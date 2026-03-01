Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW09/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top-News und heiße Themen KW09/2026
- Microsoft: Fans zerlegen den Lebenslauf der neuen Xbox-Bossin
- Steam: Valve vor Gericht – Unfaires Verhalten und überhöhte Gebühren
- Microsoft: Neue Xbox‑Chefin verrät ihre Top 3 Games
- PlayStation 5: Oh je! Es sieht verdammt schlecht aus für Horizon Hunters Gathering
- Gaming: CoD an der Spitze, PlayStation 5 vor allen anderen
- Gaming: Marathon verliert massiv Spieler, während Resident Evil durch die Decke geht
- Microsoft: Gerücht: Phil Spencers Rücktritt „war nicht geplant“
- Microsoft: Lulu Cheng Meservey verteidigt neue Xbox‑CEO
- Netflix: Steigt aus dem Rennen um Warner Bros. aus
- Highguard: Shooter steuert dem Ende entgegen
- ROBLOX: Verbrennt mehr Spielzeit als Steam und PlayStation zusammen
- Xbox Series X Dashboard: Neue Sortierfunktionen im Store verfügbar
- Microsoft: Peter Moore würdigt Phil Spencers prägende Rolle bei Xbox
- Xbox Game Pass: Über weitere Abo-Boni wie Fortnite Crew wird nachgedacht – Gerücht
- Marathon: Über 40 Minuten actionreiches Gameplay
- Crimson Desert: Engine liefert atemberaubende Grafik
- Microsoft: Phil Spencer blickt auf fast vier Jahrzehnte zurück
- Microsoft: Aufatmen bei Xbox – Sarah Bonds Abgang sorgt für überraschende Reaktionen
- Microsoft: Asha Sharma wird weiter verspottet und als „Concord der CEOs“ bezeichnet
- DOOM: The Dark Ages: Expansion-Paket mit Sequel-Ambitionen
- Forza Horizon 6: Kampagne bietet umfangreiche Jagd auf Festival-Armbänder
- Clair Obscur: Expedition 33: 50,- Dollar-Preis war ein Schlüssel zum Erfolg
- Microsoft: Xbox-Sparte wird schrittweise eingestellt, glaubt sein Schöpfer
- Microsoft: Xbox-Chefin Sharma: Ich schreibe meine Posts selbst
- Marathon: Bungie zieht harte Linie: Cheater werden dauerhaft gebannt
- Gaming: Marathon verliert weiter Spieler – Resident Evil bricht neuen Steam-Rekord
- PlayStation 5: Remake‑Umfrage nach Fan‑Shitstorm gelöscht
- PlayStation 5: Stabilere Performance ohne Auflösungs‑Einbrüche durch neues MFSR‑Verfahren für PSSR
- AMD: Meta schockt die Tech-Welt – Mega‑Deal über 100 Milliarden Dollar für AMD-KI-Chips
- PlayStation 5: Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September
- Microsoft: Xbox-Schöpfer hat Tipps für Asha Sharma
- Microsoft: Chaos bei Xbox: Warum Phil Spencer seinen Ruhestand früher ankündigen musste
- Marathon: Bungie enthüllt Xbox‑Exklusivboni
- Microsoft: Blackley relativiert seine Aussagen zum angeblichen Aus von Xbox
- Microsoft: Emotionaler Abschied im Xbox‑HQ: Phil Spencer übergibt an Asha Sharma
- Microsoft: Was Asha Sharma mit Rückkehr zur Xbox gemeint hat
- Microsoft: Neue Xbox-Führung setzt auf Konsolenfokus, Stabilität und strategische Neubewertung
- Resident Evil: Requiem: Erste Wertungen sind da
- Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich mit Resident Evil 2 & 4 Remake
- Xbox App: Fehlfunktion verschickt tausende Mobile Test Messages
- Xbox Network: Xbox UK – Pflicht‑Altersprüfung sorgt für massiven Ausfall
- Xbox Next: The Return of Xbox – Neue CEO setzt klaren Fokus auf Konsole, Hardware & Vertrauen
- Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich: Xbox Series S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5
- Xbox Game Studios: Unangekündigte größte neue IP in Arbeit
- Grand Theft Auto VI: Take-Two bestätigt Sony und Xbox Launch in 2026 – Gerücht
- Gaming: PC-Plattform dominierte 2025 den Markt laut Bericht
- Marathon: Server-Slam für alle Plattformen beginnt heute 19:00 Uhr
- PlayStation 5: Keine Singleplayer-Spiele mehr für PC – Gerücht
- Resident Evil: Requiem: PlayStation vs. Xbox – Horrorspiel beeindruckt im Analyse-Video
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Resident Evil Nachrichten und die Nachricht zum Preis von Claire Obscur Expedition 33 waren meine Höhepunkte der Woche.
Alles rund um Resident Evil: Requiem. ♥️
Bei resident evil gehe ich mit füge aber noch die neue Xbox Führungsebene hinzu Asha sharma und den Abschied von Phil Spencer.