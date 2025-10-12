Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW41/2025

6 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW41 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW40 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW39 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW38 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 15815 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.10.2025 - 12:02 Uhr

    Top News für mich war die Verkäufe, Streams & neue Inhalte zu Clair Obscur: Expedition 33. ♥️

    0
  2. Lord Hektor 317270 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.10.2025 - 12:04 Uhr

    Vieles natürlich zu Battlefield 6 und neue Spekulationen zu den kommenden Konsolen 👍.

    0
  3. Robilein 1163510 XP Xboxdynasty Legend Gold | 12.10.2025 - 12:06 Uhr

    Mein Highlight waren natürlich die Leaks um die Next-Gen Xbox. Auch hier wird Microsoft wieder liefern und Maßstäbe setzen. Schade fand ich das noch nichts zum Silent Hill 2 Remake für die Xbox gekommen ist. Könnte mir schon vorstellen das Sony wieder seine Finger im Spiel hat🙄🙄🙄

    0
  4. Katanameister 217980 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.10.2025 - 12:55 Uhr

    Mal wieder eine Woche voller Gerüchte und natürlich steht alles im Zeichen von Battlefield 6.

    0

Hinterlasse eine Antwort