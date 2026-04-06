Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW13/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
- XboxDynasty: Gewinnspiel mit Crimson Desert Collector’s Edition
- XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 10x Grind Survivors für Xbox
- XboxDynasty: Gewinnspiel mit Xbox Elite Series 2 Controller, ICARUS Ultimate Edition und mehr
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top-News und heiße Themen KW13/2026
- Xbox Series X: Gewaltiges 2026 Line-up mit Forza, Fable, Gears, Halo und Game Pass-Offensive
- Halo: Campaign Evolved: Leak enthüllt Halo Infinite Assets, neue Missionen und Details
- Nintendo: Super Mario Bros Grafik Evolution zeigt 40 Jahre Entwicklung – Von 1983 bis heute
- Blizzard Entertainment: Arbeitet an AAA Open-World-Shooter – StarCraft Comeback möglich?
- Resident Evil: Code Veronica Remake: Mögliche Hinweise in Requiem entdeckt
- Compulsion Games: Studio sucht Entwickler für geheimnisvolles Projekt
- Marathon: Deutliche Abwärtsspirale – Neue Spielerzahlen sorgen für Alarm bei Bungie
- Grand Theft Auto VI: Könnte mit vollwertigem Koop Story Modus alles verändern
- Grand Theft Auto VI: Produktion könnte 3 Milliarden Dollar betragen – Gerücht
- Microsoft Rewards: Neues Design für das Belohnungsprogramm
- PlayStation 6: PS6 kommt offenbar früher als gedacht und bringt überraschende Hardware-Einsparungen
- Showcase 2026: Xbox Games Showcase und Gears of War: E-Day Direct im Juni
- PlayStation 6: Kostet 1000 Dollar oder mehr laut Analysten
- Nintendo Switch 2: Ehemaliger Vertriebsleiter glaubt an Preiserhöhung
- Starfield: Kommt auf PS5 – offizieller Features-Trailer zeigt DualSense & 4K-Optionen
- Nintendo Switch 2: Limited Edition zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake – Insider
- NVIDIA: RTX 6090 Gerüchte – Neue NVIDIA GPU könnte mit 32GB GDDR7 und 3nm kommen
- Gears of War: E-Day: Update bestätigt diese Sprachen sind zum Launch dabei
- Marathon: Bungie verspricht jahrelangen Support trotz Startproblemen und Kritik
- Grand Theft Auto VI: GTA 6-Map im Vergleich zur GTA 5-Karte zeigt riesige Welt und sorgt für Staunen
- Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele ab heute verfügbar – darunter Resident Evil 7
- State of Decay 3: Überrascht mit neuen Kampfmechaniken und Alpha-Playtest-Chance
- PlayStation 5: Sony übernimmt KI-Spezialisten Cinemersive Labs
- Marathon: Erste Details zum Update 1.0.6
- PlayStation 5: Sony soll 300 Millionen Dollar mit PC-Ports verdient haben – Gerücht
- Eidos Montreal: Belegschaft wird drastisch reduziert
- Gaming: Xbox Series X und Switch 2 vor Preiserhöhung? Analyst warnt nach PS5-Anstieg!
- Epic Games: Mögliche Übernahme durch Disney geplant – Gerücht
- Xbox Game Pass: Dieser knallharte Plattformer ist ab heute neu im Ultimate-Abo
- Gaming: Streamer schafft Clone Hero Song nach 50.000 Versuchen bei 200% Speed – Reaktion geht viral
- Warhorse: Entwickelt riesiges Herr der Ringe-RPG mit 100 Millionen Budget – Gerücht
- Super Meat Boy 3D: Erste Wertungen im Medaillenspiegel
- Kino, Serien & TV: Zweite Fallout-Staffel erreicht 83 Millionen Zuschauer
- Xbox Game Pass: Q1 2026 Recap: 51 neue Spiele, aber keine Microsoft-Releases
- Death Stranding 2: On the Beach: Zwei Millionen Verkäufe dank Steam-Release erreicht
- Grand Theft Auto VI: Leak enthüllt tausende neue Dialoge und massive NPC-Verbesserungen
- Xbox Game Pass: Alle neuen Partner Preview-Spiele für Xbox, PC & Cloud im Überblick
- Xbox: Fanta-Aktion mit exklusiven Ingame Rewards zum 25. Jubiläum – Update
- SHIFT UP: Stellar Blade-Studio kündigt große Ankündigung an – UPDATE
- Crimson Desert: Erreicht 4 Millionen Verkäufe weltweit
- Xbox Play Anywhere: Wächst auf über 2.270 Spiele – Microsoft baut Feature weiter aus
- Gaming: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 – UPDATE
- Halo: Campaign Evolved: So sieht die Fanta-Spartan-Rüstung aus
- PlayStation 6: Radikaler Schnitt bei Speicher und Laufwerk möglich – Gerücht
- Starfield: Free Lanes Update bringt große Neuerungen und startet am 7. April
- Gears of War: E-Day: Prequel statt Gears 6 – Schauspieler spricht über neue Richtung
- PlayStation 5: Das sind die neuen PS Plus Spiele im April 2026
- Xbox Game Pass: März 2026 überrascht mit starken Bewertungen und mehr Spielen
- Xbox Game Pass: Überraschender Slamdunk ab morgen im Abo
- Diablo IV: Neue Cutscene aus Lord of Hatred zeigt epische Allianz
- Xbox Game Pass: Diese drei Spiele sind heute neu im Abo
- PlayStation 6: PS6 Handheld soll stärker als Xbox Series S sein und Switch 2 übertreffen
- Crimson Desert: 200 Millionen US-Dollar Umsatz generiert – Gerücht
- Minecraft: Unglaubliche Verkaufszahlen im März auf PlayStation
- PlayStation 5: PS5 Pro kostet ab sofort unglaubliche 900,- Euro
- PlayStation 5: The Last of Us Online war zu 80% fertig vor der Einstellung
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Meine Top-Nachrichten waren zur Gears Direct für E-Day im Juni und State of Decay 3, hoffentlich ist was an den Hinweisen bezüglich Code Veronica was dran.
Für mich die Xbox Showcase Ankündigung & das große Xbox Line-up 2026. 💚
Meine Top-News ist der angekündigte jahrelange Support für Marathon. Damit sind alle Totgeburt- oder Wird-Bald-Eingestellt-Kommentare von Bungie höchstpersönlich entkräftet worden.😉
Das RE Code Veronica doch hoffentlich kommt.
Wichtigste und beste Nachricht das ein deep Dive von Gears e day kommt bei der nächsten Show.