Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW51/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW51/2025
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- GTA V
- Rocket League
- GTA Online
- Battlefield 6
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- ARC Raiders
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports College Football 25
- Overwatch 2
- EA Sports FC 26
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW49/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- ARC Raiders
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports Madden NFL 25
- Overwatch 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Von der Liste spiele ich nichts aktuell. 😉
COD BO 6
Rocket League zieht wieder an.
Battelfield und CoD verlieren Spieler, seltsam, von der Liste spiele ich immer noch nur CoD BO7.