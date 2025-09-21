Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW38/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW38 – XboxDynasty
- Xbox Series X: Microsoft hebt den Preis in den USA auf 649,99 Dollar an
- Anzeige – Deals & Sales: Controller-Deal mit 20 % auf Xbox Wireless Controller
- Xbox Series X: Mike Ybarra attackiert Microsoft wegen steigender Konsolenpreise
- Borderlands 4: CEO legt unzufriedenem PC-Spieler Rückerstattung nahe
- Xbox Series X: Kolumne: Mir fehlt der richtig große AAA-Moment
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Das sind die Vorbestellerboni inklusive Originalspiel
- DRAGON QUEST VII Reimagined: Handgefertigte Ästhetik, verbesserte Geschichte und mehr
- Microsoft: Stärkere Gaming-Partnerschaft mit China
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Trailer beleuchtet Midgar und Fraktionen
- Battlefield 6: Unterstützt Cross-Play unter Xbox und PlayStation
- Clair Obscur: Expedition 33: 4,4 Millionen verkaufte Einheiten
- Battlefield 6: Läuft auf allen Plattformen besser dank Xbox Series S-Optimierung
- Kino, Serien & TV: Teaser zur 4. Staffel von The Witcher auf Netflix
- Hollow Knight: Silksong: Erster Patch auf allen Plattformen live
- Grand Theft Auto VI: Größte Videospiel-Veröffentlichung aller Zeiten – Rockstar
- skate.: Xbox Game Preview startet heute
- MachineGames: Hinweise auf Wolfenstein III – und was ist mit Quake VI?
- RoboCop: Rogue City: Collection erscheint im Oktober für alle Plattformen
- Xbox App: Storefronts auf PC und Handheld jetzt vereint
- Microsoft Rewards: Angebote auf Geschenkkarten im Oktober
- The Initiative: Studioleiter Darrell Gallagher verlässt Xbox
- Xbox Game Pass: Noch mehr Kracher landen im September im Abo
- PlayStation 5: Digitale Edition bietet jetzt weniger fürs Geld
- Hell is Us: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich
- Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji jetzt verfügbar
- Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo
- Scalebound: Hätte mit japanischem Publisher anders ausgehen können – Kamiya
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Wreckreation: Auf die Plätze, fertig, BAUEN
- Jurassic World Evolution 3: Megalodon – größter Raubfisch der Urzeit enthüllt
- Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remake mit mehr RPG und weniger Story – Gerücht
- Alien: Rogue Incursion Evolved Edition: Horror-Action für Xbox Series X|S angekündigt
- Borderlands 4: Bericht: Zwei Millionen verkaufte Einheiten
- Dying Light: The Beast: Dankeschön-Geschenk für Vorbesteller
- Hollow Knight: Silksong: Das sind die nächsten Fehlerkorrekturen
- Kino, Serien & TV: Trailer und Starttermin zu Splinter Cell: Deathwatch
- Little Nightmares III: Switch 2-Version enttäuscht im Grafikvergleich
- WWE 2K25: Goldberg, Nikki Bella und Attitude Era Superstars jetzt spielbar
- Yakuza Kiwami 3: Versehentlich auf offizieller RGG-Website geleakt
- Battlefield 6: Doch kein Cross-Play unter Xbox und PlayStation
- WUCHANG: Fallen Feathers: Erweitert Deluxe Edition mit neuen Inhalten – UPDATE
- Silent Hill f: Bis zu 15 Stunden Spielzeit laut erstem Test
- Battlefield 6: Alle Waffen des Shooters zum Launch
- Xbox Game Pass: Ein grandioses Spiel gehört jetzt zum Standard
- Microsoft Flight Simulator 2024: Erscheint im November für PlayStation 5 – Gerücht
- SONY: Tencent bezeichnet Klage als unangemessen
- Keeper: Außergewöhnliches Abenteuer voller Emotionen und Rätsel
- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Beliebte japanische Horror-Reihe erscheint 2026
- Xbox Design Lab: The Witcher 3: Wild Hunt Controller-Designs jetzt verfügbar
Top News und heiße Themen KW37 – XboxDynasty
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Exklusive Game-Boost-Funktion für Xbox & Switch 2
- Borderlands 4: Zum Launch hagelt es negative Reviews auf Steam
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Komplette Remake-Trilogie für alle Plattformen bestätigt
- PlayStation 6: PS6 mit bis zu zehnfacher Raytracing-Power – Gerücht
- Xbox Game Pass: Neue Highlights bald im Abo
- DRAGON QUEST VII Reimagined: Die epische Reise beginnt am 5. Februar 2026
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox Release-Termin steht endlich fest
- Gunsmith Simulator: Realistische Waffenwerkstatt-Simulation auf Xbox
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Update 1.1.3 auf PS5 und Xbox Series X|S
- Gaming: Xbox Game Pass vs. PlayStation Plus im Vergleich
- Xbox Game Pass: Abonnements sind einen Sch*** wert, sagt Ex Bethesda-Führungskraft
- MindsEye: Update 4 verbessert Leistung auf Konsolen
- The Expanse: Osiris Reborn: Entwickler bestätigt 20 bis 30 Stunden Spielzeit
- Kino, Serien & TV: Drehstart der God of War-Serie 2026 möglich
- IO Interactive: Nach MindsEye-Debakel – weitere Veröffentlichungen als Publisher ungewiss
- ROBLOX: Altersüberprüfung wird ausgeweitet
- PlayStation 6: Insider-Bericht: Neue Konsole ohne Laufwerk
- Cyberpunk 2: Hollywood-Star Keanu Reeves bestätigt: „Absolut“ bereit für CP2
- Nintendo Switch: Modder muss zwei Millionen Dollar blechen
- Mega Man Star Force: Legacy Collection: Alle sieben Spiele 2026 auf Konsolen & PC
- Marathon: Neue Playtests zeigen frischen Charakter, überarbeitete Maps und mehr
- Bethesda Softworks: Unternehmen hat sich radikal verändert – Pete Hines
- The Outer Worlds 2: Destiny als Inspiration für verbessertes Kampfsystem und Bewegung
- Atari Gamestation Go: Über 200 Spiele und innovative Features ab Oktober
- Tokyo Game Show 2025: Xbox-Broadcast mit Studio-Ankündigungen datiert
- Hollow Knight: Silksong: Versteckter Cheatcode im Stil von Konami entdeckt
- Xbox Cloud Gaming: Auch euer Auto ist bald eine Xbox
- Panzer Dragoon II Zwei: Remake: Legendärer Rail-Shooter kehrt zurück
- Showcase 2025: Acclaim feiert großes Comeback am 10. September
- ROG Xbox Ally X: Neuer Xbox-Modus auf alten Handhelds schon nutzbar
- Showcase 2025: Destiny 2 Livestream startet um 18 Uhr
- SEGA: Vier geheime Spiele für Tokyo Game Show 2025
- Grand Theft Auto VI: Website-Domains für mögliche Ingame-Unternehmen entdeckt
- Hollow Knight: Silksong: Über 5 Millionen Spieler in drei Tagen
- Xbox Series X: Final Fantasy VII Rebirth im Jahr 2026?
- Dead Island 3: Fortsetzung offiziell bestätigt
- Dying Light: The Beast: Medaillenspiegel: So wurde die Rückkehr von Kyle Crane bewertet
- Cronos: The New Dawn: 200.000 digitale Verkäufe zum Launch
- Battlefield 6: Neues aus der Kampagne zur Tokyo Game Show
- Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo
- Showcase 2025: Acclaim Livestream startet um 20:30 Uhr
- PlayStation 5: PS5 Pro soll Anfang 2026 FSR 4-Upgrade erhalten – Gerücht
- Acclaim: Alle Ankündigungen, Spiele und Trailer auf einen Blick
- Showcase 2025: Nintendo Direct angekündigt, neue Spiele für Switch 1&2
- Battlefield 6: Das sind die Grafikmodi für Xbox und PlayStation
- Silent Hill f: Horrormäßig wenig Speicherplatz nötig
- Assassin’s Creed Shadows: Neue Eindrücke zu Die Klauen von Awaji
- Acclaim: Show sorgt für Ernüchterung: Fans reagieren enttäuscht auf Präsentation
- Borderlands 4: Medaillenspiegel: Erste Wertungen aus dem Vault
- Assassin’s Creed Shadows: Patch Notes und Uhrzeit zum großen Update 1.1.1
- The Crew Motorfest: Franchise feiert 50 Millionen Spieler mit diesem Auto
- Battlefield 6: Leak sorgt für Ärger: Fans laufen wegen neuem Skin Sturm
- Cyberpunk 2077: AutoDrive erhält Upgrade
- Hollow Knight: Silksong: Medaillenspiegel: Wertungen zum Metroidvania
- Ubisoft: Multiplayer soll bei Far Cry in den Vordergrund rücken
- Konami: Große Enthüllungen zur TGS 2025 geplant
- PlayStation 5: Sieben Millionen verkaufte Konsolen in Japan
- Dying Light: The Beast: Untote authentischer und gefährlicher als zuvor
- Ninja Gaiden: Ragebound: D1-Update bringt CRT-Filter für alle Plattformen
Top News und heiße Themen KW36 – XboxDynasty
- CD Projekt RED: Teams für The Witcher 4 und Cyberpunk 2 massiv aufgestockt
- Resident Evil: Requiem: Horror mit Herzschlagkurve
- WUCHANG: Fallen Feathers: Lob aus aller Welt im Accolades-Trailer
- Hollow Knight: Silksong: Preis ist deutlich niedriger als erwartet
- Gears of War: Reloaded: Mehr als 1 Million Spieler, Konsolenkrieg vor dem Aus
- 007 First Light: Neues Gameplay wird diese Woche gezeigt
- Hollow Knight: Silksong: Um diese Uhrzeit könnt ihr auf Xbox spielen
- Hell is Us: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse
- Rocksteady Studios: Rückkehr des Dunklen Ritters? Erfahrener Game Director für mögliches Batman-Spiel
- SONY: Fairgames Creative Director verlässt Haven Studios
- Xbox Game Pass: Überraschung mit Wucht im Abo
- Ubisoft: Rayman-Marke ist in guten Händen
- Xbox Game Studios: Louise O’Connor wird Chief of Staff
- Helldivers 2: Into the Unjust-Trailer voller Ungeziefer
- Xbox Controller: Gerücht: Breaker-Serie wird bald angekündigt
- Xbox Game Pass: Diese Spiele landen im September im Abo
- Battlefield 6: Kein Raytracing auf PC, auch in Zukunft nicht
- Xbox Network: Neun Server werden im Oktober heruntergefahren
- Xbox Next: Konsole könnte doppelt so teuer wie die PlayStation 6 werden
- Kino, Serien & TV: Call of Duty kommt auf die große Leinwand
- Helldivers 2: PlayStation dominiert die Xbox-Charts
- Saints Row Reboot: Verlorene Visionen: Das Saints Row, das ihr nie spielen konntet
- Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile und Ultimate Perks enthüllt
- PlayStation 5: Capcom: PS5-Preisbarriere stellt eine Herausforderung dar
- Perfect Dark Reboot: Keine Rettung durch Take-Two – Bericht
- PlayStation 5: Gerücht um neue abgespeckte Digital Edition
- Xbox Controller Breaker Series: Drei neue Xbox Wireless Controller sorgen für Aufsehen
- Cronos: The New Dawn: Erste Wertungen der Fachpresse im Medaillenspiegel
- Ubisoft: Splinter Cell, neues Ghost Recon, Far Cry und mehr in 2026/2027 – Gerücht
- Cronos: The New Dawn: Bloober Team entfesselt gnadenlosen Survival-Horror im Launch-Trailer
- Showcase 2025: 007 First Light Deep Dive startet um 20:00 Uhr
- 007 First Light: Agentenspiel erscheint am 27. März 2026
- Xbox Game Pass: Indie-Abo-Highlight des Jahres – diese Spiele sind heute neu dabei
- Der Grinch: Weihnachtsabenteuer: Festliche Eskapaden mit dem Grinch
- 007 First Light: Fans weltweit kritisieren Gameplay-Präsentation
- Cronos: The New Dawn: Grafikduell – PS5 setzt auf Details, Switch 2 spart an Effekten
- Kino, Serien & TV: Sophie Turner als Lara Croft in Tomb Raider-Serie bestätigt
- 007 First Light: Collector’s Edition kostet 300,- Dollar
- Battlefield 6: 18er-Freigabe deutet auf mehr Blut und Gewalt hin
- Cronos: The New Dawn: Budget betrug nur 23,5 Millionen Euro
- Helldivers 2: Xbox übertrifft PlayStation 5-Verkäufe deutlich
- Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk
- Starfield: Mysteriöse Nachricht zum zweijährigen Jubiläum
- Duckside: Enten-Shooter in der Game Preview gestartet
- Prime Gaming: Noch mehr kostenlose Spiele & Inhalte
- Prince of Persia: The Lost Crown: Meilenstein von drei Millionen Spielern erreicht
- Hollow Knight: Silksong: Über eine halbe Million gleichzeitige Steam-Spieler
- 007 First Light: Von Hitman zu Bond: Pitch mit Daniel Craigs Kopf auf Agent 47
- Xbox Game Pass: Zwei Überraschungen im Abo
- The First Descendant: Ultimate Luna verzaubert das Schlachtfeld
- MindsEye: Publisher glaubt weiterhin an Potenzial des Action-Spiels
- Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen raus aus dem Abo im September
- 007 First Light: Ist kein Hitman-Reskin beteuern die Entwickler
- Wolfenstein III: Reboot-Serie noch nicht beendet – Trilogie geplant
Top News und heiße Themen KW35 – XboxDynasty
- PlayStation 6: Gerücht um Portable-Konsole mit Dockingstation
- Capcom: Zwei Dino Crisis-Projekte eingestellt – Gerücht
- Gears of War: Reloaded: Platin-Trophäe deutet weitere PlayStation-Ports an
- Gamescom 2025: Reichweite auf Rekordniveau
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo
- Kino, Serien & TV: Netflix bestätigt Regisseur und Drehbuchautor für Gears of War-Verfilmung
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami äußert sich zur Zukunft der Metal Gear-Reihe
- Bungie: CEO Pete Parsons tritt zurück
- Forza Horizon 6: Enthüllung auf der Tokyo Game Show – Gerücht
- Call of Duty: Black Ops 7: Kein wählbarer Schwierigkeitsgrad für Kampagne
- Grand Theft Auto VI: Realistische Wasserphysik bringt Katastrophen – Gerücht
- Silent Hill f: Spiel ist kein Soulslike versichert Produzent
- SHINOBI: Art of Vengeance: Medaillenspiegel: Erste Wertungen eingetroffen
- Turok: Origins: Keine 60fps für Xbox Series S
- Xbox Game Pass: Eins der besten Xbox-Spiele wird heute im Abo Reloaded
- DC Studios: Mehrere große Projekte in Planung
- Borderlands 4: CEO besorgt wegen erhöhter Schwierigkeit
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Dragon Age: The Veilguard: Diese Woche im XGPU- und EA PLAY-Abo
- Gears of War: Reloaded: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen
- Battlefield 2042: Hat auf Steam mehr Spieler als Call of Duty
- Nintendo Switch 2: Viele Entwickler bekommen keine DevKits
- PlayStation 5: Strengere Tests für Spiele nach Concord Reinfall
- Tokyo Game Show 2025: Line-up von Capcom mit acht Spielen
- Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen in Kürze aus dem Abo
- Gears of War: Reloaded: Grafikvergleich mit Original und Ultimate Edition
- ROG Xbox Ally X: Microsofts Handheld zeigt Stärken & Schwächen
- Hollow Knight: Voidheart Edition: Absolut wilde Zahlen für ein Spiel aus dem Jahr 2017
- Xbox Series X Dashboard: Personalisierte Werbung wird eingeführt
- Call of Duty: Black Ops 7: Skins aus Vorgänger werden nicht übernommen
- Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill mit erstem Teaser
- Acclaim: Showcase im September mit Ankündigungen
- Helldivers 2: Spielerzahlen gehen durch die Decke nach Xbox-Release
- UK Charts: Mario Kart World fährt weiter ganz vorn
- Bethesda Game Studios: Vom Visier zur Vision: Tim Lambs Weg bis zur Starfield-Entwicklung
- Atari: Sichert sich Child of Eden und weitere Ubisoft-Spiele
- Clair Obscur: Expedition 33: Spiel ist nicht das Ende der Franchise
- Xbox Game Pass: Neue Möglichkeiten für Insider
- Gears of War: Reloaded: Technische Analyse und Grafikvergleich
- Nintendo Switch 2: Marke von zwei Millionen in den USA geknackt
- Helldivers 2: Actionreiche Spielszenen aus dem Koop-Shooter
- Resident Evil: Requiem: Third-Person-Ansicht für weniger Horror
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich
- Xbox Game Pass: Neuer Blockbuster jetzt im Abo
- Xbox Series X Dashboard: August Update bringt Cross-Device Play History und mehr Features
- Unreal Engine 5: Entwickler verantwortlich für Performance-Probleme – Epic-CEO
- Crystal Dynamics: Entwicklerstudio verkündet weitere Entlassungen
- Borderlands 4: Live-Action-Trailer veröffentlicht
- Helldivers 2: Dust Devils Battle Pass-Inhalte im Trailer
- Indiana Jones und der Große Kreis: Deep Dive zum Der Orden der Riesen
- Coffee Talk Tokyo: Neue V2-Demo ab sofort verfügbar
- Warhammer 40.000: Space Marine 2: Roadmap für das zweite Jahr und Jubiläums-Update
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Top News der Woche war für mich die Verkaufszahlen von Clair Obscur: Expedition 33, Infos zum Dragon Quest VII Reimagined Spiel & Final Fantasy VII Remake Trailer. ✌🏻
Topnachricht war für mich Microsofts stärkeres Engagement in China, Negativnachricht die Preiserhöhung der Series Konsolen in den USA.
War wieder eine ereignisreiche Woche mit Licht als auch Schatten zu Team Xbox 🤣🤣🤣
Xbox bleibt trotzdem immer noch beste😎😎😎