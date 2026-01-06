Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW01/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war KW01/2026 geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW01/2026 – XboxDynasty
- Grand Theft Auto VI: Insider behauptet: GTA 6 erscheint sicher 2026 und kostet 80 Dollar
- XboxDynasty: Mehr Games, mehr News, mehr Gewinnspiele, mehr Power für euch
- Xbox Series X: 2025 endet mit dem schlimmsten Verkaufsjahr aller Zeiten in UK
- Showcase 2026: Mögliche Highlights für Xbox Developer Direct im Januar
- Xbox Game Pass: Grafik enthüllt 24 Highlight‑Inhalte für das Abo‑Jahr 2026
- Starfield: „Unreal‑ify“-Upgrade für Starfield 2.0 als Grundlage für Fallout 5 und The Elder Scrolls VI
- Battlefield 6: Shooter verliert über 80 Prozent seiner Spieler
- Star Citizen: 1.000.000.000 Dollar Funding im Jahr 2026 möglich
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Lara Croft startet 2026 in eine völlig neue Ära
- Resident Evil: Requiem: Leon düst im Porsche Cayenne Turbo GT nach Raccoon City
- PlayStation 6: KI‑Boom gefährdet PS6 & Xbox Next: RAM‑Preise explodieren – Konsolen könnten um Jahre verschoben werden
- Halo 2: Historischer E3 2003 Halo‑Leak erschüttert die Gaming‑Szene
- PlayStation 5: Live‑Service‑Offensive weitgehend gescheitert
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Landet in nur 18 Tagen auf Xbox und Switch 2
- Xbox 360: Zurück ins Jahr 2005: Launch komplett neu aufgerollt
- Gaming: Ex‑PlayStation‑Boss: Sony, Microsoft & Nintendo sollen ein gemeinsames Gaming‑Format erschaffen
- Gaming: PlayStation 5 dominiert 2025 weltweit: Neue Verkaufszahlen schocken Xbox‑Fans
- Nintendo: Aktie fällt um rund 20 %
- Xbox Series X Dashboard: Schock: Große Freundesliste soll Input‑Lag, Aim‑Probleme und Dashboard‑Lags verursachen
- Forza Horizon 6: Xbox verschickt geheime Geschenkboxen – Fans erwarten Mega‑Reveal
- PlayStation 5: PS Plus: Januar‑Knaller 2026 schon jetzt geleakt – UPDATE
- Microsoft Flight Simulator 2024: PlayStation 5 Pro vs. Xbox Series X im Grafik‑Check
- Starfield: Star Wars Genesis verwandelt das RPG mit 100 GB Mods
- Xbox Game Pass: Dezember 2025 enthüllt Schwächen und Stärken
- Kino, Serien & TV: Musik‑Sender MTV nach Jahrzehnten abgeschaltet
- PlayStation 5: PS5‑ROM‑Keys geleakt: Hacker‑Fund sorgt für Aufsehen und mögliche Jailbreaks
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
