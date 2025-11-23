Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW47/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW47/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- Rocket League
- GTA V
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Marvel Rivals
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- ARC Raiders
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports Madden NFL 25
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW46/2025
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Battlefield 6
- Rocket League
- GTA V
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports Madden NFL 25
- ARC Raiders
- Overwatch 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
Wundert mich, dass Rocket League noch so hoch im Kurs liegt. Wäre schön, wenn sie das für die Switch 2 mal fertig patchen würden. Mein Sohn ist ganz traurig, dass er es nicht mehr vernünftig zocken kann.
Warum was ist das Problem auf der Switch 2 mit Rocket League?
Er hat da so derbe Lags, dass das Auto einfach kurzzeitig auf der Stelle stehen bleibt.
Oh okay das ist schlecht. Dann wirklich unspielbar. Aber ist das bei allen so ?
Ich weiß nur, dass es wohl häufiger Probleme gibt. Auf der Switch 1 lief alles rund (so rund, wie es auf der alten Hardware halt laufen kann). Deswegen find ich es seltsam, dass es auf der S2 so rumzickt. Es ist aber auch leider nach wie vor keine native Version für die Switch 2 in Sicht.
Kein einziges von der Top 20 gespielt
Battlefield hat seine Fans
Battlefield Sex nicht auf Platz 1? 🤔
Es ist ja nicht kostenlos wie Fortnite🤷♂️
Fortnite ist kostenlos UND umsonst 🤣
Hoffe das durch meine Unterstützung Battlefield weiterhin so weit oben bleibt 😀
In Minecraft hab ich mal reingespielt. Bin damit nicht warm geworden.
Forza Horizon 5, Spiele Ich derzeit tatsächlich hin und wieder noch, allerdings mit dem besseren Controller der PS5.