Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW05/2026

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top-News und heiße Themen KW04/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Katanameister 313320 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 01.02.2026 - 14:09 Uhr

    Ziemlich turbulente Woche muss man sagen, bin mal gespannt wie es weitergehen wird bezüglich Gaming und auch mit KI.

    Die Nachricht zu dem Fan Projekt von Gears of War 3 war mein Highlight.

  2. Ash2X 313100 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 01.02.2026 - 14:24 Uhr

    War tatsächlich mehr los als ich gemerkt habe 😄
    Es war aber auch verdammt viel Wirbel um wenig.

