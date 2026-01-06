Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW01/2026

5 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war KW01/2026 geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW01/2026 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 28375 XP Nasenbohrer Level 4 | 06.01.2026 - 18:38 Uhr

    Beste News: Mehr Games, mehr News, mehr Gewinnspiele, mehr Power für euch von XboxDynasty. 💚💪🏻✌🏻

    0
  2. Katanameister 288200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 18:48 Uhr

    Meine Lieblingsnachrichten waren die 24 Highlights im Xbox Game Pass und dass Xbox Dynasty auch wieder in diesem Jahr für uns alle hier Vollgas geben wird 👍.

    0

