Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW47/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW47/2025

Fortnite

Roblox

Call of Duty

Minecraft

Battlefield 6

Rocket League

GTA V

NBA 2K26

Rainbow Six Siege X

GTA Online

EA Sports Madden NFL 26

Marvel Rivals

EA Sports College Football 26

Forza Horizon 5

Apex Legends

ARC Raiders

EA Sports College Football 25

Red Dead Redemption 2

EA Sports Madden NFL 25

Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW46/2025

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?