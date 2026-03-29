Xbox Series X: Top-News und heiße Themen KW13/2026

Die Kalenderwoche endet mit einer geballten Ladung an Themen, die in der Community für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.
Von frischen Spiele‑Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
Heute möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Gaming-Themen und News in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top-News und heiße Themen KW13/2026
- PlayStation 5: SONY schockt mit offizieller Preiserhöhung
- The Elder Scrolls VI: Todd Howard erklärt, warum TES 6 keinen Eiltermin hat
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo
- Crimson Desert: Ex-Blizzard-Präsident Mike Ybarra verteidigt KI-Einsatz
- Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk
- Crimson Desert: KI-Inhaltswarnung auf Steam hinzugefügt
- Xbox Series X: Sharma: „Das ist eine Xbox“-Kampagne fühlte sich nicht richtig an
- Crimson Desert: Update fügt Lagerfunktion, bessere Steuerung und mehr hinzu
- Gaming: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- XboxDynasty: Mal ehrlich: Wie seht ihr die Zukunft von Xbox?
- Star Wars Jedi 3: Reveal am 4. Mai – Insider nennt Story-Details und neue Features
- Grand Theft Auto VI: CEO deutet Preis von 70-80 Dollar an und keine Ingame-Werbung
- Crimson Desert: CEO hätte sich eine bessere Story gewünscht
- Halo: Campaign Evolved: Bekommt anscheinend Unterstützung von Co-Entwickler für Leveldesign
- Xbox Game Pass: Leak enthüllt neue Stufe nur für First Party-Spiele
- Marathon: Cryo Archive: Bungie prüft Anpassungen nach Erstwochenende
- Street Fighter 6: Capcom wegen Inzest-Kontroverse in der Kritik
- Gaming: Far Cry wird heute 22 Jahre alt – So begann eine legendäre Reihe
- Nintendo Switch 2: Leak enthüllt Star Fox, Zelda Remake und mehr
- Gaming: Studie untersucht Post Game Depression
- Forza Horizon 5: Limitierte Fahrzeuge jetzt dauerhaft erhältlich
- PlayStation 5: Mark Cerny erklärt Zukunft der Frame Generation
- Netflix: Schraubt die Preise aller Tarife in den USA weiter nach oben
- Nintendo Switch 2: Produktion wegen schwacher Nachfrage zurückgefahren
- Hades II: Release im Game Pass sorgt für riesige Überraschung
- Crimson Desert: Feiert Mega-Erfolg mit weltweit 3 Millionen Verkäufen
- Dispatch: Superhelden Spiel überrascht mit einzigartigem Gameplay Ansatz
- Epic Games: Entlässt über 1000 Mitarbeiter – Fortnite verliert drei Modi dauerhaft
- Life Is Strange: Reunion: Jetzt erhältlich – Max und Chloe kämpfen gegen das Inferno
- Starfield: 12 Minuten Gameplay mit DLSS 5
- Dispatch: Actionreiches Abenteuer kommt im Sommer 2026 auf Xbox
- PlayStation 5: Sony schließt Dark Outlaw Games – Bericht
- Deutsche Charts: Crimson Desert toppt PS5- und Xbox Series-Charts
- PlayStation 5: Entwickler müssen Spiele manuell für künftige PSSR-Versionen aktualisieren
- Xbox Series X: Asha Sharma ließ This is an Xbox-Kampagne einstampfen
- XboxDynasty: Plattformkrieg 2026: Hand aufs Herz – Wo spielt ihr aktuell am meisten?
- Crimson Desert: Das sind die ersten 20 Minuten auf Xbox Series X
- Xbox Next: So bereiten sich Entwickler auf die nächste Generation vor
- Square Enix: Bester Publisher 2025 laut Metacritic
- Marathon: 1,2 Millionen Verkäufe und stabile Spielerzahlen – Bericht
- Xbox Series X Dashboard: Update bringt neue Features für Insider und frische Anpassungen
- Forza Horizon 6: Das sind die krassen Mindestanforderungen an den PC
- Xbox Game Pass: Sharma erkundet Abonnement-Kooperation mit Netflix
- Kino, Serien & TV: 1+ Milliarde Views: Spider-Man: Brand New Day Trailer schreibt Geschichte
- Xbox Game Pass: Abo könnte günstiger werden – neue Abo-Stufen laut Bericht geplant
- PlayStation 5: DLSS 4.5 vs PSSR 2.0: PS5 Pro und PC Scaling im ultimativen Vergleich enthüllt
- Xbox Game Pass: Weiteres Spiel überraschend im Abo gelandet
- Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick
- Nacon: Bankrott enthüllt: Missmanagement, AI-Irrsinn und tausende Jobs gefährdet
- Assassin’s Creed Shadows: Schlägt Rekorde – Über 4 Milliarden Feinde besiegt
- Xbox Next: Project Helix nicht die letzte Xbox-Konsole, sagt Insider
- PlayStation 5: Auto Traum geplatzt: Afeela Projekt überraschend gestoppt
- Kino, Serien & TV: Erster Teaser zur neuen Harry Potter-Serie
- Showcase 2026: Xbox Partner Preview kehrt heute mit Weltpremieren und Game Pass-News zurück
- PlayStation 5: PS5 Pro PSSR Upgrade – Über 20 Spiele im großen Grafik-Test
- Hunter: The Reckoning Deathwish: Dunkles Horror-RPG erscheint 2027
- Stranger Than Heaven: Landet direkt im Xbox Game Pass
- The Expanse: Osiris Reborn: Neuer Trailer und Closed Beta-Ankündigung
- Super Meat Boy 3D: In Kürze im Xbox Game Pass-Abo verfügbar
- STALKER 2 Heart of Chornobyl: Cost of Hope enthüllt – Massive Expansion für die Zone
- Alien Deathstorm: Neue Alien-Bedrohung landet im Xbox Game Pass
- MOOSA: Dirty Fate: Blutiges Gemetzel erscheint 2027 im Xbox Game Pass
- Hades II: Ab April direkt im Xbox Game Pass
- Wuthering Waves: Im Juli direkt im Xbox Game Pass
- Artificial Detective: Dystopische Zukunftsaussichten im Xbox Game Pass
- PlayStation 5: Drastische Preiserhöhung geplant – Gerücht
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
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6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das war wieder eine ereignisreiche Woche. Kann man nicht anders sagen 📰
Alles rund um Forza Horizon & The Expanse. Sowie Square Enix als bester Publisher laut Metacritic. 🥳🙂
Danke für eure News. 💚
Für mich war die Xbox Show das Highlight, waren wirklich interessante Spiele dabei und der Game Pass wird wieder mit Qualität gefüllt, auch die Nachricht hinsichtlich der Einstampfung der „this is an Xbox“ Kampagne lässt einen positiven Trend erkennen, der sich hoffentlich fortsetzen wird die nächsten Monate.
War wirklich einiges interessantes dabei danke für die ganzen News 👍🏻
Finds cool, dass Marathon nicht sofort untergegangen ist und es auch eine News zu den stabilen Zahlen gab. Bin auf die Zukunft des Spiels gespannt.
Crimson Desert hat die News ziemlich dominiert 🙂