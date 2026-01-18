Xbox Series X: Top 20: Diese Hits dominieren KW03/2026

Image: depositphotos

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW03/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. GTA Online
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. ARC Raiders
  12. Battlefield
  13. EA Sports College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Marvel Rivals
  16. Apex Legends
  17. Red Dead Redemption 2
  18. EA Sports FC 26
  19. Overwatch 2
  20. Fallout 4

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW02/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. GTA V
  6. NBA 2K26
  7. Rocket League
  8. Rainbow Six Siege X
  9. GTA Online
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. Battlefield
  12. ARC Raiders
  13. EA Sports College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Marvel Rivals
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 26
  19. EA Sports College Football 25
  20. Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW01/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. GTA V
  6. Rocket League
  7. NBA 2K26
  8. Rainbow Six Siege X
  9. GTA Online
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. Battlefield 6
  12. ARC Raiders
  13. EA Sports College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Marvel Rivals
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 26
  19. EA Sports College Football 25
  20. Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

  1. faktencheck 150740 XP God-at-Arms Bronze | 18.01.2026 - 11:30 Uhr

    Ich glaube man könnte diesen Artikel die nächsten Monate immer und immer wieder veröffentlichen und kaum einer würde es bemerken.

    0
  2. Devilsgift 126035 XP Man-at-Arms Gold | 18.01.2026 - 11:46 Uhr

    Viel ändert sich da nicht, schon hartnäckig was das angeht. Aber irgendwann müssen die Spiele doch mal den Leuten langweilig werden.

    0
    • Aeternitatis 49665 XP Hooligan Bezwinger | 18.01.2026 - 12:29 Uhr
      Antwort auf Devilsgift

      Manchen werden die Spiele nie langweilig werden. Ich habe zum Beispiel ab 2004 über mehrere Jahre Half Life 2 DM gespielt. Es gibt heute immer noch Leute mit denen ich das damals gespielt habe und immer noch spielen.

      0
      • Devilsgift 126035 XP Man-at-Arms Gold | 18.01.2026 - 12:32 Uhr
        Antwort auf Aeternitatis

        Ja hin und wieder verstehe ich total. Es gibt aber so viele gute Games, da kann ich mich persönlich gar nicht nur mit einem Beschäftigen.

        0
        • Aeternitatis 49665 XP Hooligan Bezwinger | 18.01.2026 - 12:40 Uhr
          Antwort auf Devilsgift

          Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass mir auch irgendwann die Lust an immer dem selben Spiel vergeht. Daher bin ich froh, dass ich auch andere Spiele spiele.

          1
  3. Mech77 73955 XP Tastenakrobat Level 2 | 18.01.2026 - 12:59 Uhr

    Ihr könntet euch @XD mit der Liste Arbeit ersparen, wenn ihr in nächster Zeit einfach nur mit kopieren und einfügen arbeitet 😀

    0
  4. Fire12 7680 XP Beginner Level 4 | 18.01.2026 - 13:06 Uhr

    Ein monatlicher Überblick von der Top 21-40 wäre deutlich interessanter

    0
  5. Hey Iceman 859025 XP Xboxdynasty All Star Platin | 18.01.2026 - 13:52 Uhr

    Battlefield fällt weiter ab,mal sehen wie lange sie sich in den top 20 halten.

    0

