 09.11.2025 - 18:38 Uhr

    Ich kann schon verstehen, warum so viele Studios ein Stück vom LSG Kuchen haben wollen

    0

