Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW32/2025

9 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW32 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW31 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW30 – XboxDynasty

  1. PlayStation 5: Sony will seine Spiele offiziell auf die Xbox bringen
  2. Ubisoft: Entwicklung eines neuen Ghost Recon bestätigt
  3. Ready or Not: Eine Million verkaufte Spiele auf Konsolen
  4. Battlefield 6: Shooter wird am 31. Juli enthüllt – Gerücht
  5. Grand Theft Auto VI: 60fps derzeit nur auf PlayStation 5 Pro – Gerücht
  6. Star Wars Outlaws: Marke hatte es zum Launch allgemein schwer, sagt CEO
  7. Assassin’s Creed Shadows: 100 Millionen Euro Entwicklungskosten
  8. Cyberpunk 2077: FPS-Performance auf Konsolen nach Update 2.3
  9. MachineGames: Mehrere Projekte in Arbeit
  10. Xbox Game Pass: Descenders Next als Shadow-Drop jetzt im Abo
  11. Ubisoft: CEO: Können nicht alle Spiele für immer unterstützen
  12. Starfield: Zweiter DLC nicht vor 2026 laut Gerücht
  13. No Rest for the Wicked: Xbox-Release hat für den Entwickler keine Priorität
  14. Avatar: Frontiers of Pandora: Spiel erhält Third-Person-Modus und New Game+
  15. Fable 4: Rollenspiel könnte erst 2027 erscheinen – Gerücht
  16. Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Survival-Horror-Spiel zur Kult-Filmreihe
  17. Battlefield 6: Enthüllungs-Trailer feiert diese Woche Premiere
  18. Atari 2600+: PAC-MAN Edition angekündigt
  19. Xbox Game Pass: Dieses Spiel radelt heute neu ins Abo
  20. Nintendo Switch 2: Verkauft sich dreimal schneller in Japan als sein Vorgänger
  21. Grounded 2: Story-Trailer steckt voller Gefahren
  22. WUCHANG: Fallen Feathers: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse
  23. Assassin’s Creed Shadows: Fünf Millionen Spieler
  24. Forza Horizon 5: Meistverkauftes Spiel 2025 auf PlayStation 5
  25. Battlefield 6: Shooter erscheint am 10. Oktober – Gerücht
  26. Xbox Series X: Microsoft senkt Preise für Vollpreis-Spiele
  27. Starfield: Entwickler hat spannende Dinge geplant
  28. SONY: Strategische Partnerschaft mit Bandai Namco
  29. WUCHANG: Fallen Feathers: Hohe Spielerzahlen aber äußerst negative Reviews auf Steam
  30. WUCHANG: Fallen Feathers: Düstere Spielszenen aus dem Action-RPG
  31. Battlefield 6: Intensiver Story-Trailer und erste Details
  32. Destiny 2: Zwei neue Videos zeigen Gameplay aus The Edge of Fate
  33. Silent Hill 1 Remake: Schon seit 3 Jahren in Entwicklung – Gerücht
  34. Microsoft: ZeniMax-Mitarbeiter kritisieren Vorgehen bei Massenentlassungen
  35. Grounded 2: Microsoft verlost riesiges Ameisen-Plüschtier
  36. Battlefield 6: Release-Termin vorab durch EA schon bestätigt
  37. Star Wars Outlaws: Nachfolger in sehr früher Phase eingestellt – Gerücht
  38. WUCHANG: Fallen Feathers: Grafikvergleich auf Xbox Series X|S und PlayStation 5
  39. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Meilenstein von 9 Millionen Spielern erreicht

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 11920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 10.08.2025 - 16:03 Uhr

    Top News dieser Woche war für mich die Ankündigung von Assassin’s Creed Mirage in den Game Pass. 🙂

    1
  3. Katanameister 176220 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 10.08.2025 - 16:10 Uhr

    Top Nachricht ist für mich, dass Battlefield 6 auf so viel Anklang stößt ungeachtet der Cheater Problematik, macht einfach wieder Spaß und natürlich die Nachricht vom Strategiewechsel der Playstation, was zum Lachen ist immer gut 😀👍.

    3
  4. Bensche 47110 XP Hooligan Treter | 10.08.2025 - 16:34 Uhr

    Battlefield is auch mein Highlight. Wieder eine interessante Woche mit spannenden News. Danke ans ganze XD Team, Top!🎮👍🏻

    2
    • Z0RN 487340 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 10.08.2025 - 16:40 Uhr
      Antwort auf Bensche

      Danke dir, dass du hier die NEWS liest. Aber es war auch wirklich viel dabei! 🙂

      2
  5. Rotten 65385 XP Romper Domper Stomper | 10.08.2025 - 16:46 Uhr

    Heftiger news output ✌🏻😅 is echt eine menge passiert letzte woche, danke für die Übersicht 🐙

    2
  6. faktencheck 125440 XP Man-at-Arms Gold | 10.08.2025 - 16:58 Uhr

    Viele interessante News auch neben den üblichen „Schauplätzen“. Ist übrigens ein Grund warum ich hier bin.

    2

Hinterlasse eine Antwort