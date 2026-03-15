Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW11/2026

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Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top-News und heiße Themen KW11/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 356860 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.03.2026 - 12:18 Uhr

    Für mich waren alle Nachrichten zur Xbox Projekt Helix das Highlight, besonders auch der weiterhin geplante Ausbau der Abwärtskompatibilität hat mich sehr positiv gestimmt, bin schon gespannt auf die offizielle Präsentation.

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  4. Kenty 246710 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.03.2026 - 12:55 Uhr

    Ist doch schön, dass Nadella sich zur XBox Zukunft bekannt hat und Asha Sharma würde ich auch erstmal eine Chance geben einen Fuß in die XBox Sparte zu bekommen statt sie gleich so rau anzugehen. Und dass die Helix kommt ist noch besser!

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