Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW11/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top-News und heiße Themen KW11/2026
- Marathon: Shroud: Das Spiel wird kein Flop wie Highguard
- Xbox Next: Microsoft kündigt großen Xbox Dev Summit auf der GDC 2026 an
- Xbox Next: Streit um nächste Xbox Project Helix: Geoff Keighley widerspricht Community
- Xbox Next: Xbox‑Chefin: Exklusive Spiele nicht vom Tisch
- Xbox Next: Nadella stärkt Xbox und bekennt sich klar zur Gaming-Zukunft
- PlayStation 5: Xbox-Ex: Steam ist für Sony der neue Konkurrent im Wohnzimmer
- Marathon: Einfach zu hart: Bungie plant erste große Abschwächung
- Marathon: Monetarisierung: Bungie rudert nach Fan‑Aufschrei zurück
- Nintendo: Verklagt US-Regierung im Streit um Trump-Zölle
- Electronic Arts: Trotz Mega-Erfolg: EA entlässt Mitarbeiter in allen Battlefield-Studios
- Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele landen heute im Abo
- EVERSPACE 2: Millionenschwere Förderung für nächstes Spiel
- Resident Evil: Requiem: Grafik-Downgrade – Raytracing auf PS5 Pro deaktiviert
- Tomb Raider: Geheimnisvoller Teaser deutet auf große Ankündigung hin
- Xbox Play Anywhere: Drei weitere Spiele unterstützen das Feature
- Marathon: Nach Kritik: Season Pass erhält im April deutlichen Mehrwert
- PlayStation 5: Sony in Milliarden-Klage verwickelt – PlayStation Store soll Monopol ausnutzen
- Xbox Next: Project Helix liefert High-Performance für Xbox- und PC-Spiele
- Xbox Next: Project Helix Alpha Dev Kits starten im Jahr 2027 für Entwickler
- Xbox Next: Microsoft bestätigt Zukunft für vier Xbox-Generationen
- Xbox Series X: Microsoft plant neue Wege für klassische Spiele zum 25-jährigen Jubiläum
- Steam Machine: Valve enthüllt Steam Machine und Steam Frame Verified für 2026
- Windows 11: Microsoft bringt Konsolen-Erlebnis auf den PC
- PlayStation 5: Milliardenklage in UK könnte 30-Prozent-Modell vernichten
- Gaming: Peter Moore: Ich habe den Konsolenkrieg angezettelt
- Xbox Series X: This is an Xbox-Kampagne offenbar eingestampft
- Xbox Next: Project Helix: AMD kündigt FSR Diamond für die nächste Xbox-Generation an
- PlayStation 5: „Valve könnte den Konsolenkrieg gewinnen“ – Ex-PlayStation-Entwickler packt aus
- Xbox Next: Microsoft plant riesiges Upgrade: Xbox- und Xbox 360-Spiele endlich auf dem PC spielbar – Gerücht
- Marathon: Bungie hat zwei GDC-Panels überraschend gestrichen
- Crimson Desert: PlayStation 5 Pro liefert tiefe Einblicke in Grafik, Performance und Spielwelt
- Highguard: Server gehen heute endgültig offline
- Xbox Next: Project Helix wird Xbox- sowie PC-Spiele mit bahnbrechender Technik vereinen
- Xbox Next: Project Helix und PS6 auf dem Weg für Weihnachtsgeschäft 2027 – Leaker
- XboxDynasty: Wie hat euch die „This is an Xbox“-Kampagne gefallen?
- ROG Xbox Ally X: Erhält im April Automatic Super Resolution-Feature
- Gaming: PEGI verschärft Altersfreigaben bei Lootbox-Spielen
- Xbox Next: Microsoft stellt Foundation Mode für PlayFab vor
- Forza Horizon 6: Japans offene Welt wird dichter, komplexer und vielschichtiger
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich waren alle Nachrichten zur Xbox Projekt Helix das Highlight, besonders auch der weiterhin geplante Ausbau der Abwärtskompatibilität hat mich sehr positiv gestimmt, bin schon gespannt auf die offizielle Präsentation.
Ganz klar alles Rund um Helix. Monster Reloaded.
Für mich auch Helix 👍🏻😎
Ist doch schön, dass Nadella sich zur XBox Zukunft bekannt hat und Asha Sharma würde ich auch erstmal eine Chance geben einen Fuß in die XBox Sparte zu bekommen statt sie gleich so rau anzugehen. Und dass die Helix kommt ist noch besser!
Die nächste Xbox Konsole war das Highlight.😍🙌