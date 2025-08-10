Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW32/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW32 – XboxDynasty
- Xbox Next: Neue Xbox hat deutlich mehr Power als PlayStation 6 – Gerücht
- Battlefield 6: Ex-Blizzard-Chef: Call of Duty wird „plattgemacht“
- PlayStation 5: Sony kündigt strategischen Wandel im Gaming-Geschäft an
- Contraband: Spiel ebenfalls eingestellt – Bericht
- Twitch: Battlefield 6 schlägt fast alle Call of Duty-Rekorde
- Helldivers 2: Xbox-Version ist SONY zu verdanken
- Xbox Series X: Forza Motorsport und Forza Horizon werden weiter unterstützt
- Virtua Fighter 6: SEGA zeigt erstes Kampf-Gameplay
- Half-Life 3: Spiel kurz vor der Fertigstellung – Gerücht
- Lords of the Fallen 2023: Neues Grafik-Update und dauerhafte Preissenkung
- Mafia: The Old Country: Bietet Performance- und Qualitätsmodus auf PS5 und Xbox Series X
- RARE: Ein Dank an die Fans weltweit, 40 Jahre Rare
- Silent Hill f: Mehrere Enden, New Game+ mit neuen Bossen und mehr
- Battlefield 6: Crossplay-Funktion priorisiert Konsolenspieler
- Darksiders 4: 4-Spieler-Online-Koop mit allen apokalyptischen Reitern
- Battlefield 6: Über 40 Waffen zum Launch bestätigt
- THQ Nordic: Aktuell 28 Spiele in Entwicklung, 15 davon noch unangekündigt
- Electronic Arts: Mehrere unangekündigte Disney-Spiele neben Star Wars Jedi 3 und Iron Man in Entwicklung
- Xbox Series X Dashboard: Rare-Jubiläum mit exklusivem Xbox-Dynamik-Hintergrund
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im August im Abo
- Dying Light: The Beast: Bringt Brutalität auf die nächste Stufe
- Xbox Game Pass: Neues Abenteuererlebnis erscheint überraschend im Abo
- Grand Theft Auto VI: Analyst prophezeit 10 Milliarden Dollar Umsatz
- Nightdive Studios: Enthüllung zu Quake 3 Arena Remaster in Kürze?
- Xbox Game Pass: Vier neue Spiele werden Standard im Abo
- KARMA: The Dark World: Horror-Termin im September enthüllt
- Mafia: The Old Country: Angaben zur Spielzeit von den Entwicklern
- Xbox Design Lab: Ab sofort wieder am Start
- Battlefield 6: Server überlastet: Über 40.000 Spieler warten auf Zugang
- Xbox Series X Dashboard: Gaming Copilot Beta am PC gestartet
- Xbox Game Pass: Dieser Ubisoft-Blockbuster ist heute neu im Abo
- PlayStation 5: Starke Geschäftszahlen: PS5 überschreitet 80 Millionen verkaufte Einheiten
- Battlefield 6: Twitch-Belohnungen und Early Access Beta-Codes
- PlayStation 5: Trotz Schwierigkeiten hält Sony an Live-Service-Strategie fest
- Battlefield 6: Rekordstart der Open Beta mit über 300.000 gleichzeitigen Spielern
- Mafia: The Old Country: Erste Wertungen der Fachpresse eingetroffen
- Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigung bestätigt weiteren Day 1 Release
- Xbox Next: AMD Custom Chips für die nächste Xbox-Generation bestätigt
- Marathon: Sony erwartet Release vor März 2026
- Battlefield 6: Beta bereits von Cheatern betroffen
- Xbox Game Pass: Überraschender Hexen-Shadow-Drop von der Quakecon
- Activision: Hält Call of Duty-Reihe für Too Big to Fail – Bericht
- ROG Xbox Ally X: Leak verrät Release-Termin im Oktober
- Grand Theft Auto VI: 100 US-Dollar? Take-Two äußert sich zur Preisgestaltung von GTA 6
- Senua’s Saga: Hellblade II: Details zur PlayStation 5 Pro Enhanced-Version
- Terminator 2D: NO FATE: Gameplay-Trailer stellt Spielmodi und Systeme vor
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden im August aus dem Abo entfernt
Top News und heiße Themen KW31 – XboxDynasty
- PlayStation 5: Weitere PlayStation-Spiele erscheinen für Xbox – Insider
- PlayStation 5: Microsoft dominiert in den USA Sonys Top 10-Verkäufe in Q2
- Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele in der neuen Abo-Woche
- Battlefield 6: Weltweites Multiplayer-Reveal-Event startet diese Woche
- Freitag der 13. Das Videospiel: Neuer Aufschlag für Horror-Kult: Friday the 13th kehrt zurück
- The Callisto Protocol: Glen Schofield: Vielleicht war es mein letztes Spiel
- PlayStation 5: Release-Hinweise auf State of Decay 3 und Gears of War: E-Day
- Halo Infinite: Verlässt 2026 die Halo Championship Series
- Gamescom 2025: Xbox Line-up mit über 20 Spielen und mehr
- Xbox Game Studios: Publishing Label mit zwei unangekündigten Spielen
- UK Charts: Schwacher Launch für WUCHANG: Fallen Feathers
- Ready or Not: Xbox Series X|S und PlayStation 5 im Grafikvergleich
- Xbox Game Pass: Eine gigantische Miniaturwelt ab heute neu im Abo
- Microsoft: KI-Infrastruktur soll ausgebaut werden
- Xbox Series X: Altersverifizierung im Vereinigten Königreich – weitere Länder sollen folgen
- Warner Bros. Games: Neues Live-Service-Spiel offenbar in Entwicklung
- Gaming: Konsolenspieler bevorzugen physische Medien
- ROG Xbox Ally X: Preis liegt bei 899 €, Vorbestellung im August – Gerücht
- Call of Duty: Modern Warfare III: MWII und MWIII ab sofort als separate Downloads verfügbar
- PlayStation 5: Sony verklagt Tencent wegen mutmaßlicher Kopie der Horizon-Spiele
- Battlefield 6: Keine Preiserhöhung auf 80,- Dollar laut EA
- PlayStation 5: Horizon-Serie überschreitet 38 Millionen verkaufte Einheiten weltweit
- Mafia: The Old Country: Neues Gameplay-Video zeigt kompromisslosen Straßenkampf
- Xbox Game Pass: Fast 5 Milliarden Dollar Jahresumsatz
- Microsoft: Xbox-Einnahmen steigen, Hardware fällt weiter in Q4/2025
- Showcase 2025: Nintendo Direct Partner Stream startet um 15:00 Uhr
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Brandneues Abenteuer erscheint für Xbox
- Showcase 2025: Battlefield 6 Multiplayer-Enthüllung ab 20:30 Uhr
- WD BLACK C50 für Xbox: Jetzt auch im floralen Design
- Starfield: Erscheint 2026 für PlayStation 5, zeitgleich mit zweiter Erweiterung – Gerücht
- Wreckfest 2: Das ist Next-Gen-Crash-Chaos
- Darksiders 4: Neuer Teil offiziell im Teaser angekündigt
- Gothic 1 Remake: Xbox Demo und Xardas Trailer veröffentlicht
- Battlefield 6: Zusätzliche Details zu Kampagne und Multiplayer
- Gothic Classic: Trilogie zum ersten Mal auf Xbox & PlayStation
- Mortal Kombat: Legacy Kollection: MK-Trilogy kehrt zurück auf moderne Plattformen
- Nintendo Switch 2: Sechs Millionen Verkäufe in sieben Wochen
- Sacred 2 Remaster: Rückkehr nach Ancaria in neuem Glanz
Top News und heiße Themen KW30 – XboxDynasty
- PlayStation 5: Sony will seine Spiele offiziell auf die Xbox bringen
- Ubisoft: Entwicklung eines neuen Ghost Recon bestätigt
- Ready or Not: Eine Million verkaufte Spiele auf Konsolen
- Battlefield 6: Shooter wird am 31. Juli enthüllt – Gerücht
- Grand Theft Auto VI: 60fps derzeit nur auf PlayStation 5 Pro – Gerücht
- Star Wars Outlaws: Marke hatte es zum Launch allgemein schwer, sagt CEO
- Assassin’s Creed Shadows: 100 Millionen Euro Entwicklungskosten
- Cyberpunk 2077: FPS-Performance auf Konsolen nach Update 2.3
- MachineGames: Mehrere Projekte in Arbeit
- Xbox Game Pass: Descenders Next als Shadow-Drop jetzt im Abo
- Ubisoft: CEO: Können nicht alle Spiele für immer unterstützen
- Starfield: Zweiter DLC nicht vor 2026 laut Gerücht
- No Rest for the Wicked: Xbox-Release hat für den Entwickler keine Priorität
- Avatar: Frontiers of Pandora: Spiel erhält Third-Person-Modus und New Game+
- Fable 4: Rollenspiel könnte erst 2027 erscheinen – Gerücht
- Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Survival-Horror-Spiel zur Kult-Filmreihe
- Battlefield 6: Enthüllungs-Trailer feiert diese Woche Premiere
- Atari 2600+: PAC-MAN Edition angekündigt
- Xbox Game Pass: Dieses Spiel radelt heute neu ins Abo
- Nintendo Switch 2: Verkauft sich dreimal schneller in Japan als sein Vorgänger
- Grounded 2: Story-Trailer steckt voller Gefahren
- WUCHANG: Fallen Feathers: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse
- Assassin’s Creed Shadows: Fünf Millionen Spieler
- Forza Horizon 5: Meistverkauftes Spiel 2025 auf PlayStation 5
- Battlefield 6: Shooter erscheint am 10. Oktober – Gerücht
- Xbox Series X: Microsoft senkt Preise für Vollpreis-Spiele
- Starfield: Entwickler hat spannende Dinge geplant
- SONY: Strategische Partnerschaft mit Bandai Namco
- WUCHANG: Fallen Feathers: Hohe Spielerzahlen aber äußerst negative Reviews auf Steam
- WUCHANG: Fallen Feathers: Düstere Spielszenen aus dem Action-RPG
- Battlefield 6: Intensiver Story-Trailer und erste Details
- Destiny 2: Zwei neue Videos zeigen Gameplay aus The Edge of Fate
- Silent Hill 1 Remake: Schon seit 3 Jahren in Entwicklung – Gerücht
- Microsoft: ZeniMax-Mitarbeiter kritisieren Vorgehen bei Massenentlassungen
- Grounded 2: Microsoft verlost riesiges Ameisen-Plüschtier
- Battlefield 6: Release-Termin vorab durch EA schon bestätigt
- Star Wars Outlaws: Nachfolger in sehr früher Phase eingestellt – Gerücht
- WUCHANG: Fallen Feathers: Grafikvergleich auf Xbox Series X|S und PlayStation 5
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Meilenstein von 9 Millionen Spielern erreicht
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Top News dieser Woche war für mich die Ankündigung von Assassin’s Creed Mirage in den Game Pass. 🙂
Gab schon einige interessante News diese Woche!
Top Nachricht ist für mich, dass Battlefield 6 auf so viel Anklang stößt ungeachtet der Cheater Problematik, macht einfach wieder Spaß und natürlich die Nachricht vom Strategiewechsel der Playstation, was zum Lachen ist immer gut 😀👍.
Battlefield is auch mein Highlight. Wieder eine interessante Woche mit spannenden News. Danke ans ganze XD Team, Top!🎮👍🏻
Danke dir, dass du hier die NEWS liest. Aber es war auch wirklich viel dabei! 🙂
Ja das stimmt. 😅 Immer sehr gerne doch. 🍀✌🏻
Heftiger news output ✌🏻😅 is echt eine menge passiert letzte woche, danke für die Übersicht 🐙
Das ist auch nur ein „Best of“ 😉
Viele interessante News auch neben den üblichen „Schauplätzen“. Ist übrigens ein Grund warum ich hier bin.