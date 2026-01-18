Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW03/2026

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war KW01/2026 geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top-News und heiße Themen KW03/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Vayne1986 29795 XP Nasenbohrer Level 4 | 18.01.2026 - 11:03 Uhr

    Top News der Woche war für mich alles rund um Resident Evil: Requiem. ♥️

  2. Jabinger 66035 XP Romper Domper Stomper | 18.01.2026 - 11:12 Uhr

    War wieder einiges los diese Woche. Top Thema für mich war auch Resi 9.

  3. Ralle89 67460 XP Romper Domper Stomper | 18.01.2026 - 11:27 Uhr

    Ja natürlich ist Resi 9 Top Thema aber das die drei großen jetzt zusammen arbeiten für mehr Sicherheit finde ich auch ziemlich gut 👍🏻

  4. Katanameister 299400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.01.2026 - 11:31 Uhr

    Die Woche stand klar im Zeichen von RE9 Requiem, bin auch mal gespannt ob RE5 Remake noch angekündigt wird wegen der Nachricht um Sheva, ansonsten freue ich mich schon auf die Developer Direct nächste Woche mit Forza, Fable, Beasts of Reincarnation und dem noch geheimen Spiel.

    • Aeternitatis 49665 XP Hooligan Bezwinger | 18.01.2026 - 12:43 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      RE5 Remake wäre auch echt cool. Auf RE9 bin ich auch ziemlich gespannt. Werde es aber erst im Sale kaufen. Von Preorder bin ich mittlerweile fast ganz weg.

