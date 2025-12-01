Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW48/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW48/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- Rocket League
- GTA V
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- GTA Online
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- ARC Raiders
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- Madden NFL 25
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW47/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- Rocket League
- GTA V
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Marvel Rivals
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- ARC Raiders
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports Madden NFL 25
- Overwatch 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
