Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW49/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW49/2025
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty
- Minecraft
- Battlefield 6
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- ARC Raiders
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports Madden NFL 25
- Overwatch 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
Forza horizon hält sich beachtlich.
Meine persönliche Nummer 1 ist nach wie vor Red Dead Redemption 2!
Sind beides top spiele.
Absolut 👍
Ist ja auch ein wirklich gutes Rennspiel. Und viel Auswahl hat man auch nicht unbedingt 🙂
Das Rainbow Six noch so weit oben ist, wundert mich.
Kenne selbst sehr viele, die haben es gespielt ohne Ende, sind aber aus dem Game weg. Da die Community sehr toxisch ist und aber auch sehr verseucht sein soll, was Cronos und co angeht.
Das Spiel an sich ist sehr, sehr gut, aber auf lange Zeit konnte mich das Game auch nicht halten. Werde heute Abend mal wieder in Marvel Rivals reinschauen.
Die haben wieder neue Helden gebracht, die werde ich mal durchtesten. Warte aber immer noch sehr sehnsüchtig auf Deadpool. Hab einfach Bock, mit dem Helden die Runden zu zerlegen.
Das ist halt die US-Liste.
Da bringt es nicht viel, wenn unsere Mates vor den toxischen US-Kids geflüchtet sind 😄
Egal woher, traurig ist es einfach, wenn man kein vernünftiges Zusammenspiel zusammen bekommen. War dann auch bei League of Legends so. Leaver, AFK, Trolls, Feeder etc. kein Nerv mehr dafür wenn man Tryhard unterwegs ist und etwas erreichen möchte.
Roblox läuft bei mir jeden Tag 🙈, hat Minencraft abgelöst.
14. Platz Forza Horizon 5 wow! 🙂
Diese Woche kein Spiel aus der Liste gezockt.