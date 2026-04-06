Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW13/2026

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Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top-News und heiße Themen KW13/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 380980 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.04.2026 - 14:15 Uhr

    Meine Top-Nachrichten waren zur Gears Direct für E-Day im Juni und State of Decay 3, hoffentlich ist was an den Hinweisen bezüglich Code Veronica was dran.

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  2. Vayne1986 41335 XP Hooligan Krauler | 06.04.2026 - 14:18 Uhr

    Für mich die Xbox Showcase Ankündigung & das große Xbox Line-up 2026. 💚

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  3. RappScallion 32980 XP Bobby Car Schüler | 06.04.2026 - 14:41 Uhr

    Meine Top-News ist der angekündigte jahrelange Support für Marathon. Damit sind alle Totgeburt- oder Wird-Bald-Eingestellt-Kommentare von Bungie höchstpersönlich entkräftet worden.😉

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  5. DanSanAliaMi 95665 XP Posting Machine Level 3 | 06.04.2026 - 16:37 Uhr

    Wichtigste und beste Nachricht das ein deep Dive von Gears e day kommt bei der nächsten Show.

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