Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW07/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top-News und heiße Themen KW07/2026
- Xbox Game Pass: Microsoft plant großen Abo-Umbau – Gerücht
- Highguard: Ex‑Wildlight‑Artist schildert massiven Shitstorm nach Trailer‑Debüt
- Xbox: Das sind die Gewinner der Xbox Excellence Awards
- Windless: Episches Open‑World‑Action‑RPG vorgestellt
- Legacy of Kain: Defiance Remastered: Remaster bringt Klassiker auf moderne Plattformen
- Castlevania: Belmont’s Curse: Belmonts Curse eröffnet das 40‑Jahre‑Jubiläum
- Stellar Blade: Actionspiel bald auch auf Xbox?
- Pinball M: Kultige Flipptertische aus dem Bethesda-Universum
- Marathon: „Ich hatte eine gute Zeit, f#*k you“ – Streamer gesteht bezahlte Promo
- Steam Machine: Preis könnte explodieren – Analyst sieht bis zu 1.000 Dollar
- PlayStation 5: Horizon 3 lässt weiter auf sich warten – Guerrilla arbeitet an Horizon Hunters Gathering
- Halo: Campaign Evolved: Insider deutet frühen Release an – Halo könnte vor September erscheinen
- PlayStation 6: Neuer PS6‑Leak: Handheld‑Modell soll 24 GB RAM besitzen
- Kingdom Come: Deliverance: PS4 vs. PS5 – Kostenloses Next‑Gen‑Upgrade im Vergleich
- PlayStation 5: Sony beruhigt Fans – PS5 bleibt trotz RAM‑Krise stabil im Preis
- Xbox Next: 2027-Launch nur ein Best‑Case‑Szenario
- Showcase 2026: State of Play offiziell für den 12. Februar datiert
- Clair Obscur: Expedition 33: Frankreich adelt Videospielentwickler für ihre Leistung
- YouTube: Zugriff auf Songtexte für Gratisnutzer stark eingeschränkt
- Call of Duty: Warzone: xQc erhielt 1 Million Dollar für 12 Stunden streamen
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Grafikvergleich zeigt ein klares Leistungsgefälle
- Blizzard Entertainment: StarCraft‑Shooter angeblich bei Nexon in Entwicklung
- The Elder Scrolls VI: Todd Howard erklärt, warum sich das Spiel teilweise neu erfindet
- Starfield: Erweiterung und PS5‑Port Enthüllung in Kürze möglich
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Februar im Abo – UPDATE
- ROG Xbox Ally X: Handheld rückt jetzt akustisch näher an die Xbox Series‑Familie
- Discord: Altersprüfung zum Schutz von Teenagern wird eingeführt
- Forza Horizon 6: Zehn neue Features machen das Festival größer als je zuvor
- Hazelight Studios: Motion-Capturing-Aufnahmen zum neuen Spiel laufen bereits
- The Witcher 3: Wild Hunt: Insider spricht von ersten Hinweisen zum neuen DLC
- Gaming: HP testet Hardware‑Abo für Gaming‑Laptops mit hohen Gebühren
- PRAGMATA: Demo-Grafikvergleich zwischen Xbox Series X, PlayStation 5|Pro und PC
- Gothic 1 Remake: Release-Termin steht offiziell fest
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Grafikvergleich PS3 vs. PS5 mit MGS4 Remaster
- Blizzard Entertainment: Gigantischer Tisch voller Erinnerungen zeigt die Geschichte des Studios
- Kingdom Come: Deliverance II: Fünf Millionen Henrys unterwegs in Böhmen
- PlayStation 5: Gerüchte um God of War 2D sprechen von Multiplattform
- Showcase 2026: PlayStation State of Play startet um 23:00 Uhr
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: MGS4 kommt erstmals auf Xbox & Switch im August
- Marathon: Zeigt Launch‑Gameplay – Server‑Slam startet am 26. Februar 2026
- Forza Horizon 6: Bereit, jede Kurve der Alpenregion zu erobern
Top-News und heiße Themen KW06/2026
- Xbox: Blockbuster-Spiele, Elite Controller Series 3 und mehr zum 25. Geburtstag
- Halo: Campaign Evolved: Shooter peilt Sommer‑Release an – Insider spricht von Juni bis September
- Steam: Jez Corden deutet große Xbox‑Moves und Heavy-Hitters an
- Helldivers 2: Knackt die 20‑Millionen‑Marke – Bericht
- PlayStation 5: Sony verdient Milliarden mit Releases auf Xbox & PC
- Xbox Game Pass: The First Descendant mit exklusiven Vorteilen im Abo
- Mass Effect Next: Ex‑Skyrim‑Designer wünscht sich ein offenes Mass Effect
- PRAGMATA: Demo ab heute überall spielbar – UPDATE
- Wolfenstein III: MachineGames deutet Rückkehr deutlicher an als je zuvor
- Captain Tsubasa 2: World Fighters: Mehr Teams, mehr Action, mehr Spezialmoves
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Director kündigt Updates zu drittem Teil an
- Free Play Days: Sechs große Hits von 2K kostenlos spielbar
- Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Version erscheint 2026 – Gerücht
- Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill: Review zum neuen Kinofilm des Kult-Horrors
- Xbox Next: Hardware‑Einbruch wirft erneut Fragen zur Zukunft der Marke auf
- Xbox Game Pass: Starker Jahresauftakt im Abo mit 17 Spielen
- Xbox Next: Ohne Phil Spencer wäre Xbox wohl schon tot
- Final Fantasy VII Rebirth: Jetzt mit 20% Rabatt und Boni für Xbox vorbestellen
- Nioh 3: Trailer deutet Xbox‑Release nach 6 Monaten an
- Xbox LIVE: Jeffrey Epstein 2013 wegen extremer Belästigung gesperrt
- The Elder Scrolls III: Morrowind: Darum sträubt sich Bethesda gegen ein Remake
- PRAGMATA: Demo im Grafikvergleich: Switch 2 überrascht, Xbox Series S schwächelt, PS5 bleibt stabil
- TEKKEN 8: Season 3 mit Kunimitsu, Bob und Roger Jr. angekündigt
- id Software: Entwickler feiert 35 Jahre Jubiläum
- Xbox Game Pass: JRPG‑Geschichte ab heute neu im Abo
- Highguard: Free-to-Play-Spiel erreicht neuen Tiefpunkt
- Xbox Game Pass: Überraschender Neuzugang im Abo gelandet
- Marathon: Assassin Shell Cinematic enthüllt
- Nintendo Switch 2: Über 7 Millionen verkaufte Konsolen im letzten Quartal
- Nintendo Switch: Meistverkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Februar im Abo
- Crunchyroll: Deutliche Preiserhöhung in Deutschland
- Obsidian Entertainment: Outer Worlds 2 und Avowed bleiben hinter Erwartungen zurück
- Xbox Next: Nächste Xbox angeblich erst 2027 – Insider spricht von Windows‑PC‑Konsole
- The Elder Scrolls VI: Studio wird Engine nicht wechseln, sagt Ex‑Skyrim‑Designer
- Obsidian Entertainment: Weitere Spiele im Avowed-Universum geplant
- The Division – Definitive Edition: Definitiv ohne Verbesserungen überraschend veröffentlicht
- Grand Theft Auto VI: Release weiterhin im November, Marketingstart im Sommer
- Xbox Next: AMD deutet neue Microsoft-Konsole für 2027 an
- Grand Theft Auto VI: Take‑Two dementiert Gerüchte über spätere Retail‑Version
- Grand Theft Auto V: 225 Millionen Verkäufe überschritten
- Red Dead Redemption 2: Western-Epos verkauft sich mehr als 82 Millionen Mal
- Ubisoft: Gewerkschafter fordern Guillemots Rücktritt
- Showcase 2026: Nintendo bestätigt neue Partner Direct
- MindsEye: Update 7 ist der Beginn einer neuen Entwicklungsphase
- PlayStation 5: Konsole erreicht 92,2 Millionen verkaufte Einheiten
- Xbox Next: Epic Games Store soll auf die nächste Xbox kommen
- Xbox Series X: Schätzungsweise 48 Millionen Konsolen verkauft
- Steam Machine: Valve verschiebt die Markteinführung seiner neuen Konsole
- Nintendo Switch 2: Offizielle Termine für Indiana Jones, Fallout 4 und Oblivion
- Starfield: PlayStation 5-Release im April – Gerücht
- Final Fantasy VII Rebirth: RPG erscheint im Juni für Switch 2 & Xbox mit Play Anywhere
- Turok: Origins: Nintendo Direct bestätigt Dino‑Comeback für Herbst 2026
- Horizon Hunters: Neues taktisches Koop‑Spiel im Horizon‑Universum für PS5 & PC
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Wenn der Epic Gamestore auf die nächste XBox kommen würde, dann könnte man wohl den ein oder anderen Playstation Titel auf der XBox spielen?
Ja, Days Gone, Stellar Blade, Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima, Spiderman usw., nahezu alle dort spielbar, gibt eigentlich kaum noch Exklusivspiele.
Klingt doch echt gut. Bitte auch noch Steam, dann wäre es nahezu perfekt. 😁
Alles in einer Box, besser als nur in einem Store gefangen zu sein 😉👌.
Gab für mich schöne Spielankündigungen wie Metal Gear Solid Master Collection 2, Legacy of Kain Defiance Remastered & Rayman. Sowie der Releasetermin von Gothic Remake. 🙂
Fand einige Trailer ganz gut von der State of Play.