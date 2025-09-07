Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW36/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
- CD Projekt RED: Teams für The Witcher 4 und Cyberpunk 2 massiv aufgestockt
- Resident Evil: Requiem: Horror mit Herzschlagkurve
- WUCHANG: Fallen Feathers: Lob aus aller Welt im Accolades-Trailer
- Hollow Knight: Silksong: Preis ist deutlich niedriger als erwartet
- Gears of War: Reloaded: Mehr als 1 Million Spieler, Konsolenkrieg vor dem Aus
- 007 First Light: Neues Gameplay wird diese Woche gezeigt
- Hollow Knight: Silksong: Um diese Uhrzeit könnt ihr auf Xbox spielen
- Hell is Us: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse
- Rocksteady Studios: Rückkehr des Dunklen Ritters? Erfahrener Game Director für mögliches Batman-Spiel
- SONY: Fairgames Creative Director verlässt Haven Studios
- Xbox Game Pass: Überraschung mit Wucht im Abo
- Ubisoft: Rayman-Marke ist in guten Händen
- Xbox Game Studios: Louise O’Connor wird Chief of Staff
- Helldivers 2: Into the Unjust-Trailer voller Ungeziefer
- Xbox Controller: Gerücht: Breaker-Serie wird bald angekündigt
- Xbox Game Pass: Diese Spiele landen im September im Abo
- Battlefield 6: Kein Raytracing auf PC, auch in Zukunft nicht
- Xbox Network: Neun Server werden im Oktober heruntergefahren
- Xbox Next: Konsole könnte doppelt so teuer wie die PlayStation 6 werden
- Kino, Serien & TV: Call of Duty kommt auf die große Leinwand
- Helldivers 2: PlayStation dominiert die Xbox-Charts
- Saints Row Reboot: Verlorene Visionen: Das Saints Row, das ihr nie spielen konntet
- Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile und Ultimate Perks enthüllt
- PlayStation 5: Capcom: PS5-Preisbarriere stellt eine Herausforderung dar
- Perfect Dark Reboot: Keine Rettung durch Take-Two – Bericht
- PlayStation 5: Gerücht um neue abgespeckte Digital Edition
- Xbox Controller Breaker Series: Drei neue Xbox Wireless Controller sorgen für Aufsehen
- Cronos: The New Dawn: Erste Wertungen der Fachpresse im Medaillenspiegel
- Ubisoft: Splinter Cell, neues Ghost Recon, Far Cry und mehr in 2026/2027 – Gerücht
- Cronos: The New Dawn: Bloober Team entfesselt gnadenlosen Survival-Horror im Launch-Trailer
- Showcase 2025: 007 First Light Deep Dive startet um 20:00 Uhr
- 007 First Light: Agentenspiel erscheint am 27. März 2026
- Xbox Game Pass: Indie-Abo-Highlight des Jahres – diese Spiele sind heute neu dabei
- Der Grinch: Weihnachtsabenteuer: Festliche Eskapaden mit dem Grinch
- 007 First Light: Fans weltweit kritisieren Gameplay-Präsentation
- Cronos: The New Dawn: Grafikduell – PS5 setzt auf Details, Switch 2 spart an Effekten
- Kino, Serien & TV: Sophie Turner als Lara Croft in Tomb Raider-Serie bestätigt
- 007 First Light: Collector’s Edition kostet 300,- Dollar
- Battlefield 6: 18er-Freigabe deutet auf mehr Blut und Gewalt hin
- Cronos: The New Dawn: Budget betrug nur 23,5 Millionen Euro
- Helldivers 2: Xbox übertrifft PlayStation 5-Verkäufe deutlich
- Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk
- Starfield: Mysteriöse Nachricht zum zweijährigen Jubiläum
- Duckside: Enten-Shooter in der Game Preview gestartet
- Prime Gaming: Noch mehr kostenlose Spiele & Inhalte
- Prince of Persia: The Lost Crown: Meilenstein von drei Millionen Spielern erreicht
- Hollow Knight: Silksong: Über eine halbe Million gleichzeitige Steam-Spieler
- 007 First Light: Von Hitman zu Bond: Pitch mit Daniel Craigs Kopf auf Agent 47
- Xbox Game Pass: Zwei Überraschungen im Abo
- The First Descendant: Ultimate Luna verzaubert das Schlachtfeld
- MindsEye: Publisher glaubt weiterhin an Potenzial des Action-Spiels
- Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen raus aus dem Abo im September
- 007 First Light: Ist kein Hitman-Reskin beteuern die Entwickler
- Wolfenstein III: Reboot-Serie noch nicht beendet – Trilogie geplant
- PlayStation 6: Gerücht um Portable-Konsole mit Dockingstation
- Capcom: Zwei Dino Crisis-Projekte eingestellt – Gerücht
- Gears of War: Reloaded: Platin-Trophäe deutet weitere PlayStation-Ports an
- Gamescom 2025: Reichweite auf Rekordniveau
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo
- Kino, Serien & TV: Netflix bestätigt Regisseur und Drehbuchautor für Gears of War-Verfilmung
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami äußert sich zur Zukunft der Metal Gear-Reihe
- Bungie: CEO Pete Parsons tritt zurück
- Forza Horizon 6: Enthüllung auf der Tokyo Game Show – Gerücht
- Call of Duty: Black Ops 7: Kein wählbarer Schwierigkeitsgrad für Kampagne
- Grand Theft Auto VI: Realistische Wasserphysik bringt Katastrophen – Gerücht
- Silent Hill f: Spiel ist kein Soulslike versichert Produzent
- SHINOBI: Art of Vengeance: Medaillenspiegel: Erste Wertungen eingetroffen
- Turok: Origins: Keine 60fps für Xbox Series S
- Xbox Game Pass: Eins der besten Xbox-Spiele wird heute im Abo Reloaded
- DC Studios: Mehrere große Projekte in Planung
- Borderlands 4: CEO besorgt wegen erhöhter Schwierigkeit
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Dragon Age: The Veilguard: Diese Woche im XGPU- und EA PLAY-Abo
- Gears of War: Reloaded: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen
- Battlefield 2042: Hat auf Steam mehr Spieler als Call of Duty
- Nintendo Switch 2: Viele Entwickler bekommen keine DevKits
- PlayStation 5: Strengere Tests für Spiele nach Concord Reinfall
- Tokyo Game Show 2025: Line-up von Capcom mit acht Spielen
- Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen in Kürze aus dem Abo
- Gears of War: Reloaded: Grafikvergleich mit Original und Ultimate Edition
- ROG Xbox Ally X: Microsofts Handheld zeigt Stärken & Schwächen
- Hollow Knight: Voidheart Edition: Absolut wilde Zahlen für ein Spiel aus dem Jahr 2017
- Xbox Series X Dashboard: Personalisierte Werbung wird eingeführt
- Call of Duty: Black Ops 7: Skins aus Vorgänger werden nicht übernommen
- Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill mit erstem Teaser
- Acclaim: Showcase im September mit Ankündigungen
- Helldivers 2: Spielerzahlen gehen durch die Decke nach Xbox-Release
- UK Charts: Mario Kart World fährt weiter ganz vorn
- Bethesda Game Studios: Vom Visier zur Vision: Tim Lambs Weg bis zur Starfield-Entwicklung
- Atari: Sichert sich Child of Eden und weitere Ubisoft-Spiele
- Clair Obscur: Expedition 33: Spiel ist nicht das Ende der Franchise
- Xbox Game Pass: Neue Möglichkeiten für Insider
- Gears of War: Reloaded: Technische Analyse und Grafikvergleich
- Nintendo Switch 2: Marke von zwei Millionen in den USA geknackt
- Helldivers 2: Actionreiche Spielszenen aus dem Koop-Shooter
- Resident Evil: Requiem: Third-Person-Ansicht für weniger Horror
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich
- Xbox Game Pass: Neuer Blockbuster jetzt im Abo
- Xbox Series X Dashboard: August Update bringt Cross-Device Play History und mehr Features
- Unreal Engine 5: Entwickler verantwortlich für Performance-Probleme – Epic-CEO
- Crystal Dynamics: Entwicklerstudio verkündet weitere Entlassungen
- Borderlands 4: Live-Action-Trailer veröffentlicht
- Helldivers 2: Dust Devils Battle Pass-Inhalte im Trailer
- Indiana Jones und der Große Kreis: Deep Dive zum Der Orden der Riesen
- Coffee Talk Tokyo: Neue V2-Demo ab sofort verfügbar
- Warhammer 40.000: Space Marine 2: Roadmap für das zweite Jahr und Jubiläums-Update
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Meine Topnachrichten waren Helldivers 2, Xbox Verkäufe übertreffen PS Verkäufe, ein schöner Schlag gegen die Fanboys und Hollow Knight Silksongs hohe Spielerzahlen, zeigt wie toll das Spiel geworden ist 👍.
Flop der Woche war für mich das James Bond Spiel.
Eine sehr gute Woche für Team Xbox. Helldivers 2 hat sich im gleichen Zeitraum besser verkauft als die Playstation Version, über 1 Million Spieler für Gears of War: Reloaded. Hollow Knight: Silksong zeigt der Spieleindustrie den Stinkefinger. Das Spiel wurde von drei Leuten entwickelt und der Preis ist absolut ungewöhnlich heutzutage. Die Steam Spielerzahlen gehen durch die Decke. Ein echter Kracher im Game Pass.
Nicht so gut finde ich die neue Playstation 5 Slim Revision. Eine Schrinkflation mit dem geringeren Speicher. Eine absolute Frechheit von Sony.