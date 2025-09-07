Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW36/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW35 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Katanameister 192460 XP Grub Killer Man | 07.09.2025 - 10:10 Uhr

    Meine Topnachrichten waren Helldivers 2, Xbox Verkäufe übertreffen PS Verkäufe, ein schöner Schlag gegen die Fanboys und Hollow Knight Silksongs hohe Spielerzahlen, zeigt wie toll das Spiel geworden ist 👍.

    Flop der Woche war für mich das James Bond Spiel.

  2. Robilein 1150590 XP Xboxdynasty Legend Gold | 07.09.2025 - 10:18 Uhr

    Eine sehr gute Woche für Team Xbox. Helldivers 2 hat sich im gleichen Zeitraum besser verkauft als die Playstation Version, über 1 Million Spieler für Gears of War: Reloaded. Hollow Knight: Silksong zeigt der Spieleindustrie den Stinkefinger. Das Spiel wurde von drei Leuten entwickelt und der Preis ist absolut ungewöhnlich heutzutage. Die Steam Spielerzahlen gehen durch die Decke. Ein echter Kracher im Game Pass.

    Nicht so gut finde ich die neue Playstation 5 Slim Revision. Eine Schrinkflation mit dem geringeren Speicher. Eine absolute Frechheit von Sony.

