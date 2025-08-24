Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW34/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW34 – XboxDynasty
- Mafia: The Old Country: Über 800.000 Verkäufe in vier Tagen
- Xbox Game Pass: Abo-Dienste sind schlecht fürs Geschäft, sagt Ex-PlayStation-Chef
- PlayStation 5: Layden: Preiserhöhung war mit jeder Generation fällig
- Shenmue III Enhanced: Enhanced-Edition für Xbox, PlayStation, Switch und PC angekündigt
- Call of Duty: Black Ops 7: Finale Kampagnenmission mit 32 Spielern – Gerücht
- Gears of War: Reloaded: Spiel erhält ROG Xbox Ally-Zertifizierung
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende August entfernt
- Gamescom 2025: Das sind die Award-Nominierungen
- Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Gears of War Reloaded Hintergrund verfügbar
- Xbox Next: Führungskräfte geben Ausblick auf kommende Entwicklungen
- Battlefield 6: Datamine deutet auf größere Karten und neue Fahrzeuge
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- PlayStation 5: Nächstes State of Play im September möglich
- Helldivers 2: Crossover mit Halo: ODST zum Launch
- Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im August im Abo
- Call of Duty: Black Ops 7: Neue Koop-Kampagne und Rückkehr der Zombies
- Indiana Jones und der Große Kreis: Der Orden der Riesen erscheint im September
- The Outer Worlds 2: Neue Begleiter und Bedrohungen in der Arcadia-Kolonie
- Black Myth: Zhong Kui: Game Science enthüllt Nachfolger zu Wukong
- Resident Evil: Requiem: Spektakuläre Eindrücke von der Gamescom
- He-Man: Dragon Pearl of Destruction: Kult der 80er-Jahre-Zeichentrickserie meldet sich zurück
- ROG Xbox Ally X: Bilder und Video direkt von der Gamescom
- Age of Empires IV: Anniversary Edition: PlayStation 5-Version erscheint im November
- ROG Xbox Ally X: Mobile Gaming neu definiert – UPDATE
- La Divina Commedia: Düsteres Action-Rollenspiel angekündigt
- Xbox Game Pass: The Rogue Prince of Persia im Abo gedroppt
- PlayStation 5: Preiserhöhung um 50,- Dollar in den USA
- ROG Xbox Ally X: Kurze exklusive Einblicke von der Gamescom
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erscheint im Winter für Xbox
- Call of Duty: Black Ops 7: Exklusive Müllermilch-Flasche gewährt frühen Zugang zur Open-Beta
- Black Myth: Zhong Kui: Direkte Veröffentlichung für Xbox bestätigt
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Forza Horizon 6: Leak weist auf Japan als Schauplatz von FH6 hin
- Tropico 7: El Presidentes Macht reicht bis in den Game Pass
- The Expanse: Osiris Reborn: Brandneue Eindrücke zum Sci-Fi-Action-RPG
- Acclaim: Anfang einer neuen Ära, große Neuigkeiten in Kürze
- Battlefield 6: Shooter bricht Rekorde mit erfolgreichster Battlefield-Beta aller Zeiten
- Double Fine Productions: Mehrere brandneue IPs in Arbeit
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen eingeschlichen
- Son of Thanjai: Epische Geschichte spielt in Südindien
- Anno 117: Pax Romana: Entwickler-Video zum Städtebauspiel
- Black Myth: Wukong: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro
- Assassin’s Creed Mirage: Kostenlose Überraschung angekündigt
- Call of Duty: Black Ops 7: Entwickler behalten Skin-Feedback im Auge
- Gears of War: Reloaded: Das sind die Optimierungen im Multiplayer
- Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich: Kameraperspektiven und technische Umsetzung
- Gamescom 2025: Das sind die Award-Gewinner
- Halloween: The Game: Stealth-Spiel zum ikonischen Horrorfilm enthüllt
Top News und heiße Themen KW33 – XboxDynasty
- Battlefield 6: Open Beta übertrifft Call of Duty mit Rekordwert auf Steam
- Xbox Game Pass: Das sind die Spiele in der neuen Woche
- Xbox Controller: Außergewöhnliche Ankündigung von Asus geplant
- Battlefield 6: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro
- Clair Obscur: Expedition 33: Vorurteile gegenüber rundenbasierten RPGs bestehen weiterhin
- Battlefield 6: BF6 vs Battlefield 2042: Zerstörung & Physik im Vergleich
- Silent Hill f: Neue Ausrichtung mit verstärkten Action-Elementen
- ILL: Neue Listung deutet auf mögliche Ankündigung hin
- Mortal Kombat 1: Über 6,2 Millionen Spiele verkauft
- Ninja Gaiden 4: Master Ninja-Modus erhält tiefgreifende Änderungen
- Lies of P: Rekordverkäufe im zweiten Quartal – Fortsetzung geplant
- Battlefield 6: Open Beta 2 startet am 14. August mit exklusiven Belohnungen
- Senua’s Saga: Hellblade II: Ninja Theory zeigt neue Features im Developer Deep Dive
- Ready or Not: Grafikunterschiede zwischen PS5 Pro und Xbox Series X|S
- Senua’s Saga: Hellblade II: Enhanced jetzt für PlayStation 5, PC und Xbox Game Pass
- Helldivers 2: Halo 3: ODST Hinweise im neuen Trailer
- Hell is Us: Demo jetzt verfügbar auf PC, PlayStation 5 und Xbox
- Showcase 2025: Das ist der Streamingplan der Gamescom 2025
- Battlefield 6: Um diese Uhrzeit startet die Open Beta 2
- STALKER 2 Heart of Chornobyl: Fahrplan für Updates im dritten und vierten Quartal
- Xbox Insider: Spielebibliothek erhält neue Kategorie
- Forza Motorsport (2023): IndyCar Series jetzt Teil des neuen Rennspiel-Erlebnisses
- Xbox Game Pass: Shadow Drop auf der Gamescom?
- Halo Studios: Datamining deutet Halo-Veröffentlichung für PlayStation an
- Senua’s Saga: Hellblade II: Enhanced-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel
- Grounded 2: Jetzt schon über 3 Millionen Spieler
- Capcom: Gerüchte um Remakes zu Resident Evil Code Veronica und Resident Evil Zero
- Xbox Game Pass: Diese Game Preview ist neu für PC-Abonnenten
- Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE
- Mafia: The Old Country: Grafikanalyse auf PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S
- Gears of War: E-Day: Erscheint offiziell im Jahr 2026
- Battlefield 6: So findet ihr eure Beta-Statistiken
- Senua’s Saga: Hellblade II: PlayStation- und Xbox-Grafikanalyse der Enhanced-Version
- Grand Theft Auto VI: CEO von Veröffentlichung im Mai 2026 überzeugt
- Gamescom 2025: Xbox enthüllt umfangreiches Streaming-Programm
- Neo Berlin 2087: Gamescom 2025 Gameplay-Trailer veröffentlicht
- Call of Duty: Black Ops 7: Exakter Release-Termin im November durchgesickert
- Helldivers 2: Schließt euch den Helldivers an
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Viele interessante News zum Xbox Handheld waren dabei.👌
Gab wieder einige interessanteNews.
Es gab viele Nachrichten von der Gamescom und dort vorgestellten Spielen, insgesamt war es eine gute Woche.
Für mich war die Woche der Besuch auf der Gamescom das Thema der Woche.
Für mich auf jeden Fall Expanse und Shenmue 3, ein Träumchen die News.
Und das die BF6 Beta alle Rekorde bricht war ein besonderes Zückerli, ein Zeichen das man versucht an alte Zeiten anzuschließen.
Danke ans ganze XD Team für die vielen spannenden News, Trailer usw von der Gamescom und rund herum. 👏🏻🎮👍🏻