Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW39/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW39 – XboxDynasty
- ROG Xbox Ally X: Handheld im Xbox Store weltweit ausverkauft
- Xbox Series X: US-Händler wirft Konsolen aus Sortiment
- EA SPORTS FC 26: Fußballspiel ist jetzt weltweit erhältlich
- Dying Light: The Beast: Grafikvergleich mit PlayStation 5 Pro und Xbox1 Series X/S
- Borderlands 4: Große Performance-Probleme auf PlayStation 5 und Xbox
- Perfect Dark Reboot: Gameplay-Details zum eingestellten Spiel
- Silent Hill f: Medaillenspiegel: Wertungen zum Horrorspiel
- Call of Duty: Black Ops 7: Multiplayer startet mit 18 Maps und 30 Waffen
- Xbox Game Pass: Rekordinvestition sichert noch mehr Top-Spiele für Abonnenten
- Battlefield 6: Gemeinsam mit Microsoft und SONY gegen Cheater
- HITMAN: World of Assassination: Anniversary Box erscheint exklusiv für PlayStation 5
- OD: Hideo Kojima enthüllt neuen OD KNOCK Teaser Trailer
- Silent Hill f: Starke Performance auf PlayStation 5, Probleme auf PS5 Pro
- Sengoku Dynasty: Erscheint am 26. September für PS5 und Xbox Series X
- WWE 2K25: Datum für Serverabschaltung verkündet
- Borderlands 4: Verkäufe auf 2,5 Millionen gestiegen – Bericht
- Resident Evil: Requiem: Große Areale und realistischer Horror mit Leon – Gerücht
- Showcase 2025: PlayStation State of Play für den 24. September datiert
- Avatar: Frontiers of Pandora: Brandneue Erweiterung erscheint im Dezember
- Xbox Game Pass: Dieses Action-Rollenspiel ist jetzt neu im Abo
- Kino, Serien & TV: Hier ist die Splinter Cell: Deathwatch Eröffnungssequenz
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden bald aus dem Abo entfernt
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Physische Version teilweise ohne Disc?
- ARC Raiders: Das versteckt sich in den einzelnen Editionen
- OD: Phil Spencer: Original-IP ist entscheidend für unsere Branche
- Yakuza 0 Director’s Cut: Release für Xbox und PlayStation angekündigt
- Xbox Series X: Diese Spiele von der TGS unterstützen Play Anywhere
- Yakuza Kiwami: Erscheint mit Teil 2 für Xbox Series X|S und PlayStation 5
- Tokyo Game Show 2025: Phil Spencer: Spieler aus aller Welt, macht euch bereit
- Borderlands 4: Switch 2-Version überraschend auf unbestimmte Zeit verschoben
- Showcase 2025: PlayStation State of Play startet um 23:00 Uhr
- Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Erster Gameplay-Trailer enthüllt
- Deus Ex Remastered: Teaser enthüllt Rückkehr des Cyberpunk-Klassikers
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Demo für Xbox und Nintendo Switch 2 bestätigt
- Microsoft Flight Simulator 2024: PlayStation 5-Version erscheint im Herbst
- Battlefield 6: Hier ist die Missionsliste der Kampagne
- Forza Horizon 6: Leak: Rennspiel macht 2026 Station in Japan
- Tokyo Game Show 2025: Xbox Broadcast startet um 12:00 Uhr
- Xbox Series X: Monster Hunter Stories – Alle drei Teile kommen auf Xbox-Konsolen
- Forza Horizon 6: Es ist offiziell: Horizon Festival tourt 2026 in Japan
- Forza Horizon 6: Erscheint für PlayStation 5 erst nach Xbox-Release
- Forza Horizon 6: Mount Fuji, Tokio und Japans Berglandschaften erwarten euch
- ROG Xbox Ally X: Das sind die offiziellen Preise der Handhelds
- Xbox Game Pass: Überraschung für Abonnenten von Ubisoft – UPDATE
Top News und heiße Themen KW38 – XboxDynasty
- Xbox Series X: Microsoft hebt den Preis in den USA auf 649,99 Dollar an
- Anzeige – Deals & Sales: Controller-Deal mit 20 % auf Xbox Wireless Controller
- Xbox Series X: Mike Ybarra attackiert Microsoft wegen steigender Konsolenpreise
- Borderlands 4: CEO legt unzufriedenem PC-Spieler Rückerstattung nahe
- Xbox Series X: Kolumne: Mir fehlt der richtig große AAA-Moment
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Das sind die Vorbestellerboni inklusive Originalspiel
- DRAGON QUEST VII Reimagined: Handgefertigte Ästhetik, verbesserte Geschichte und mehr
- Microsoft: Stärkere Gaming-Partnerschaft mit China
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Trailer beleuchtet Midgar und Fraktionen
- Battlefield 6: Unterstützt Cross-Play unter Xbox und PlayStation
- Clair Obscur: Expedition 33: 4,4 Millionen verkaufte Einheiten
- Battlefield 6: Läuft auf allen Plattformen besser dank Xbox Series S-Optimierung
- Kino, Serien & TV: Teaser zur 4. Staffel von The Witcher auf Netflix
- Hollow Knight: Silksong: Erster Patch auf allen Plattformen live
- Grand Theft Auto VI: Größte Videospiel-Veröffentlichung aller Zeiten – Rockstar
- skate.: Xbox Game Preview startet heute
- MachineGames: Hinweise auf Wolfenstein III – und was ist mit Quake VI?
- RoboCop: Rogue City: Collection erscheint im Oktober für alle Plattformen
- Xbox App: Storefronts auf PC und Handheld jetzt vereint
- Microsoft Rewards: Angebote auf Geschenkkarten im Oktober
- The Initiative: Studioleiter Darrell Gallagher verlässt Xbox
- Xbox Game Pass: Noch mehr Kracher landen im September im Abo
- PlayStation 5: Digitale Edition bietet jetzt weniger fürs Geld
- Hell is Us: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich
- Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji jetzt verfügbar
- Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo
- Scalebound: Hätte mit japanischem Publisher anders ausgehen können – Kamiya
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Wreckreation: Auf die Plätze, fertig, BAUEN
- Jurassic World Evolution 3: Megalodon – größter Raubfisch der Urzeit enthüllt
- Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remake mit mehr RPG und weniger Story – Gerücht
- Alien: Rogue Incursion Evolved Edition: Horror-Action für Xbox Series X|S angekündigt
- Borderlands 4: Bericht: Zwei Millionen verkaufte Einheiten
- Dying Light: The Beast: Dankeschön-Geschenk für Vorbesteller
- Hollow Knight: Silksong: Das sind die nächsten Fehlerkorrekturen
- Kino, Serien & TV: Trailer und Starttermin zu Splinter Cell: Deathwatch
- Little Nightmares III: Switch 2-Version enttäuscht im Grafikvergleich
- WWE 2K25: Goldberg, Nikki Bella und Attitude Era Superstars jetzt spielbar
- Yakuza Kiwami 3: Versehentlich auf offizieller RGG-Website geleakt
- Battlefield 6: Doch kein Cross-Play unter Xbox und PlayStation
- WUCHANG: Fallen Feathers: Erweitert Deluxe Edition mit neuen Inhalten – UPDATE
- Silent Hill f: Bis zu 15 Stunden Spielzeit laut erstem Test
- Battlefield 6: Alle Waffen des Shooters zum Launch
- Xbox Game Pass: Ein grandioses Spiel gehört jetzt zum Standard
- Microsoft Flight Simulator 2024: Erscheint im November für PlayStation 5 – Gerücht
- SONY: Tencent bezeichnet Klage als unangemessen
- Keeper: Außergewöhnliches Abenteuer voller Emotionen und Rätsel
- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Beliebte japanische Horror-Reihe erscheint 2026
- Xbox Design Lab: The Witcher 3: Wild Hunt Controller-Designs jetzt verfügbar
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich starke News Woche. 💪🏻
Xbox Broadcast zur TGS mit Forza Horizon 6, Romancing Saga 2, Monster Hunter Storys & Dragon Quest.
Sonst Ankündigung Demo zu Final Fantasy VII Remake & Deus Ex Remastered. Arbeiten an MGS Master Collection 2 & die Bewertungen zu FF Tactics. ♥️✌🏻
Vielen Dank für eure täglichen Newsbeiträge. 👍🏻
Eine doch eher unspektakuläre Woche, mein Highlight war die offizielle Ankündigung von Forza Horizon 6 mit Japan als Schauplatz.