Xbox Series X: Top 20 der meistgespielten Spiele KW52/2025

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche.
Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW52/2025
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA Online
- Rainbow Six Siege X
- Battlefield 6
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- ARC Raiders
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports College Football 25
- EA Sports FC 26
- Overwatch 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
Von der Liste spiele ich wie immer nichts.
Dito… Nach dieser Liste wäre ich
KEIN Gamer mehr lol
Widerlich 😑
BF6 hat einige Plätze verloren.
Schon Wahnsinn wie stark sich das Meisterwerk Forza Horizon 5 in den Charts hält 👍
Von der Liste zocke ich immer noch nur CoD BO7, Battlefield stürzt ziemlich ab, war aber zu erwarten, sie sollten mal endlich mehr neue und auch alte Karten bringen, im jetzigen Zustand ist das Spiel noch zu uninteressant für mich.
Mit cod wäre nicht schlecht welches Teil es ist
Helldivers, weil nicht viel Zeit und wenn doch mal ein wenig Zeit ist, Kingdom Come Deliverance 2.
Ist das nicht die selbe Liste wie die Woche davor und davor.erkenne langsam gar ke OK ne Unterschiede mehr
Bevor ich auf den Artikel gedrückt habe dachte ich so….Fortnite und Roblox ganz oben und siehe da. Was für eine Überraschung