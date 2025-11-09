Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW45/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW45/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Battlefield 6 Rocket League NBA 2K26 GTA V Rainbow Six Siege X EA Sports Madden NFL 26 EA Sports College Football 26 GTA Online Forza Horizon 5 Marvel Rivals EA Sports College Football 25 Apex Legends The Outer Worlds 2 EA Sports Madden NFL 25 Red Dead Redemption 2 Overwatch 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

Platz 30: ARC Raiders

Platz 55: Ninja Gaiden 4

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW44/2025

Fortnite Roblox Call of Duty Minecraft Battlefield 6 NBA 2K26 GTA Rocket League Rainbow Six Siege X EA Sports Madden NFL 26 EA Sports College Football 26 Marvel Rivals GTA Online Forza Horizon 5 EA Sports College Football 25 Apex Legends Madden NFL 25 Red Dead Redemption 2 Helldivers 2 Overwatch 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

Platz 32: Ninja Gaiden 4

Platz 54: The Outer Worlds 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?