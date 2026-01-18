Xbox Series X: Top 20: Diese Hits dominieren KW03/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW03/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- ARC Raiders
- Battlefield
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports FC 26
- Overwatch 2
- Fallout 4
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW02/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- GTA V
- NBA 2K26
- Rocket League
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Battlefield
- ARC Raiders
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports FC 26
- EA Sports College Football 25
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW01/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports FC 26
- EA Sports College Football 25
- Overwatch 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
Ich glaube man könnte diesen Artikel die nächsten Monate immer und immer wieder veröffentlichen und kaum einer würde es bemerken.
Du meinst Änderungen bemerken?
Viel ändert sich da nicht, schon hartnäckig was das angeht. Aber irgendwann müssen die Spiele doch mal den Leuten langweilig werden.
Manchen werden die Spiele nie langweilig werden. Ich habe zum Beispiel ab 2004 über mehrere Jahre Half Life 2 DM gespielt. Es gibt heute immer noch Leute mit denen ich das damals gespielt habe und immer noch spielen.
Ja hin und wieder verstehe ich total. Es gibt aber so viele gute Games, da kann ich mich persönlich gar nicht nur mit einem Beschäftigen.
Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass mir auch irgendwann die Lust an immer dem selben Spiel vergeht. Daher bin ich froh, dass ich auch andere Spiele spiele.
Ihr könntet euch @XD mit der Liste Arbeit ersparen, wenn ihr in nächster Zeit einfach nur mit kopieren und einfügen arbeitet 😀
Ein monatlicher Überblick von der Top 21-40 wäre deutlich interessanter
Battlefield fällt weiter ab,mal sehen wie lange sie sich in den top 20 halten.