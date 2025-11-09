Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW45/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW45/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- EA Sports College Football 25
- Apex Legends
- The Outer Worlds 2
- EA Sports Madden NFL 25
- Red Dead Redemption 2
- Overwatch 2
Weitere aktuelle Veröffentlichungen:
- Platz 30: ARC Raiders
- Platz 55: Ninja Gaiden 4
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW44/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- NBA 2K26
- GTA
- Rocket League
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- EA Sports College Football 25
- Apex Legends
- Madden NFL 25
- Red Dead Redemption 2
- Helldivers 2
- Overwatch 2
Weitere aktuelle Veröffentlichungen:
- Platz 32: Ninja Gaiden 4
- Platz 54: The Outer Worlds 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Leiste aktuell mit BF6 meinen Beitrag
Bin auch bei Battlefield 6
Mit cod bin ich mit dabei
Ich spiele noch immer Doom – The Dark Ages 🙂
Schön das BF noch so stabil ist 👍
Bin eigentlich nur mit CoD beschäftigt, wenn man von den oben genannten Spielen ausgeht.
Ich kann schon verstehen, warum so viele Studios ein Stück vom LSG Kuchen haben wollen