Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW04/2026

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Vayne1986 30975 XP Bobby Car Bewunderer | 25.01.2026 - 17:39 Uhr

    Top News der Woche war für mich die Xbox Developer Direct mit Fable & Forza Horizon 6. ♥️ Sowie endlich die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade für die Xbox. 💚

    0
  2. Robilein 1206410 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.01.2026 - 17:43 Uhr

    Die News um die Developer Direct und allem drumherum war natürlich mein Highlight. Microsoft hat voll geliefert. Und das werden sie mit den fertigen Spielen genauso🙂

    0
  3. Katanameister 306880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.01.2026 - 17:55 Uhr

    Für mich waren die Nachrichten zur Developer Direct und möglicherweise weiteren Shows in der Art das Highlight der Woche, im Gegensatz hierzu steht die prekäre Lage von Ubisoft und den ganzen geplatzten Projekten wie Prince of Persia Sand der Zeit Remake.

    0
  4. Ralle89 72420 XP Tastenakrobat Level 1 | 25.01.2026 - 21:05 Uhr

    Für mich das Highlight ist das state of decay 3 große Fortschritte macht.😊👍🏻

    0

