Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW47/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW47/2025

  • Fortnite
  • Roblox
  • Call of Duty
  • Minecraft
  • Battlefield 6
  • Rocket League
  • GTA V
  • NBA 2K26
  • Rainbow Six Siege X
  • GTA Online
  • EA Sports Madden NFL 26
  • Marvel Rivals
  • EA Sports College Football 26
  • Forza Horizon 5
  • Apex Legends
  • ARC Raiders
  • EA Sports College Football 25
  • Red Dead Redemption 2
  • EA Sports Madden NFL 25
  • Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW46/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Battlefield 6
  6. Rocket League
  7. GTA V
  8. NBA 2K26
  9. Rainbow Six Siege X
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. EA Sports College Football 26
  12. GTA Online
  13. Forza Horizon 5
  14. Marvel Rivals
  15. Apex Legends
  16. EA Sports College Football 25
  17. Red Dead Redemption 2
  18. EA Sports Madden NFL 25
  19. ARC Raiders
  20. Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. RappScallion 16840 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.11.2025 - 12:54 Uhr

    Wundert mich, dass Rocket League noch so hoch im Kurs liegt. Wäre schön, wenn sie das für die Switch 2 mal fertig patchen würden. Mein Sohn ist ganz traurig, dass er es nicht mehr vernünftig zocken kann.

    0
          • RappScallion 16840 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.11.2025 - 15:18 Uhr
            Antwort auf DanSanAliaMi

            Ich weiß nur, dass es wohl häufiger Probleme gibt. Auf der Switch 1 lief alles rund (so rund, wie es auf der alten Hardware halt laufen kann). Deswegen find ich es seltsam, dass es auf der S2 so rumzickt. Es ist aber auch leider nach wie vor keine native Version für die Switch 2 in Sicht.

            0
  5. Hey Iceman 834865 XP Xboxdynasty All Star Gold | 23.11.2025 - 14:39 Uhr

    Hoffe das durch meine Unterstützung Battlefield weiterhin so weit oben bleibt 😀

    0
  6. APR ARTEMIS 3820 XP Beginner Level 2 | 23.11.2025 - 15:04 Uhr

    In Minecraft hab ich mal reingespielt. Bin damit nicht warm geworden.
    Forza Horizon 5, Spiele Ich derzeit tatsächlich hin und wieder noch, allerdings mit dem besseren Controller der PS5.

    0

