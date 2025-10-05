Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW39/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW39 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW38 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

11 Kommentare Added

  1. Katanameister 211820 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.10.2025 - 14:02 Uhr

    Katastrophale Woche für Xbox und Gaming im Allgemeinen, dennoch bin ich gespannt auf ein mögliches Remake von Halo CE.

    • Kitomy 45930 XP Hooligan Treter | 05.10.2025 - 14:21 Uhr
      Antwort auf Jens82

      ich befürchte das wir in naher Zukunft werden wir sagen: Ok es geht noch schlimmer.

  3. Kenty 224910 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.10.2025 - 14:22 Uhr

    Eine Woche so übel, dass ich mich nicht mal mehr über die Neuzugänge Hogwarts Legacy und Prince of Persia im Ultimate Pass freuen kann.

    • Kitomy 45930 XP Hooligan Treter | 05.10.2025 - 14:26 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Unabhängig davon sind es zu diesem Zeitpunkt halt auch keine Kracher mehr.
      Beide wurden schon mehrfach im Angebot verramscht.

  4. de Maja 301015 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.10.2025 - 14:22 Uhr

    Schlimmste Timeline ever, ich glaube wir haben die Murphys Law Dimension erwischt.

  5. Robilein 1161170 XP Xboxdynasty Legend Gold | 05.10.2025 - 14:41 Uhr

    Eine schwere Woche für Xbox Fans. Bin aber Optimist, werde das jetzt auch nicht ändern.

  8. Rotten 72865 XP Tastenakrobat Level 2 | 05.10.2025 - 15:56 Uhr

    Diese Woche ging et heiß her ✌🏻 wird auch wieder anders 🫡 bin gespannt was uns noch so erwartet oder überrascht 😅

