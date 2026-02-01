Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW05/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
- Xbox Series X: Entwickler‑Interesse an Xbox halbiert sich laut Umfrage
- Microsoft: High‑Bandwidth‑Memory‑Deal verschafft Vorsprung im KI‑Wettrennen
- PlayStation 6: PS6‑Leaks explodieren: OLED‑Portal, 52‑CU‑Konsole, neues RDNA5‑Handheld
- Microsoft: 440 Milliarden Dollar Marktwert vernichtet
- Fallout 3: Steam heizt die Gerüchteküche um ein Remaster weiter an
- Highguard: Historischer Absturz auf Steam
- PlayStation 6: PS6‑Controller ohne Tasten? Neues Sony‑Patent deutet radikales Design an
- Fable 4: Action-RPG begeistert sogar die Baldur’s Gate 3‑Macher
- Epic Games: Tim Sweeney attackiert Valve
- Ubisoft: Mitarbeiter drohen mit Arbeitsstopp falls Guillemot ins Studio kommt
- Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Schauspielerin erfuhr vom Aus über das Internet
- Code Vein II: Erste Wertungen im Medaillenspiegel
- Deutsche Charts: Final Fantasy VII Remake Intergrade startet in Top 5
- Tomb Raider: Lara Croft feiert 30 Jahre Abenteuer
- Assassin’s Creed Odyssey: Mit Valhalla über 200 Millionen Euro mit Mikrotransaktionen umgesetzt – Gerücht
- Ubisoft: Insider: Watch Dogs Franchise gilt intern als tot
- Xbox Game Studios: Künftige Releases sollen einheitlicher für PS5 erscheinen
- Forza Horizon 6: Premium‑Upgrade bestätigt vier Tage Early Access für Xbox Game Pass-Spieler
- Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Ubisoft konnte Fertigstellung nicht mehr verantworten
- Showcase 2026: Nächster PlayStation State of Play Stream angeblich im Februar
- Konami: Metal Gear-Reihe erreicht 65,5 Millionen Verkäufe
- Starfield: 2.0 soll existieren, aber keiner weiß genaueres
- Blizzard Entertainment: The Next Chapter: Große Enthüllungswochen für WoW, Diablo, Overwatch und mehr
- Grand Theft Auto VI: Gerücht: GTA 6 erscheint angeblich ohne physische Day One Version
- Ubisoft: Bis zu 200 Stellen am Frankreich‑Hauptsitz könnten wegfallen
- Highguard: Diese fünf Tipps erleichtern euch den Einstieg in den Raid-Shooter
- Forza Horizon 6: Umfassende Lokalisierung bestätigt
- Highguard: Starker Einbruch der Spielerzahlen kurz nach Launch auf Steam
- Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Upgrade wird erst 2027 veröffentlicht – Gerücht
- Gears of War 3: Fan‑Remaster Delta Online veröffentlicht
- Meta: Premium‑Abos für Facebook, Instagram und WhatsApp geplant
- Capcom: Neue Rekordzahlen dank Resident Evil und Monster Hunter
- Valve: 755-Millionen-Euro-Sammelklage wird weitergeführt
- WWE 2K26: King of Kings Edition und mehr offiziell vorgestellt
- Highguard: Frust eskaliert: Selbst bezahlte Streamer wie TimTheTatman und Ninja wollen nicht weiterspielen
- Fable 4: Xbox bleibt gelassen trotz GTA 6 Release im selben Zeitraum
- Highguard: Sorgt für Spott: Fans taufen das Genre jetzt Concord‑like
- Final Fantasy VII Rebirth: Portierung für Xbox bestätigt
- Amazon: Weitere 16.000 Stellen gestrichen – zweiter Mega‑Abbau in nur drei Monaten
- Resident Evil: Requiem: Bestätigt 4K 60 FPS mit vollem Ray Tracing auf PS5 Pro
- Microsoft: Gaming-Sparte rutscht im zweiten Quartal ins Minus
- Cyberpunk 2: Entwickler verteidigt First-Person-Fokus: Immersion schlägt Kino‑Cutscenes
- Kingdom Come: Deliverance: PSN-Store bestätigt Next‑Gen‑Upgrade
- Microsoft: Cloud-Geschäft erreicht historischen Meilenstein
- Xbox Series X Dashboard: Überarbeitetes Design für Achievements entdeckt
- Tomb Raider Next: Neues Abenteuer spielt in vollständiger offenen Welt – Gerücht
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox Series S liefert Asset‑Qualität auf PlayStation 5-Niveau
Top-News und heiße Themen KW04/2026
- Gaming: Jeff Bezos prophezeit das Ende der Gaming-Hardware – die Zukunft gehört dem Abo
- PlayStation 6: Neue PS6-Konsole könnte erst im Jahr 2030 erscheinen
- Xbox Next: Mysteriöse Xbox‑Dev‑Kits von Playground Games versteckt
- Forza Horizon 6: Über 80 Screenshots zeigen wunderschöne Landschaften und mehr
- Xbox Play Anywhere: Drei Resident Evil‑Hits jetzt dabei – ein Kauf, zwei Plattformen
- Gaming: Sind dynamische Hardware-Abos das nächste große Modell der Branche?
- Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Ende Januar das Abo
- Grand Theft Auto VI: Hat Rockstar versehentlich die Echtheit der Story bestätigt?
- Xbox Direct: Microsoft plant offenbar weitere Präsentationen für dieses Jahr
- PlayStation 5: Mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz auf Steam erwirtschaftet
- Ubisoft: Unternehmen in der Krise – weitere 2000+ Jobs in Gefahr
- Grand Theft Auto VI: Nicht unter den meisterwarteten Spielen für PlayStation 5
- Marathon: Bungie enthüllt neuen Trailer und mehrere Editionen
- Marathon: Bungie zeigt spektakuläres Unboxing der Collector’s Edition
- Xbox Store: Diese zwei Spiele sind aktuell kostenlos im Store
- Fable 4: Entwicklerinfos enthüllen völlig verrückte Details zum Reboot
- Fable 4: Schauplätze in Konzeptzeichnungen enthüllt
- 007 First Light: Mit Xbox Play Anywhere plattformübergreifend spielbar
- State of Decay 3: Xbox‑Chef deutet großes Comeback an – Entwicklung macht riesige Fortschritte
- Gaming: Superkonsole vereint PlayStation 5, Xbox Series X und Switch 2
- Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Januar im Abo
- Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab heute neu im Abo
- The Outer Worlds 2: Verkäufe liegen angeblich bei unter 1 Million
- SONY: Unternehmen gibt TV‑Geschäft ab – TCL übernimmt Mehrheit
- Marathon: Schießt nach Vorbestellstart direkt auf Platz 5 der Steam‑Charts
- Mass Effect Next: BioWare sucht Schlüsselrolle für den neuen Serienteil
- Halo: Campaign Evolved: PS5-Umsetzung soll dem Vermächtnis gerecht werden
- Death Stranding Director’s Cut: Wurde heute pünktlich im Game Pass für Konsole und PC zugestellt
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erste Wertungen für Xbox und Switch 2
- Gears of War: E-Day: Das wird die emotionalste Erfahrung der Reihe
- Far Cry 3: Blood Dragon: Drei Kult‑Shooter jetzt flüssiger denn je
- Ubisoft: Prince of Persia: The Sands of Time Remake + sechs weitere Projekte eingestellt, sieben Spiele verschoben
- Ubisoft: Schließt zwei Studios und denkt über Asset‑Verkäufe nach
- Xbox Game Pass: Wie wahrscheinlich ist ein Shadow Drop heute?
- 1348 Ex Voto: Xbox-Version kurz vor der Veröffentlichung überraschend eingestellt
- Beyond Good & Evil 2: Spiel von Streichungen nicht betroffen – Bericht
- Xbox Cloud Gaming: Knackt 1.000‑Spiele‑Marke – Stream your own game wächst rasant
- Windows Phone: NexPhone bringt Gerät mit echtem Windows 11 auf den Markt
- Showcase 2026: Xbox Developer_Direct feiert heute sein Comeback in 4K
- Ubisoft: Aktienkurs fällt auf 15‑Jahres‑Tief – 95% Verlust in fünf Jahren
- Kino, Serien & TV: Erster Teaser zu Masters of the Universe entfesselt die Rückkehr von He‑Man
- Showcase 2026: Xbox Developer Direct Stream startet um 19:00 Uhr
- Forza Horizon 6: Teaser, Key Art und Release-Termin lässt Fans träumen
- Forza Horizon 6: So wurde der Schauplatz und die kulturelle Identität Japans umgesetzt
- Fable 4: Erstes ausführliches Deep Dive Video aus Albion
- Forza Horizon 6: 550 Fahrzeuge zum Launch des Rennspiels bestätigt
- Call of Duty: Black Ops 7: Bricht Negativrekord – schlechtestes Call of Duty in den USA seit 2008
- Fable 4: Reboot setzt auf offene Welt, Identität und Konsequenzen
- Forza Horizon 6: Fortschrittssystem mit japanischem Flair
- Fable 4: Rollenspiel erfindet sein Moralsystem neu
- Fable 4: Über 1.000 Charaktere mit einem eigenen Leben und Routinen
- Marathon: Shooter bekommt kostenloses Testwochenende vor dem Launch
- Forza Horizon 6: Tokio ist fünfmal größer als jede bisherige Playground‑City
- Forza Horizon 6: Frische Eindrücke dank brandneuen Screenshots
- Fable 4: Albion ist kleiner als eine Forza Horizon-Welt
- Xbox Direct: Wie hat euch die Xbox Developer Direct gefallen?
- PlayStation 6: Sony plant längeren PS5‑Lebenszyklus – PS6 wohl deutlich später als erwartet
- XboxDynasty: Umfrage: Ihr dürft ein Spiel vom Xbox Developer Direct jetzt spielen – welches wäre es?
- Forza Horizon 6: Premium Edition für 119,99 € vorgestellt – Upgrade‑Bundle kostet 59,99 €
- Forza Horizon 6: Disc‑Version ab sofort für 69,99 Euro vorbestellbar
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
2 Kommentare
Ziemlich turbulente Woche muss man sagen, bin mal gespannt wie es weitergehen wird bezüglich Gaming und auch mit KI.
Die Nachricht zu dem Fan Projekt von Gears of War 3 war mein Highlight.
War tatsächlich mehr los als ich gemerkt habe 😄
Es war aber auch verdammt viel Wirbel um wenig.