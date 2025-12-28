Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW52/2025

Hier gibt es eine Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche aus den USA.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW52/2025

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty GTA V Rocket League NBA 2K26 GTA Online Rainbow Six Siege X Battlefield 6 EA Sports Madden NFL 26 EA Sports College Football 26 ARC Raiders Marvel Rivals Forza Horizon 5 Red Dead Redemption 2 Apex Legends EA Sports College Football 25 EA Sports FC 26 Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?