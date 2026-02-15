Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW07/2026

Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top-News und heiße Themen KW07/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Aeternitatis 51525 XP Nachwuchsadmin 5+ | 15.02.2026 - 13:06 Uhr

    Wenn der Epic Gamestore auf die nächste XBox kommen würde, dann könnte man wohl den ein oder anderen Playstation Titel auf der XBox spielen?

  2. Vayne1986 34255 XP Bobby Car Geisterfahrer | 15.02.2026 - 13:09 Uhr

    Gab für mich schöne Spielankündigungen wie Metal Gear Solid Master Collection 2, Legacy of Kain Defiance Remastered & Rayman. Sowie der Releasetermin von Gothic Remake. 🙂

