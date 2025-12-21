Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW51/2025

4 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht
Image: depositphotos

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW51/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. GTA V
  6. Rocket League
  7. GTA Online
  8. Battlefield 6
  9. NBA 2K26
  10. Rainbow Six Siege X
  11. EA Sports Madden NFL 26
  12. EA Sports College Football 26
  13. Marvel Rivals
  14. ARC Raiders
  15. Forza Horizon 5
  16. Apex Legends
  17. Red Dead Redemption 2
  18. EA Sports College Football 25
  19. Overwatch 2
  20. EA Sports FC 26

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW49/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Call of Duty
  4. Minecraft
  5. Battlefield 6
  6. GTA V
  7. Rocket League
  8. NBA 2K26
  9. Rainbow Six Siege X
  10. GTA Online
  11. EA Sports Madden NFL 26
  12. EA Sports College Football 26
  13. Marvel Rivals
  14. Forza Horizon 5
  15. ARC Raiders
  16. Apex Legends
  17. EA Sports College Football 25
  18. Red Dead Redemption 2
  19. EA Sports Madden NFL 25
  20. Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. Katanameister 276100 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.12.2025 - 18:27 Uhr

    Battelfield und CoD verlieren Spieler, seltsam, von der Liste spiele ich immer noch nur CoD BO7.

    0

Hinterlasse eine Antwort