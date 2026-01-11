Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW02/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war KW01/2026 geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW02/2026 – XboxDynasty
- Call of Duty: Black Ops 7: Spielerzahlen erreichen historischen Tiefpunkt
- Gaming: 20‑Jahre‑Mission erfüllt: Vater vollendet komplette Xbox 360‑Sammlung
- Netflix: Radikale Kino‑Revolution: Nur 17 Tage im Kino für Warner‑Filme?
- Showcase 2026: Xbox Developer Direct im Januar reicht nicht aus – Matt Booty deutet Mega‑Line‑up an
- Showcase 2026: Ubisoft Forward – größtes Showcase der Firmengeschichte erwartet
- Netflix: Neues FIFA‑Game erscheint exklusiv auf Netflix Games
- Xbox Next: Phil Spencer: Subventionierte Konsolen sind ein Auslaufmodell
- ASUS: Unternehmen erhöht die Preise – droht jetzt auch ein ROG‑Ally‑Preissprung?
- Xbox Store: Drei Gratis-Games mit leichten Gamerscore aufgetaucht
- Grand Theft Auto VII: Ex‑Rockstar‑Chefentwickler zerstört Fan‑Hoffnungen
- Steam: Wieder neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern
- NVIDIA: DLSS 4.5 bringt riesiges Upgrade für alle RTX‑GPUs
- CHERRY: Erstmals Tastaturen mit TMR-Technologie präsentiert
- 8BitDo Ultimate 3E Controller für Xbox: Neues Pro‑Gamepad für maximale Kontrolle
- Rocksteady Studios: Studio startet 2026 mit neuer Job‑Offensive
- Zenimax Online Studios: Project Blackbird gestrichen – und genau deshalb verließ ESO‑Chef Matt Firor ZeniMax
- Assassin’s Creed: Codename Hexe: Batman Arkham Origins Director als kreativer Kopf
- Xbox Game Pass: Abo überrascht mit drei neuen Premium-Spielen
- Hi-Fi Rush: Erscheint endlich physisch – drei Editionen angekündigt
- Xbox Cloud Gaming: Neue TV‑Partnerschaft mit Hisense und V
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Januar im Abo
- ROG XREAL R1: Neue 240‑Hz‑Gaming‑Brille sorgt für Aufsehen
- Internet: Vietnam führt neue Werberegel ein: Fünf‑Sekunden‑Limit für Online‑Ads
- PlayStation 5: Patent enthüllt KI‑System das für euch spielt
- NVIDIA: Neue Super Resolution enthüllt – Dynamic Multi Frame Generation folgt
- Razer: Project AVA: 5,5‑Zoll‑Hologramm‑AI‑Companion für Alltag & Gaming
- Battlefield 6: Shooter rutscht ab, Spielerzahlen brechen ein und Reviews kippen
- Kino, Serien & TV: Tomb‑Raider‑Serie enthüllt kompletten Cast
- Microsoft: Mega‑Kahlschlag bringt bis zu 22.000 Stellen in Gefahr – Gerücht
- Resident Evil Village: PlayStation bewirbt Low Budget-Ableger des Horrorspiels
- Xbox Game Pass: Abo überrascht im Q4 2025 mit massivem Content‑Boost
- Kino, Serien & TV: Avengers: Doomsday sprengt alle Grenzen – epische Laufzeit bestätigt
- Xbox Gear Shop: Rückkehr mit neuen Inhalten steht offenbar bevor
- Grand Theft Auto VI: Diese Mini‑Games & Aktivitäten sind womöglich dabei
- Grand Theft Auto VI: Release im November wackelt – Jason Schreier liefert neue Einschätzungen
- Wolfenstein III: Teil 3 in Arbeit – MachineGames kehrt zur Kultreihe zurück
- Xbox Next: Neue Spiele‑Gerüchte, Elite Series 3‑Hinweise und große Marken
- The Elder Scrolls Online: ESO stellt alles auf den Kopf – neue Inhalte künftig komplett kostenlos
- Xbox Game Pass: Diese Day-1-Releases sind für 2026 und darüber hinaus bestätigt
- Fallout New Vegas: Gerüchte verdichten sich um neue Remaster
- Microsoft: Dementiert Gerüchte über neue Massenentlassungen
- Showcase 2026: Trotz Unwetterwarnung und Schneesturm – was glaubt ihr, wird beim Xbox Direct im Januar gezeigt?
- The Witcher 3: Wild Hunt: Analyst ist „100 Prozent sicher“: Neue DLC-Erweiterung kommt 2026
- Blizzard Entertainment: StarCraft-Shooter wird auf BlizzCon enthüllt – Gerücht
- Xbox Next: Nächste Xbox setzt voll auf Windows – Bericht
- Showcase 2026: Termin zur Xbox Developer Direct mit Forza Horizon 6 und Fable
- Kino, Serien & TV: Warner weist erneutes Paramount‑Angebot zurück
- id Software: Mit neuem Quake Rückkehr zu den Wurzeln möglich
- Fable 4: Playground Games kündigt Deep Dive für Xbox Developer Direct an
- Avowed: PlayStation 5-Version im Februar + größtes Update seit Release
- Xbox Direct: Insider spricht von geheimem vierten Spiel
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Für mich die Xbox Developer Direct Ankündigung, unter anderem mit Fable IV & Forza Horizon 6. 💚
So sehe ich das auch.
Hoffentlich wird Fable so Detailverliebt wie der erste zu seiner Zeit.
Bei Forza Horizon mach ich mir gar keine Gedanken. Das wird Top.
Top waren für mich die Nachrichten zur Xbox Developer Direct und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein The Witcher 3 Dlc geben wird.
Die News zu der Developer Direct waren die spannendsten 🤘.
Die Developer Direct war auch mein Highlight. Aber auch, dass eine weitere Insidermeinung wieder in dieselbe Kerbe schlägt bzgl. der nächsten Xbox.
Schon viel los im neuen Jahr. Auf die Developer Direct bin ich auch sehr gespannt.