Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW13/2026

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Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten Top-News und die heißesten Gaming-Themen der vergangenen Tage.

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top-News und heiße Themen KW13/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

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6 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 71730 XP Tastenakrobat Level 1 | 29.03.2026 - 17:34 Uhr

    Das war wieder eine ereignisreiche Woche. Kann man nicht anders sagen 📰

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  2. Vayne1986 39355 XP Bobby Car Rennfahrer | 29.03.2026 - 17:37 Uhr

    Alles rund um Forza Horizon & The Expanse. Sowie Square Enix als bester Publisher laut Metacritic. 🥳🙂

    Danke für eure News. 💚

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  3. Katanameister 371840 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 29.03.2026 - 17:39 Uhr

    Für mich war die Xbox Show das Highlight, waren wirklich interessante Spiele dabei und der Game Pass wird wieder mit Qualität gefüllt, auch die Nachricht hinsichtlich der Einstampfung der „this is an Xbox“ Kampagne lässt einen positiven Trend erkennen, der sich hoffentlich fortsetzen wird die nächsten Monate.

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  4. Ralle89 111365 XP Scorpio King Rang 1 | 29.03.2026 - 19:11 Uhr

    War wirklich einiges interessantes dabei danke für die ganzen News 👍🏻

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  5. Blight 27565 XP Nasenbohrer Level 4 | 29.03.2026 - 20:08 Uhr

    Finds cool, dass Marathon nicht sofort untergegangen ist und es auch eine News zu den stabilen Zahlen gab. Bin auf die Zukunft des Spiels gespannt.

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