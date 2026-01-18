Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW03/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war KW01/2026 geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top-News und heiße Themen KW03/2026
- PlayStation 5: Xbox räumte 2025 auf PlayStation mit diesen Spielen ab
- Resident Evil: Requiem: Horrorspiel verspricht radikalen Gameplay‑Mix
- EBOLA VILLAGE: Survival‑Horror-Albtraum erscheint auch für Xbox
- Minecraft: YouTuber‑Team baut New York City 1:1 in fünf Jahren nach
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo
- GameStop: Hunderte Stores werden in den USA dichtgemacht
- Assassin’s Creed Next: Ex-Game‑Director fordert radikales Umdenken bei großen Produktionen
- Fallout New Vegas: Chris Avellone kritisiert Ausrichtung der Reihe scharf
- Ninja Theory: Hellblade 3 wird wohl das nächste Spiel
- Xbox Game Pass: Dieses galaktische Spiel ist heute neu im Abo
- Avowed: Niedrigerer Preis zum PlayStation 5-Start
- Steam: Über 42 Millionen Spieler gleichzeitig online
- Nintendo Switch 2: Unternehmen warnt vor steigenden Kosten und unsicheren Margen
- NVIDIA: CEO wehrt sich gegen düstere KI‑Prophezeiungen
- Bethesda Game Studios: Ex‑Bethesda Künstler warnt: The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 sind „No‑Win Projekte“
- Kino, Serien & TV: HBO Max: Warner‑Streamingdienst in Deutschland gestartet
- Nintendo: Japan-Aktie stürzt ab: Minus 33 Prozent in nur fünf Monaten
- PlayStation 5: PlayStation Plus-Spiele für Januar geleakt
- Activision: Kotick spricht von 60‑Prozent‑Crash bei COD-Verkäufen im Jahr 2025
- Eidos Montreal: Studio arbeitet heimlich an gigantischem AAAA-Projekt in der Unreal Engine 5
- Forza Horizon 6: Leak verrät Release-Termin und mehr
- Xbox Series X: Ein früher Erfolg trifft auf massive Einbrüche
- Twisted Pixel: Meta schließt mehrere Studios
- Grand Theft Auto VI: In-Game-TikTok zum Teilen von Inhalten als neues Feature – Gerücht
- PlayStation 5: Das waren die Download‑Kracher 2025
- Fallout New Vegas: Sprecher Ron Perlman bekam anfangs 40 Dollar und ein Butterbrot
- Xbox Direct: So schaut ihr euch die Übertragung an
- Microsoft: Neue Strategie für sicheres Gaming mit Nintendo und Sony erarbeitet
- Marathon: Bungie präsentiert die nächste Stufe des Shell‑ und Build‑Systems
- Kino, Serien & TV: Wie gefällt euch Sophie Turner als neue Lara Croft in Tomb Raider?
- Gaming: Japan Famitsu Hardware Sales
- DmC Devil May Cry: Heute vor 13 Jahren erschien das Actionspiel
- New World: Aeternum: Server gehen 2027 endgültig offline
- Deutsche Charts: Mario Kart 8 Deluxe übernimmt das Steuer
- Netflix: Mega‑Deal: Über 7 Milliarden Dollar für weltweite Sony‑Filme
- Resident Evil 5: Mysteriöse Ankündigung von Sheva Alomar
Top News und heiße Themen KW02/2026 – XboxDynasty
- Call of Duty: Black Ops 7: Spielerzahlen erreichen historischen Tiefpunkt
- Gaming: 20‑Jahre‑Mission erfüllt: Vater vollendet komplette Xbox 360‑Sammlung
- Netflix: Radikale Kino‑Revolution: Nur 17 Tage im Kino für Warner‑Filme?
- Showcase 2026: Xbox Developer Direct im Januar reicht nicht aus – Matt Booty deutet Mega‑Line‑up an
- Showcase 2026: Ubisoft Forward – größtes Showcase der Firmengeschichte erwartet
- Netflix: Neues FIFA‑Game erscheint exklusiv auf Netflix Games
- Xbox Next: Phil Spencer: Subventionierte Konsolen sind ein Auslaufmodell
- ASUS: Unternehmen erhöht die Preise – droht jetzt auch ein ROG‑Ally‑Preissprung?
- Xbox Store: Drei Gratis-Games mit leichten Gamerscore aufgetaucht
- Grand Theft Auto VII: Ex‑Rockstar‑Chefentwickler zerstört Fan‑Hoffnungen
- Steam: Wieder neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern
- NVIDIA: DLSS 4.5 bringt riesiges Upgrade für alle RTX‑GPUs
- CHERRY: Erstmals Tastaturen mit TMR-Technologie präsentiert
- 8BitDo Ultimate 3E Controller für Xbox: Neues Pro‑Gamepad für maximale Kontrolle
- Rocksteady Studios: Studio startet 2026 mit neuer Job‑Offensive
- Zenimax Online Studios: Project Blackbird gestrichen – und genau deshalb verließ ESO‑Chef Matt Firor ZeniMax
- Assassin’s Creed: Codename Hexe: Batman Arkham Origins Director als kreativer Kopf
- Xbox Game Pass: Abo überrascht mit drei neuen Premium-Spielen
- Hi-Fi Rush: Erscheint endlich physisch – drei Editionen angekündigt
- Xbox Cloud Gaming: Neue TV‑Partnerschaft mit Hisense und V
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Januar im Abo
- ROG XREAL R1: Neue 240‑Hz‑Gaming‑Brille sorgt für Aufsehen
- Internet: Vietnam führt neue Werberegel ein: Fünf‑Sekunden‑Limit für Online‑Ads
- PlayStation 5: Patent enthüllt KI‑System das für euch spielt
- NVIDIA: Neue Super Resolution enthüllt – Dynamic Multi Frame Generation folgt
- Razer: Project AVA: 5,5‑Zoll‑Hologramm‑AI‑Companion für Alltag & Gaming
- Battlefield 6: Shooter rutscht ab, Spielerzahlen brechen ein und Reviews kippen
- Kino, Serien & TV: Tomb‑Raider‑Serie enthüllt kompletten Cast
- Microsoft: Mega‑Kahlschlag bringt bis zu 22.000 Stellen in Gefahr – Gerücht
- Resident Evil Village: PlayStation bewirbt Low Budget-Ableger des Horrorspiels
- Xbox Game Pass: Abo überrascht im Q4 2025 mit massivem Content‑Boost
- Kino, Serien & TV: Avengers: Doomsday sprengt alle Grenzen – epische Laufzeit bestätigt
- Xbox Gear Shop: Rückkehr mit neuen Inhalten steht offenbar bevor
- Grand Theft Auto VI: Diese Mini‑Games & Aktivitäten sind womöglich dabei
- Grand Theft Auto VI: Release im November wackelt – Jason Schreier liefert neue Einschätzungen
- Wolfenstein III: Teil 3 in Arbeit – MachineGames kehrt zur Kultreihe zurück
- Xbox Next: Neue Spiele‑Gerüchte, Elite Series 3‑Hinweise und große Marken
- The Elder Scrolls Online: ESO stellt alles auf den Kopf – neue Inhalte künftig komplett kostenlos
- Xbox Game Pass: Diese Day-1-Releases sind für 2026 und darüber hinaus bestätigt
- Fallout New Vegas: Gerüchte verdichten sich um neue Remaster
- Microsoft: Dementiert Gerüchte über neue Massenentlassungen
- Showcase 2026: Trotz Unwetterwarnung und Schneesturm – was glaubt ihr, wird beim Xbox Direct im Januar gezeigt?
- The Witcher 3: Wild Hunt: Analyst ist „100 Prozent sicher“: Neue DLC-Erweiterung kommt 2026
- Blizzard Entertainment: StarCraft-Shooter wird auf BlizzCon enthüllt – Gerücht
- Xbox Next: Nächste Xbox setzt voll auf Windows – Bericht
- Showcase 2026: Termin zur Xbox Developer Direct mit Forza Horizon 6 und Fable
- Kino, Serien & TV: Warner weist erneutes Paramount‑Angebot zurück
- id Software: Mit neuem Quake Rückkehr zu den Wurzeln möglich
- Fable 4: Playground Games kündigt Deep Dive für Xbox Developer Direct an
- Avowed: PlayStation 5-Version im Februar + größtes Update seit Release
- Xbox Direct: Insider spricht von geheimem vierten Spiel
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Top News der Woche war für mich alles rund um Resident Evil: Requiem. ♥️
War wieder einiges los diese Woche. Top Thema für mich war auch Resi 9.
Ja natürlich ist Resi 9 Top Thema aber das die drei großen jetzt zusammen arbeiten für mehr Sicherheit finde ich auch ziemlich gut 👍🏻
Die Woche stand klar im Zeichen von RE9 Requiem, bin auch mal gespannt ob RE5 Remake noch angekündigt wird wegen der Nachricht um Sheva, ansonsten freue ich mich schon auf die Developer Direct nächste Woche mit Forza, Fable, Beasts of Reincarnation und dem noch geheimen Spiel.
RE5 Remake wäre auch echt cool. Auf RE9 bin ich auch ziemlich gespannt. Werde es aber erst im Sale kaufen. Von Preorder bin ich mittlerweile fast ganz weg.
Ja, werde das auch so machen, in einem halben bis dreiviertel Jahr gibt es das Spiel dann schon für 40€.
Ja, das denk ich auch. Die Preise für die Spiele sind mir mittlerweile einfach zu hoch und auch nicht oft gerechtfertigt.
Fallout new vegas remasterd wäre richtig geil
Oder Fallout 3. Mit New Vegas meine beiden lieblings Teile der Serie.