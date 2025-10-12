Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW41/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW41 – XboxDynasty
- Xbox Next: AMD Magnus Leak mit Killer-Specs, 110 TOPS, RDNA6 und mehr
- Xbox Next: Neue Konsole im Jahr 2027 mit deutlich mehr Power als PlayStation 6
- Xbox Next: Spektakuläre Ankündigungen in den nächsten drei Monaten – Gerücht
- Battlefield 6: Shooter erreicht neuen Rekord auf Steam
- Xbox Game Pass: Microsoft Game Studios-Mitgründerin kritisiert Preiserhöhungen scharf
- PlayStation 6: AMD und SONY enthüllen Fortschritte bei Project Amethyst
- Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo
- Xbox Series X: Microsoft wollte „Uncharted für Xbox“ entwickeln – Projekt Ranger eingestellt
- Red Dead Redemption 2: Hinweise auf mögliche Enhanced-Version kurz vor Jubiläum
- Battlefield 6: Millionen Vorbestellungen und Spielerabwanderung von Call of Duty
- MachineGames: Studio feiert 15-jähriges Jubiläum und deutet neues Projekt an
- Golden Joystick Awards: Alle Award-Nominierten 2025
- Xbox Next: Vor 3 Monaten kündigte Xbox eine 10-jährige Partnerschaft mit AMD an
- Xbox Next: Ex Microsoft-Vize: Deine Konsole ist tot!
- Silent Hill 2 Remake: Xbox- und Switch 2-Ankündigung könnte bald erfolgen
- Control: Ultimate Edition-Update für Xbox erschienen
- Call of Duty: Black Ops 7: Team Ricochet schlägt Cheater in die Flucht
- Xbox Next: Gerücht: Handheld wegen AMD-Chip-Deal gescheitert
- Battlefield 6: 120fps auf Konsolen und verdeckte Operationen
- Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Reveal startet in Kürze
- Baphomets Fluch: Die Spiegel der Finsternis Reforged: Klassiker erhält originalgetreue Neuauflage
- Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo
- Battlefield 6: Open Beta mit fünfmal so viel Spielern wie Black Ops 7
- Resident Evil: Requiem: Entwickler können Grusel-Faktor nicht mehr beurteilen
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Physische Deluxe Edition erscheint bald für Xbox & PlayStation
- Xbox Game Pass: Preiserhöhung betrifft ausschließlich Neukunden
- Xbox Series X Dashboard: Alle Xbox Startup Screens und Intros in einem Video
- Call of Duty: Black Ops 7: Open Beta wurde verlängert
- Battlefield 6: Server bereits online, Kampagne spielbar
- Metal: Hellsinger: Entwicklerstudio überraschend geschlossen
- UK Charts: Ghost of Yōtei sichert sich ersten Platz
- Ion Fury: Aftershock: Ego-Shooter wird für Konsolen optimiert
- Xbox Game Pass: Microsoft bestätigt teilweise verzögerte Preiserhöhung
- Silent Hill 2 Remake: Xbox-Version steht kurz vor der Ankündigung – Insider
- Battlefield 6: Launch Hype Trailer lässt es krachen
- Marathon: Leak: Preis, Deluxe Edition, Season Pass und Waffen zum Launch aufgetaucht
- Call of Duty: Black Ops 6: Gratiswoche als Konter zum Battlefield 6 Release
- The Outer Worlds 2: Neues Gameplay zum Biom Paradise Island
- ARC Raiders: Kein Crossplay zwischen Xbox und PlayStation
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Oktober im Abo
- Vampire Survivors: Online-Koop für Herbst angekündigt
- PlayStation 6: Soll 2027 auf den Markt kommen – Gerücht
- Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im PC-Abo
- Clair Obscur: Expedition 33: Neue Bosse, neue Umgebung und 5 Millionen Verkäufe
- Ubisoft: Assassin’s Creed-Spiel im US-Bürgerkrieg eingestellt – Bericht
- Keeper: Game Pass-Spiel bereit zum Pre-Load
- Call of Duty: Black Ops 7: 98,8 % aller Beta-Matches frei von Cheatern
- Battlefield 6: DICE: Server sollten bereit für den Launch sein
- Halo Studios: Art Director geht nach 17 Jahren
- Battlefield 6: Day One-Patch für Xbox Series X|S live
- Sacred 2 Remaster: Release-Termin verkündet
- The Outer Worlds 2: Jetzt für Xbox Series X|S und PC vorinstallieren
- Battlefield 6: Medaillenspiegel: Erste Wertungen vom Schlachtfeld
- Call of Duty: Black Ops 7: Offenes Matchmaking und persistente Lobbys sind zurück
- ROG Xbox Ally X: Handheld landet auf TIMEs Liste der besten Erfindungen 2025
- Red Dead Redemption 2: Fans vermuten bevorstehendes Upgrade mit 60 FPS und Next-Gen-Features
Top News und heiße Themen KW40 – XboxDynasty
- Xbox Game Pass: Neuer Umsatzrekord im letzten Geschäftsjahr
- Xbox Game Pass: Neue Stufen und Preise starten heute mit diesen Vorteilen
- Xbox Game Pass: Fast 100 Spiele sind heute neu im Abo
- Xbox Game Pass: Preiserhöhung: Abo-Preis schießt auf 26,99 Euro
- Xbox Game Pass: Keine Call of Duty-Spiele für Premium-Abonnenten
- Xbox Cloud Gaming: Jetzt mit bester Streaming-Qualität und kürzesten Ladezeiten
- Xbox Game Pass: Neue Konvertierungsraten für Premium und Ultimate
- Xbox Game Pass: Abos im Überblick: Mehr Inhalte zu höheren Preisen
- Xbox Game Pass: 20 % Mitgliederrabatt im Store wurde gestrichen
- BioWare: Mitarbeiter besorgt über die Zukunft des Studios
- Free Play Days: Ready or Not und mehr kostenlos spielbar
- Xbox Game Pass: GameStop feuert Seitenhiebe auf neue Tarife ab
- Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen Mitte Oktober aus dem Abo
- Xbox Game Pass: Essential Abo-Modell vorgestellt – alles, was ihr wissen müsst
- Xbox Game Pass: Premium Abo-Modell vorgestellt – alles was ihr wissen müsst
- Xbox Game Pass: Ultimate Abo-Modell vorgestellt – alles was ihr wissen müsst
- Xbox Game Pass: Essential, Premium und Ultimate – neue Stufen von Microsoft erklärt
- Xbox Game Pass: Hogwarts Legacy zaubert im Ultimate-Abo
- Xbox Game Pass: Riesige Verluste durch Call of Duty im Abo
- Xbox Game Pass: Microsoft versucht Preiserhöhung zu verteidigen
- Xbox Game Pass: Microsoft plant kostenloses Xbox Cloud Gaming mit Werbung
- Xbox Game Pass: Kündigungswelle bei Abonnenten: So kündigt auch ihr euer Abo
- Halo: Kampf um die Zukunft: Remake soll bei Virtuos Studio in Arbeit sein
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze entfernt
- Dying Light: The Beast: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Wilde Prügeleien im World Stage-Trailer
- Blood: Refreshed Supply: Blutiges Remake in der Mache
- Battlefield 6: Pre-Load startet Ende der Woche
- Asus ROG Raikiri II Xbox Controller: So viel kostet der Controller – Leak
- Silent Hill f: Weltweit über eine Million Mal verkauft
- Electronic Arts: 55 Milliarden US-Dollar Privatverkauf offiziell
- Embracer Group: Spektakuläres Der Herr der Ringe-Spiel in Entwicklung – Gerücht
- PlayStation 5: PS5 Pro mit neuem DualSense V3 Controller und austauschbarer Batterie – Gerücht
- Terminator 2D: NO FATE: Terminators Rückkehr erneut verschoben
- Grand Theft Auto VI: Keine Texte oder Charaktere von Dan Houser
- Crimson Desert: Collector’s Edition kostet 279,99 €
- Assassin’s Creed Shadows: Der ultimative Grafikvergleich mit Ghost of Yōtei
- Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für Oktober schon bekannt
- Hogwarts Legacy: Xbox Play Anywhere wird jetzt unterstützt
- SteelSeries Arctis Nova Elite: Neues drahtloses Flaggschiff zum Premiumpreis
- Avalanche Studios Group: Nach Contraband-Einstellung: Liverpool-Standort geschlossen
- Halo Studios: Deep Dive Panel im Oktober geplant
- Xbox Game Studios: Phil Spencer: Diese Xbox-Spiele wünschen sich Fans am meisten zurück
- Call of Duty: Black Ops 7: Cheater fliegen endgültig raus – Bann gilt für alle Call of Duty-Spiele
- Gaming: Über 50 % der japanischen Spielentwickler setzen auf generative KI
- Xbox Game Pass: Große Ankündigung geplant – Insider
- Red Dead Redemption 2: Rockstar-Mitgründer: RDR2 war mein bestes Projekt, nicht GTA
- PlayStation 5: Die erfolgreichste Generation aller Zeiten für Sony
- Silent Hill 1 Remake: Volle Produktion gestartet
Top News und heiße Themen KW39 – XboxDynasty
- ROG Xbox Ally X: Handheld im Xbox Store weltweit ausverkauft
- Xbox Series X: US-Händler wirft Konsolen aus Sortiment
- EA SPORTS FC 26: Fußballspiel ist jetzt weltweit erhältlich
- Dying Light: The Beast: Grafikvergleich mit PlayStation 5 Pro und Xbox1 Series X/S
- Borderlands 4: Große Performance-Probleme auf PlayStation 5 und Xbox
- Perfect Dark Reboot: Gameplay-Details zum eingestellten Spiel
- Silent Hill f: Medaillenspiegel: Wertungen zum Horrorspiel
- Call of Duty: Black Ops 7: Multiplayer startet mit 18 Maps und 30 Waffen
- Xbox Game Pass: Rekordinvestition sichert noch mehr Top-Spiele für Abonnenten
- Battlefield 6: Gemeinsam mit Microsoft und SONY gegen Cheater
- HITMAN: World of Assassination: Anniversary Box erscheint exklusiv für PlayStation 5
- OD: Hideo Kojima enthüllt neuen OD KNOCK Teaser Trailer
- Silent Hill f: Starke Performance auf PlayStation 5, Probleme auf PS5 Pro
- Sengoku Dynasty: Erscheint am 26. September für PS5 und Xbox Series X
- WWE 2K25: Datum für Serverabschaltung verkündet
- Borderlands 4: Verkäufe auf 2,5 Millionen gestiegen – Bericht
- Resident Evil: Requiem: Große Areale und realistischer Horror mit Leon – Gerücht
- Showcase 2025: PlayStation State of Play für den 24. September datiert
- Avatar: Frontiers of Pandora: Brandneue Erweiterung erscheint im Dezember
- Xbox Game Pass: Dieses Action-Rollenspiel ist jetzt neu im Abo
- Kino, Serien & TV: Hier ist die Splinter Cell: Deathwatch Eröffnungssequenz
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden bald aus dem Abo entfernt
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Physische Version teilweise ohne Disc?
- ARC Raiders: Das versteckt sich in den einzelnen Editionen
- OD: Phil Spencer: Original-IP ist entscheidend für unsere Branche
- Yakuza 0 Director’s Cut: Release für Xbox und PlayStation angekündigt
- Xbox Series X: Diese Spiele von der TGS unterstützen Play Anywhere
- Yakuza Kiwami: Erscheint mit Teil 2 für Xbox Series X|S und PlayStation 5
- Tokyo Game Show 2025: Phil Spencer: Spieler aus aller Welt, macht euch bereit
- Borderlands 4: Switch 2-Version überraschend auf unbestimmte Zeit verschoben
- Showcase 2025: PlayStation State of Play startet um 23:00 Uhr
- Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Erster Gameplay-Trailer enthüllt
- Deus Ex Remastered: Teaser enthüllt Rückkehr des Cyberpunk-Klassikers
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Demo für Xbox und Nintendo Switch 2 bestätigt
- Microsoft Flight Simulator 2024: PlayStation 5-Version erscheint im Herbst
- Battlefield 6: Hier ist die Missionsliste der Kampagne
- Forza Horizon 6: Leak: Rennspiel macht 2026 Station in Japan
- Tokyo Game Show 2025: Xbox Broadcast startet um 12:00 Uhr
- Xbox Series X: Monster Hunter Stories – Alle drei Teile kommen auf Xbox-Konsolen
- Forza Horizon 6: Es ist offiziell: Horizon Festival tourt 2026 in Japan
- Forza Horizon 6: Erscheint für PlayStation 5 erst nach Xbox-Release
- Forza Horizon 6: Mount Fuji, Tokio und Japans Berglandschaften erwarten euch
- ROG Xbox Ally X: Das sind die offiziellen Preise der Handhelds
- Xbox Game Pass: Überraschung für Abonnenten von Ubisoft – UPDATE
Top News und heiße Themen KW38 – XboxDynasty
- Xbox Series X: Microsoft hebt den Preis in den USA auf 649,99 Dollar an
- Anzeige – Deals & Sales: Controller-Deal mit 20 % auf Xbox Wireless Controller
- Xbox Series X: Mike Ybarra attackiert Microsoft wegen steigender Konsolenpreise
- Borderlands 4: CEO legt unzufriedenem PC-Spieler Rückerstattung nahe
- Xbox Series X: Kolumne: Mir fehlt der richtig große AAA-Moment
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Das sind die Vorbestellerboni inklusive Originalspiel
- DRAGON QUEST VII Reimagined: Handgefertigte Ästhetik, verbesserte Geschichte und mehr
- Microsoft: Stärkere Gaming-Partnerschaft mit China
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Trailer beleuchtet Midgar und Fraktionen
- Battlefield 6: Unterstützt Cross-Play unter Xbox und PlayStation
- Clair Obscur: Expedition 33: 4,4 Millionen verkaufte Einheiten
- Battlefield 6: Läuft auf allen Plattformen besser dank Xbox Series S-Optimierung
- Kino, Serien & TV: Teaser zur 4. Staffel von The Witcher auf Netflix
- Hollow Knight: Silksong: Erster Patch auf allen Plattformen live
- Grand Theft Auto VI: Größte Videospiel-Veröffentlichung aller Zeiten – Rockstar
- skate.: Xbox Game Preview startet heute
- MachineGames: Hinweise auf Wolfenstein III – und was ist mit Quake VI?
- RoboCop: Rogue City: Collection erscheint im Oktober für alle Plattformen
- Xbox App: Storefronts auf PC und Handheld jetzt vereint
- Microsoft Rewards: Angebote auf Geschenkkarten im Oktober
- The Initiative: Studioleiter Darrell Gallagher verlässt Xbox
- Xbox Game Pass: Noch mehr Kracher landen im September im Abo
- PlayStation 5: Digitale Edition bietet jetzt weniger fürs Geld
- Hell is Us: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich
- Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji jetzt verfügbar
- Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo
- Scalebound: Hätte mit japanischem Publisher anders ausgehen können – Kamiya
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Wreckreation: Auf die Plätze, fertig, BAUEN
- Jurassic World Evolution 3: Megalodon – größter Raubfisch der Urzeit enthüllt
- Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remake mit mehr RPG und weniger Story – Gerücht
- Alien: Rogue Incursion Evolved Edition: Horror-Action für Xbox Series X|S angekündigt
- Borderlands 4: Bericht: Zwei Millionen verkaufte Einheiten
- Dying Light: The Beast: Dankeschön-Geschenk für Vorbesteller
- Hollow Knight: Silksong: Das sind die nächsten Fehlerkorrekturen
- Kino, Serien & TV: Trailer und Starttermin zu Splinter Cell: Deathwatch
- Little Nightmares III: Switch 2-Version enttäuscht im Grafikvergleich
- WWE 2K25: Goldberg, Nikki Bella und Attitude Era Superstars jetzt spielbar
- Yakuza Kiwami 3: Versehentlich auf offizieller RGG-Website geleakt
- Battlefield 6: Doch kein Cross-Play unter Xbox und PlayStation
- WUCHANG: Fallen Feathers: Erweitert Deluxe Edition mit neuen Inhalten – UPDATE
- Silent Hill f: Bis zu 15 Stunden Spielzeit laut erstem Test
- Battlefield 6: Alle Waffen des Shooters zum Launch
- Xbox Game Pass: Ein grandioses Spiel gehört jetzt zum Standard
- Microsoft Flight Simulator 2024: Erscheint im November für PlayStation 5 – Gerücht
- SONY: Tencent bezeichnet Klage als unangemessen
- Keeper: Außergewöhnliches Abenteuer voller Emotionen und Rätsel
- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Beliebte japanische Horror-Reihe erscheint 2026
- Xbox Design Lab: The Witcher 3: Wild Hunt Controller-Designs jetzt verfügbar
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Top News für mich war die Verkäufe, Streams & neue Inhalte zu Clair Obscur: Expedition 33. ♥️
Vieles natürlich zu Battlefield 6 und neue Spekulationen zu den kommenden Konsolen 👍.
Mein Highlight waren natürlich die Leaks um die Next-Gen Xbox. Auch hier wird Microsoft wieder liefern und Maßstäbe setzen. Schade fand ich das noch nichts zum Silent Hill 2 Remake für die Xbox gekommen ist. Könnte mir schon vorstellen das Sony wieder seine Finger im Spiel hat🙄🙄🙄
Mal wieder eine Woche voller Gerüchte und natürlich steht alles im Zeichen von Battlefield 6.
Kam ja doch einiges zusammen diese Woche.
Battlefield und Gamepass waren ziemlich dominant.