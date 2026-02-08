Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW06/2026

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top-News und heiße Themen KW06/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Robilein 1213550 XP Xboxdynasty Legend Platin | 08.02.2026 - 08:20 Uhr

    Die News um das 25. jährige Xbox Jubiläum und die Spiele der Xbox Game Studios fand ich am spannensten. Auch eine Rückkehr zu Wolfenstein würde mich echt freuen🙂

  2. Katanameister 319780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.02.2026 - 08:26 Uhr

    Bin mal gespannt wie es alles weitergeht die nächsten Monate, bisher hat der Game Pass gut abgeliefert dieses Jahr und so wie es aussieht kommen noch viel mehr Kracher rein, bin gespannt auf die nächsten Wochen.

  3. GunslingerII 21640 XP Nasenbohrer Level 1 | 08.02.2026 - 08:50 Uhr

    Das 25. jährige Xbox Jubiläum war für mich das interessanteste, dazu Fable und FH6 News.

  4. Vayne1986 33235 XP Bobby Car Schüler | 08.02.2026 - 09:04 Uhr

    Meine Top News der Woche war für mich der Veröffentlichungstermin von Final Fantasy VII Rebirth für die Xbox. 💚♥️😍

