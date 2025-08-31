Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW35/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW35 – XboxDynasty
- PlayStation 6: Gerücht um Portable-Konsole mit Dockingstation
- Capcom: Zwei Dino Crisis-Projekte eingestellt – Gerücht
- Gears of War: Reloaded: Platin-Trophäe deutet weitere PlayStation-Ports an
- Gamescom 2025: Reichweite auf Rekordniveau
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo
- Kino, Serien & TV: Netflix bestätigt Regisseur und Drehbuchautor für Gears of War-Verfilmung
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami äußert sich zur Zukunft der Metal Gear-Reihe
- Bungie: CEO Pete Parsons tritt zurück
- Forza Horizon 6: Enthüllung auf der Tokyo Game Show – Gerücht
- Call of Duty: Black Ops 7: Kein wählbarer Schwierigkeitsgrad für Kampagne
- Grand Theft Auto VI: Realistische Wasserphysik bringt Katastrophen – Gerücht
- Silent Hill f: Spiel ist kein Soulslike versichert Produzent
- SHINOBI: Art of Vengeance: Medaillenspiegel: Erste Wertungen eingetroffen
- Turok: Origins: Keine 60fps für Xbox Series S
- Xbox Game Pass: Eins der besten Xbox-Spiele wird heute im Abo Reloaded
- DC Studios: Mehrere große Projekte in Planung
- Borderlands 4: CEO besorgt wegen erhöhter Schwierigkeit
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Dragon Age: The Veilguard: Diese Woche im XGPU- und EA PLAY-Abo
- Gears of War: Reloaded: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen
- Battlefield 2042: Hat auf Steam mehr Spieler als Call of Duty
- Nintendo Switch 2: Viele Entwickler bekommen keine DevKits
- PlayStation 5: Strengere Tests für Spiele nach Concord Reinfall
- Tokyo Game Show 2025: Line-up von Capcom mit acht Spielen
- Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen in Kürze aus dem Abo
- Gears of War: Reloaded: Grafikvergleich mit Original und Ultimate Edition
- ROG Xbox Ally X: Microsofts Handheld zeigt Stärken & Schwächen
- Hollow Knight: Voidheart Edition: Absolut wilde Zahlen für ein Spiel aus dem Jahr 2017
- Xbox Series X Dashboard: Personalisierte Werbung wird eingeführt
- Call of Duty: Black Ops 7: Skins aus Vorgänger werden nicht übernommen
- Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill mit erstem Teaser
- Acclaim: Showcase im September mit Ankündigungen
- Helldivers 2: Spielerzahlen gehen durch die Decke nach Xbox-Release
- UK Charts: Mario Kart World fährt weiter ganz vorn
- Bethesda Game Studios: Vom Visier zur Vision: Tim Lambs Weg bis zur Starfield-Entwicklung
- Atari: Sichert sich Child of Eden und weitere Ubisoft-Spiele
- Clair Obscur: Expedition 33: Spiel ist nicht das Ende der Franchise
- Xbox Game Pass: Neue Möglichkeiten für Insider
- Gears of War: Reloaded: Technische Analyse und Grafikvergleich
- Nintendo Switch 2: Marke von zwei Millionen in den USA geknackt
- Helldivers 2: Actionreiche Spielszenen aus dem Koop-Shooter
- Resident Evil: Requiem: Third-Person-Ansicht für weniger Horror
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich
- Xbox Game Pass: Neuer Blockbuster jetzt im Abo
- Xbox Series X Dashboard: August Update bringt Cross-Device Play History und mehr Features
- Unreal Engine 5: Entwickler verantwortlich für Performance-Probleme – Epic-CEO
- Crystal Dynamics: Entwicklerstudio verkündet weitere Entlassungen
- Borderlands 4: Live-Action-Trailer veröffentlicht
- Helldivers 2: Dust Devils Battle Pass-Inhalte im Trailer
- Indiana Jones und der Große Kreis: Deep Dive zum Der Orden der Riesen
- Coffee Talk Tokyo: Neue V2-Demo ab sofort verfügbar
- Warhammer 40.000: Space Marine 2: Roadmap für das zweite Jahr und Jubiläums-Update
Top News und heiße Themen KW34 – XboxDynasty
- Mafia: The Old Country: Über 800.000 Verkäufe in vier Tagen
- Xbox Game Pass: Abo-Dienste sind schlecht fürs Geschäft, sagt Ex-PlayStation-Chef
- PlayStation 5: Layden: Preiserhöhung war mit jeder Generation fällig
- Shenmue III Enhanced: Enhanced-Edition für Xbox, PlayStation, Switch und PC angekündigt
- Call of Duty: Black Ops 7: Finale Kampagnenmission mit 32 Spielern – Gerücht
- Gears of War: Reloaded: Spiel erhält ROG Xbox Ally-Zertifizierung
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende August entfernt
- Gamescom 2025: Das sind die Award-Nominierungen
- Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Gears of War Reloaded Hintergrund verfügbar
- Xbox Next: Führungskräfte geben Ausblick auf kommende Entwicklungen
- Battlefield 6: Datamine deutet auf größere Karten und neue Fahrzeuge
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- PlayStation 5: Nächstes State of Play im September möglich
- Helldivers 2: Crossover mit Halo: ODST zum Launch
- Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im August im Abo
- Call of Duty: Black Ops 7: Neue Koop-Kampagne und Rückkehr der Zombies
- Indiana Jones und der Große Kreis: Der Orden der Riesen erscheint im September
- The Outer Worlds 2: Neue Begleiter und Bedrohungen in der Arcadia-Kolonie
- Black Myth: Zhong Kui: Game Science enthüllt Nachfolger zu Wukong
- Resident Evil: Requiem: Spektakuläre Eindrücke von der Gamescom
- He-Man: Dragon Pearl of Destruction: Kult der 80er-Jahre-Zeichentrickserie meldet sich zurück
- ROG Xbox Ally X: Bilder und Video direkt von der Gamescom
- Age of Empires IV: Anniversary Edition: PlayStation 5-Version erscheint im November
- ROG Xbox Ally X: Mobile Gaming neu definiert – UPDATE
- La Divina Commedia: Düsteres Action-Rollenspiel angekündigt
- Xbox Game Pass: The Rogue Prince of Persia im Abo gedroppt
- PlayStation 5: Preiserhöhung um 50,- Dollar in den USA
- ROG Xbox Ally X: Kurze exklusive Einblicke von der Gamescom
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erscheint im Winter für Xbox
- Call of Duty: Black Ops 7: Exklusive Müllermilch-Flasche gewährt frühen Zugang zur Open-Beta
- Black Myth: Zhong Kui: Direkte Veröffentlichung für Xbox bestätigt
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Forza Horizon 6: Leak weist auf Japan als Schauplatz von FH6 hin
- Tropico 7: El Presidentes Macht reicht bis in den Game Pass
- The Expanse: Osiris Reborn: Brandneue Eindrücke zum Sci-Fi-Action-RPG
- Acclaim: Anfang einer neuen Ära, große Neuigkeiten in Kürze
- Battlefield 6: Shooter bricht Rekorde mit erfolgreichster Battlefield-Beta aller Zeiten
- Double Fine Productions: Mehrere brandneue IPs in Arbeit
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen eingeschlichen
- Son of Thanjai: Epische Geschichte spielt in Südindien
- Anno 117: Pax Romana: Entwickler-Video zum Städtebauspiel
- Black Myth: Wukong: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro
- Assassin’s Creed Mirage: Kostenlose Überraschung angekündigt
- Call of Duty: Black Ops 7: Entwickler behalten Skin-Feedback im Auge
- Gears of War: Reloaded: Das sind die Optimierungen im Multiplayer
- Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich: Kameraperspektiven und technische Umsetzung
- Gamescom 2025: Das sind die Award-Gewinner
- Halloween: The Game: Stealth-Spiel zum ikonischen Horrorfilm enthüllt
Top News und heiße Themen KW33 – XboxDynasty
- Battlefield 6: Open Beta übertrifft Call of Duty mit Rekordwert auf Steam
- Xbox Game Pass: Das sind die Spiele in der neuen Woche
- Xbox Controller: Außergewöhnliche Ankündigung von Asus geplant
- Battlefield 6: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro
- Clair Obscur: Expedition 33: Vorurteile gegenüber rundenbasierten RPGs bestehen weiterhin
- Battlefield 6: BF6 vs Battlefield 2042: Zerstörung & Physik im Vergleich
- Silent Hill f: Neue Ausrichtung mit verstärkten Action-Elementen
- ILL: Neue Listung deutet auf mögliche Ankündigung hin
- Mortal Kombat 1: Über 6,2 Millionen Spiele verkauft
- Ninja Gaiden 4: Master Ninja-Modus erhält tiefgreifende Änderungen
- Lies of P: Rekordverkäufe im zweiten Quartal – Fortsetzung geplant
- Battlefield 6: Open Beta 2 startet am 14. August mit exklusiven Belohnungen
- Senua’s Saga: Hellblade II: Ninja Theory zeigt neue Features im Developer Deep Dive
- Ready or Not: Grafikunterschiede zwischen PS5 Pro und Xbox Series X|S
- Senua’s Saga: Hellblade II: Enhanced jetzt für PlayStation 5, PC und Xbox Game Pass
- Helldivers 2: Halo 3: ODST Hinweise im neuen Trailer
- Hell is Us: Demo jetzt verfügbar auf PC, PlayStation 5 und Xbox
- Showcase 2025: Das ist der Streamingplan der Gamescom 2025
- Battlefield 6: Um diese Uhrzeit startet die Open Beta 2
- STALKER 2 Heart of Chornobyl: Fahrplan für Updates im dritten und vierten Quartal
- Xbox Insider: Spielebibliothek erhält neue Kategorie
- Forza Motorsport (2023): IndyCar Series jetzt Teil des neuen Rennspiel-Erlebnisses
- Xbox Game Pass: Shadow Drop auf der Gamescom?
- Halo Studios: Datamining deutet Halo-Veröffentlichung für PlayStation an
- Senua’s Saga: Hellblade II: Enhanced-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel
- Grounded 2: Jetzt schon über 3 Millionen Spieler
- Capcom: Gerüchte um Remakes zu Resident Evil Code Veronica und Resident Evil Zero
- Xbox Game Pass: Diese Game Preview ist neu für PC-Abonnenten
- Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE
- Mafia: The Old Country: Grafikanalyse auf PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S
- Gears of War: E-Day: Erscheint offiziell im Jahr 2026
- Battlefield 6: So findet ihr eure Beta-Statistiken
- Senua’s Saga: Hellblade II: PlayStation- und Xbox-Grafikanalyse der Enhanced-Version
- Grand Theft Auto VI: CEO von Veröffentlichung im Mai 2026 überzeugt
- Gamescom 2025: Xbox enthüllt umfangreiches Streaming-Programm
- Neo Berlin 2087: Gamescom 2025 Gameplay-Trailer veröffentlicht
- Call of Duty: Black Ops 7: Exakter Release-Termin im November durchgesickert
- Helldivers 2: Schließt euch den Helldivers an
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Top News für mich waren die Veröffentlichung von Metal Gear Solid Delta Snake Eater & das es weitere Spiele von Clair Obscur geben wird. ♥️
Nicht so toll sind die Gerüchte um die Dino Crisis Projekte & die Entlassungen bei Crystal Dynamics. 🙁