Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW37/2025

6 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW37 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW36 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW35 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 14060 XP Leetspeak | 14.09.2025 - 11:02 Uhr

    Mein Top News der Woche war das Veröffentlichungstermin von Final Fantasy VII Remake und das die Trilogy komplett auf der Xbox veröffentlicht werden. ♥️ Dann noch die Ankündigung von Dragon Quest VII. ♥️

    0
  2. Robilein 1153510 XP Xboxdynasty Legend Gold | 14.09.2025 - 11:47 Uhr

    Top Nachricht war natürlich das kommende Final Fantasy Spiele und wohl auch allgemein Square Enix Spiele nicht mehr Playstation exklusiv sind. Final Fantasy VII Remake Intergrade habe ich vorbestellt, bin gespannt🙂

    Sonst waren auch spannende Themen dabei wie der Termin vom Xbox Broadcast aus der Tokyo Game Show, das Keanu Reeves bereit für Cyberpunk 2077 Teil 2 ist, The Outer Worlds 2 aber auch Hollow Knight Silksong, welches mit Preisgestaltung- und Erfolg der AAA-Industrie den Mittelfinger zeigt🤣🤣🤣

    0
  3. RS85 83940 XP Untouchable Star 2 | 14.09.2025 - 11:57 Uhr

    Für mich war die Top News der vergangenen Woche das Keanu Reeves😎,,Absolut“ bereit wäre in Cyberpunk 2 wieder eine Rolle als Johnny Silverhand einzunehmen👌.Desweiteren war für mich eine Top News das mit Dead Island 3 eine Fortsetzung offiziell bestätigt wurde😊👍.Positiv fand ich ausserdem noch das sich Cronos: The New Dawn zum Launch stark verkauft hat(Digitale VKZ) und ich mir das Spiel bald selbst zulege🔥👍.Negativ empfand ich den Acclaim Stream wo ich hinterher etwas enttäuscht war nach der Großen Ankündigung im voraus🎮😉✌️.

    0
  4. Katanameister 197160 XP Grub Killer Master | 14.09.2025 - 12:14 Uhr

    Am meisten hat mich gefreut, dass Hollow Knight Silksong so viele Spieler anzieht und dass die Final Fantasy 7 Teile bald komplett auf Xbox verfügbar sind.

    0
  5. Sturmi 9985 XP Beginner Level 4 | 14.09.2025 - 14:02 Uhr

    Jesuz Alter was habe ich alles verpasst.
    Ich hasse arbeiten 😭

    0

Hinterlasse eine Antwort