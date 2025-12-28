Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW52/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW52/2025

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. GTA V
  6. Rocket League
  7. NBA 2K26
  8. GTA Online
  9. Rainbow Six Siege X
  10. Battlefield 6
  11. EA Sports Madden NFL 26
  12. EA Sports College Football 26
  13. ARC Raiders
  14. Marvel Rivals
  15. Forza Horizon 5
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports College Football 25
  19. EA Sports FC 26
  20. Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

  3. Robilein 1193470 XP Xboxdynasty Legend Gold | 28.12.2025 - 17:05 Uhr

    Schon Wahnsinn wie stark sich das Meisterwerk Forza Horizon 5 in den Charts hält 👍

  4. Katanameister 280440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.12.2025 - 17:06 Uhr

    Von der Liste zocke ich immer noch nur CoD BO7, Battlefield stürzt ziemlich ab, war aber zu erwarten, sie sollten mal endlich mehr neue und auch alte Karten bringen, im jetzigen Zustand ist das Spiel noch zu uninteressant für mich.

  6. Orbit 31015 XP Bobby Car Bewunderer | 28.12.2025 - 17:29 Uhr

    Helldivers, weil nicht viel Zeit und wenn doch mal ein wenig Zeit ist, Kingdom Come Deliverance 2.

  7. DanSanAliaMi 75245 XP Tastenakrobat Level 3 | 28.12.2025 - 17:30 Uhr

    Ist das nicht die selbe Liste wie die Woche davor und davor.erkenne langsam gar ke OK ne Unterschiede mehr

  8. Toxic Growler 22830 XP Nasenbohrer Level 2 | 28.12.2025 - 17:48 Uhr

    Bevor ich auf den Artikel gedrückt habe dachte ich so….Fortnite und Roblox ganz oben und siehe da. Was für eine Überraschung

