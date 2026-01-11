Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW02/2026

Autor:
Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war KW01/2026 geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW02/2026 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Vayne1986 29115 XP Nasenbohrer Level 4 | 11.01.2026 - 18:02 Uhr

    Für mich die Xbox Developer Direct Ankündigung, unter anderem mit Fable IV & Forza Horizon 6. 💚

    • CodeX 41170 XP Hooligan Krauler | 11.01.2026 - 18:12 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      So sehe ich das auch.
      Hoffentlich wird Fable so Detailverliebt wie der erste zu seiner Zeit.
      Bei Forza Horizon mach ich mir gar keine Gedanken. Das wird Top.

  2. Katanameister 293060 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.01.2026 - 18:37 Uhr

    Top waren für mich die Nachrichten zur Xbox Developer Direct und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein The Witcher 3 Dlc geben wird.

  4. shadow moses 442990 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.01.2026 - 19:10 Uhr

    Die Developer Direct war auch mein Highlight. Aber auch, dass eine weitere Insidermeinung wieder in dieselbe Kerbe schlägt bzgl. der nächsten Xbox.

