Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW39/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW39 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW38 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Vayne1986 15015 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 28.09.2025 - 12:03 Uhr

    Für mich starke News Woche. 💪🏻
    Xbox Broadcast zur TGS mit Forza Horizon 6, Romancing Saga 2, Monster Hunter Storys & Dragon Quest.

    Sonst Ankündigung Demo zu Final Fantasy VII Remake & Deus Ex Remastered. Arbeiten an MGS Master Collection 2 & die Bewertungen zu FF Tactics. ♥️✌🏻

    Vielen Dank für eure täglichen Newsbeiträge. 👍🏻

    0
  2. Katanameister 206420 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.09.2025 - 12:10 Uhr

    Eine doch eher unspektakuläre Woche, mein Highlight war die offizielle Ankündigung von Forza Horizon 6 mit Japan als Schauplatz.

    0

