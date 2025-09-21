Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW38/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW38 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW37 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW36 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW35 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 14380 XP Leetspeak | 21.09.2025 - 17:03 Uhr

    Top News der Woche war für mich die Verkaufszahlen von Clair Obscur: Expedition 33, Infos zum Dragon Quest VII Reimagined Spiel & Final Fantasy VII Remake Trailer. ✌🏻

    0
  2. Katanameister 201600 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.09.2025 - 17:16 Uhr

    Topnachricht war für mich Microsofts stärkeres Engagement in China, Negativnachricht die Preiserhöhung der Series Konsolen in den USA.

    0
  3. Robilein 1155570 XP Xboxdynasty Legend Gold | 21.09.2025 - 18:28 Uhr

    War wieder eine ereignisreiche Woche mit Licht als auch Schatten zu Team Xbox 🤣🤣🤣

    Xbox bleibt trotzdem immer noch beste😎😎😎

    0

