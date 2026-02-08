Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW06/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top-News und heiße Themen KW06/2026
- Xbox: Blockbuster-Spiele, Elite Controller Series 3 und mehr zum 25. Geburtstag
- Halo: Campaign Evolved: Shooter peilt Sommer‑Release an – Insider spricht von Juni bis September
- Steam: Jez Corden deutet große Xbox‑Moves und Heavy-Hitters an
- Helldivers 2: Knackt die 20‑Millionen‑Marke – Bericht
- PlayStation 5: Sony verdient Milliarden mit Releases auf Xbox & PC
- Xbox Game Pass: The First Descendant mit exklusiven Vorteilen im Abo
- Mass Effect Next: Ex‑Skyrim‑Designer wünscht sich ein offenes Mass Effect
- PRAGMATA: Demo ab heute überall spielbar – UPDATE
- Wolfenstein III: MachineGames deutet Rückkehr deutlicher an als je zuvor
- Captain Tsubasa 2: World Fighters: Mehr Teams, mehr Action, mehr Spezialmoves
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Director kündigt Updates zu drittem Teil an
- Free Play Days: Sechs große Hits von 2K kostenlos spielbar
- Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Version erscheint 2026 – Gerücht
- Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill: Review zum neuen Kinofilm des Kult-Horrors
- Xbox Next: Hardware‑Einbruch wirft erneut Fragen zur Zukunft der Marke auf
- Xbox Game Pass: Starker Jahresauftakt im Abo mit 17 Spielen
- Xbox Next: Ohne Phil Spencer wäre Xbox wohl schon tot
- Final Fantasy VII Rebirth: Jetzt mit 20% Rabatt und Boni für Xbox vorbestellen
- Nioh 3: Trailer deutet Xbox‑Release nach 6 Monaten an
- Xbox LIVE: Jeffrey Epstein 2013 wegen extremer Belästigung gesperrt
- The Elder Scrolls III: Morrowind: Darum sträubt sich Bethesda gegen ein Remake
- PRAGMATA: Demo im Grafikvergleich: Switch 2 überrascht, Xbox Series S schwächelt, PS5 bleibt stabil
- TEKKEN 8: Season 3 mit Kunimitsu, Bob und Roger Jr. angekündigt
- id Software: Entwickler feiert 35 Jahre Jubiläum
- Xbox Game Pass: JRPG‑Geschichte ab heute neu im Abo
- Highguard: Free-to-Play-Spiel erreicht neuen Tiefpunkt
- Xbox Game Pass: Überraschender Neuzugang im Abo gelandet
- Marathon: Assassin Shell Cinematic enthüllt
- Nintendo Switch 2: Über 7 Millionen verkaufte Konsolen im letzten Quartal
- Nintendo Switch: Meistverkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Februar im Abo
- Crunchyroll: Deutliche Preiserhöhung in Deutschland
- Obsidian Entertainment: Outer Worlds 2 und Avowed bleiben hinter Erwartungen zurück
- Xbox Next: Nächste Xbox angeblich erst 2027 – Insider spricht von Windows‑PC‑Konsole
- The Elder Scrolls VI: Studio wird Engine nicht wechseln, sagt Ex‑Skyrim‑Designer
- Obsidian Entertainment: Weitere Spiele im Avowed-Universum geplant
- The Division – Definitive Edition: Definitiv ohne Verbesserungen überraschend veröffentlicht
- Grand Theft Auto VI: Release weiterhin im November, Marketingstart im Sommer
- Xbox Next: AMD deutet neue Microsoft-Konsole für 2027 an
- Grand Theft Auto VI: Take‑Two dementiert Gerüchte über spätere Retail‑Version
- Grand Theft Auto V: 225 Millionen Verkäufe überschritten
- Red Dead Redemption 2: Western-Epos verkauft sich mehr als 82 Millionen Mal
- Ubisoft: Gewerkschafter fordern Guillemots Rücktritt
- Showcase 2026: Nintendo bestätigt neue Partner Direct
- MindsEye: Update 7 ist der Beginn einer neuen Entwicklungsphase
- PlayStation 5: Konsole erreicht 92,2 Millionen verkaufte Einheiten
- Xbox Next: Epic Games Store soll auf die nächste Xbox kommen
- Xbox Series X: Schätzungsweise 48 Millionen Konsolen verkauft
- Steam Machine: Valve verschiebt die Markteinführung seiner neuen Konsole
- Nintendo Switch 2: Offizielle Termine für Indiana Jones, Fallout 4 und Oblivion
- Starfield: PlayStation 5-Release im April – Gerücht
- Final Fantasy VII Rebirth: RPG erscheint im Juni für Switch 2 & Xbox mit Play Anywhere
- Turok: Origins: Nintendo Direct bestätigt Dino‑Comeback für Herbst 2026
- Horizon Hunters: Neues taktisches Koop‑Spiel im Horizon‑Universum für PS5 & PC
Top-News und heiße Themen KW05/2026
- Xbox Series X: Entwickler‑Interesse an Xbox halbiert sich laut Umfrage
- Microsoft: High‑Bandwidth‑Memory‑Deal verschafft Vorsprung im KI‑Wettrennen
- PlayStation 6: PS6‑Leaks explodieren: OLED‑Portal, 52‑CU‑Konsole, neues RDNA5‑Handheld
- Microsoft: 440 Milliarden Dollar Marktwert vernichtet
- Fallout 3: Steam heizt die Gerüchteküche um ein Remaster weiter an
- Highguard: Historischer Absturz auf Steam
- PlayStation 6: PS6‑Controller ohne Tasten? Neues Sony‑Patent deutet radikales Design an
- Fable 4: Action-RPG begeistert sogar die Baldur’s Gate 3‑Macher
- Epic Games: Tim Sweeney attackiert Valve
- Ubisoft: Mitarbeiter drohen mit Arbeitsstopp falls Guillemot ins Studio kommt
- Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Schauspielerin erfuhr vom Aus über das Internet
- Code Vein II: Erste Wertungen im Medaillenspiegel
- Deutsche Charts: Final Fantasy VII Remake Intergrade startet in Top 5
- Tomb Raider: Lara Croft feiert 30 Jahre Abenteuer
- Assassin’s Creed Odyssey: Mit Valhalla über 200 Millionen Euro mit Mikrotransaktionen umgesetzt – Gerücht
- Ubisoft: Insider: Watch Dogs Franchise gilt intern als tot
- Xbox Game Studios: Künftige Releases sollen einheitlicher für PS5 erscheinen
- Forza Horizon 6: Premium‑Upgrade bestätigt vier Tage Early Access für Xbox Game Pass-Spieler
- Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Ubisoft konnte Fertigstellung nicht mehr verantworten
- Showcase 2026: Nächster PlayStation State of Play Stream angeblich im Februar
- Konami: Metal Gear-Reihe erreicht 65,5 Millionen Verkäufe
- Starfield: 2.0 soll existieren, aber keiner weiß genaueres
- Blizzard Entertainment: The Next Chapter: Große Enthüllungswochen für WoW, Diablo, Overwatch und mehr
- Grand Theft Auto VI: Gerücht: GTA 6 erscheint angeblich ohne physische Day One Version
- Ubisoft: Bis zu 200 Stellen am Frankreich‑Hauptsitz könnten wegfallen
- Highguard: Diese fünf Tipps erleichtern euch den Einstieg in den Raid-Shooter
- Forza Horizon 6: Umfassende Lokalisierung bestätigt
- Highguard: Starker Einbruch der Spielerzahlen kurz nach Launch auf Steam
- Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Upgrade wird erst 2027 veröffentlicht – Gerücht
- Gears of War 3: Fan‑Remaster Delta Online veröffentlicht
- Meta: Premium‑Abos für Facebook, Instagram und WhatsApp geplant
- Capcom: Neue Rekordzahlen dank Resident Evil und Monster Hunter
- Valve: 755-Millionen-Euro-Sammelklage wird weitergeführt
- WWE 2K26: King of Kings Edition und mehr offiziell vorgestellt
- Highguard: Frust eskaliert: Selbst bezahlte Streamer wie TimTheTatman und Ninja wollen nicht weiterspielen
- Fable 4: Xbox bleibt gelassen trotz GTA 6 Release im selben Zeitraum
- Highguard: Sorgt für Spott: Fans taufen das Genre jetzt Concord‑like
- Final Fantasy VII Rebirth: Portierung für Xbox bestätigt
- Amazon: Weitere 16.000 Stellen gestrichen – zweiter Mega‑Abbau in nur drei Monaten
- Resident Evil: Requiem: Bestätigt 4K 60 FPS mit vollem Ray Tracing auf PS5 Pro
- Microsoft: Gaming-Sparte rutscht im zweiten Quartal ins Minus
- Cyberpunk 2: Entwickler verteidigt First-Person-Fokus: Immersion schlägt Kino‑Cutscenes
- Kingdom Come: Deliverance: PSN-Store bestätigt Next‑Gen‑Upgrade
- Microsoft: Cloud-Geschäft erreicht historischen Meilenstein
- Xbox Series X Dashboard: Überarbeitetes Design für Achievements entdeckt
- Tomb Raider Next: Neues Abenteuer spielt in vollständiger offenen Welt – Gerücht
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox Series S liefert Asset‑Qualität auf PlayStation 5-Niveau
Top-News und heiße Themen KW04/2026
- Gaming: Jeff Bezos prophezeit das Ende der Gaming-Hardware – die Zukunft gehört dem Abo
- PlayStation 6: Neue PS6-Konsole könnte erst im Jahr 2030 erscheinen
- Xbox Next: Mysteriöse Xbox‑Dev‑Kits von Playground Games versteckt
- Forza Horizon 6: Über 80 Screenshots zeigen wunderschöne Landschaften und mehr
- Xbox Play Anywhere: Drei Resident Evil‑Hits jetzt dabei – ein Kauf, zwei Plattformen
- Gaming: Sind dynamische Hardware-Abos das nächste große Modell der Branche?
- Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Ende Januar das Abo
- Grand Theft Auto VI: Hat Rockstar versehentlich die Echtheit der Story bestätigt?
- Xbox Direct: Microsoft plant offenbar weitere Präsentationen für dieses Jahr
- PlayStation 5: Mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz auf Steam erwirtschaftet
- Ubisoft: Unternehmen in der Krise – weitere 2000+ Jobs in Gefahr
- Grand Theft Auto VI: Nicht unter den meisterwarteten Spielen für PlayStation 5
- Marathon: Bungie enthüllt neuen Trailer und mehrere Editionen
- Marathon: Bungie zeigt spektakuläres Unboxing der Collector’s Edition
- Xbox Store: Diese zwei Spiele sind aktuell kostenlos im Store
- Fable 4: Entwicklerinfos enthüllen völlig verrückte Details zum Reboot
- Fable 4: Schauplätze in Konzeptzeichnungen enthüllt
- 007 First Light: Mit Xbox Play Anywhere plattformübergreifend spielbar
- State of Decay 3: Xbox‑Chef deutet großes Comeback an – Entwicklung macht riesige Fortschritte
- Gaming: Superkonsole vereint PlayStation 5, Xbox Series X und Switch 2
- Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Januar im Abo
- Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab heute neu im Abo
- The Outer Worlds 2: Verkäufe liegen angeblich bei unter 1 Million
- SONY: Unternehmen gibt TV‑Geschäft ab – TCL übernimmt Mehrheit
- Marathon: Schießt nach Vorbestellstart direkt auf Platz 5 der Steam‑Charts
- Mass Effect Next: BioWare sucht Schlüsselrolle für den neuen Serienteil
- Halo: Campaign Evolved: PS5-Umsetzung soll dem Vermächtnis gerecht werden
- Death Stranding Director’s Cut: Wurde heute pünktlich im Game Pass für Konsole und PC zugestellt
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erste Wertungen für Xbox und Switch 2
- Gears of War: E-Day: Das wird die emotionalste Erfahrung der Reihe
- Far Cry 3: Blood Dragon: Drei Kult‑Shooter jetzt flüssiger denn je
- Ubisoft: Prince of Persia: The Sands of Time Remake + sechs weitere Projekte eingestellt, sieben Spiele verschoben
- Ubisoft: Schließt zwei Studios und denkt über Asset‑Verkäufe nach
- Xbox Game Pass: Wie wahrscheinlich ist ein Shadow Drop heute?
- 1348 Ex Voto: Xbox-Version kurz vor der Veröffentlichung überraschend eingestellt
- Beyond Good & Evil 2: Spiel von Streichungen nicht betroffen – Bericht
- Xbox Cloud Gaming: Knackt 1.000‑Spiele‑Marke – Stream your own game wächst rasant
- Windows Phone: NexPhone bringt Gerät mit echtem Windows 11 auf den Markt
- Showcase 2026: Xbox Developer_Direct feiert heute sein Comeback in 4K
- Ubisoft: Aktienkurs fällt auf 15‑Jahres‑Tief – 95% Verlust in fünf Jahren
- Kino, Serien & TV: Erster Teaser zu Masters of the Universe entfesselt die Rückkehr von He‑Man
- Showcase 2026: Xbox Developer Direct Stream startet um 19:00 Uhr
- Forza Horizon 6: Teaser, Key Art und Release-Termin lässt Fans träumen
- Forza Horizon 6: So wurde der Schauplatz und die kulturelle Identität Japans umgesetzt
- Fable 4: Erstes ausführliches Deep Dive Video aus Albion
- Forza Horizon 6: 550 Fahrzeuge zum Launch des Rennspiels bestätigt
- Call of Duty: Black Ops 7: Bricht Negativrekord – schlechtestes Call of Duty in den USA seit 2008
- Fable 4: Reboot setzt auf offene Welt, Identität und Konsequenzen
- Forza Horizon 6: Fortschrittssystem mit japanischem Flair
- Fable 4: Rollenspiel erfindet sein Moralsystem neu
- Fable 4: Über 1.000 Charaktere mit einem eigenen Leben und Routinen
- Marathon: Shooter bekommt kostenloses Testwochenende vor dem Launch
- Forza Horizon 6: Tokio ist fünfmal größer als jede bisherige Playground‑City
- Forza Horizon 6: Frische Eindrücke dank brandneuen Screenshots
- Fable 4: Albion ist kleiner als eine Forza Horizon-Welt
- Xbox Direct: Wie hat euch die Xbox Developer Direct gefallen?
- PlayStation 6: Sony plant längeren PS5‑Lebenszyklus – PS6 wohl deutlich später als erwartet
- XboxDynasty: Umfrage: Ihr dürft ein Spiel vom Xbox Developer Direct jetzt spielen – welches wäre es?
- Forza Horizon 6: Premium Edition für 119,99 € vorgestellt – Upgrade‑Bundle kostet 59,99 €
- Forza Horizon 6: Disc‑Version ab sofort für 69,99 Euro vorbestellbar
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die News um das 25. jährige Xbox Jubiläum und die Spiele der Xbox Game Studios fand ich am spannensten. Auch eine Rückkehr zu Wolfenstein würde mich echt freuen🙂
+1
Bin mal gespannt wie es alles weitergeht die nächsten Monate, bisher hat der Game Pass gut abgeliefert dieses Jahr und so wie es aussieht kommen noch viel mehr Kracher rein, bin gespannt auf die nächsten Wochen.
Das 25. jährige Xbox Jubiläum war für mich das interessanteste, dazu Fable und FH6 News.
Meine Top News der Woche war für mich der Veröffentlichungstermin von Final Fantasy VII Rebirth für die Xbox. 💚♥️😍