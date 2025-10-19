Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW42/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW42 – XboxDynasty
- ROG Xbox Ally X: Grenzenlose Freiheit mit Xbox Cloud Gaming und Play Anywhere
- ROG Xbox Ally X: Stellar Blade-Grafikvergleich mit PlayStation 5 & Steam Deck
- ROG Xbox Ally X: So navigiert ihr effizient mit dem Xbox-Button
- Activision: Ex-Call of Duty Director besorgt um Serie unter Xbox
- Microsoft: Finanzexperte soll Xbox-Geschäft grundlegend transformieren
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche
- Battlefield 6: Shooter in Perfektion: Komplettes Kampagnen-Gameplay mit RTX 5090 auf maximalen Einstellungen
- KAKU: Ancient Seal: Open-World-Abenteuer bald in 4K/60FPS für PlayStation 5 und Xbox
- Xbox Series X: Gerüchte um Rückzug bei Target und Walmart widerlegt
- Black Myth: Wukong: Heutiges Update frisst auf PS5 satte 93 GB Speicher
- Halo Studios: Deep Dive Panel weckt große Erwartungen bei Fans
- Everwild: Bilder aus dem eingestellten Spiel
- UK Charts: Battlefield 6 dominiert das Schlachtfeld
- Xbox Game Pass: Dieses Horror-Highlight ist ab heute neu im Abo
- Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Battlefield 6 Hintergrund verfügbar
- Battlefield 6: Nutzer von Cronus Zen werden gebannt
- The House of the Dead 2: Remake: Release-Termin für Xbox und PlayStation steht
- Black Myth: Wukong: Xbox-Spieler müssen auf Patch warten
- Steam: Neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern
- Microsoft Rewards: Oktober Sale auf Gutscheine endet heute
- Grand Theft Auto VI: Viraler Rap-Song Doot Doot (6 7) im Spiel – Gerücht
- PlayStation 6: Finale Spezifikationen stehen fest – Gerücht
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Square Enix verspricht emotionales Finale mit Part 3
- PlayStation 6: Kepler2 bestätigt PS6 Release für 2027
- Assassin’s Creed: Ubisoft verliert langjährigen Veteran
- Battlefield 6: 6,5 Millionen verkaufte Spiele – Bericht
- Dead Space 4: Schöpfer sieht neue Chance durch Verkauf der Marke
- Ninja Gaiden 4: Um diese Uhrzeit beginnt der Kampf
- ROG Xbox Ally X: Medaillenspiegel: Bewertungen der Fachpresse zum Handheld
- Halo: Kampf um die Zukunft: Gerücht: Sprint und modernes Gameplay im Remake
- Xbox Game Pass: Dieser Double Fine-Meilenstein ist sofort im Abo
- BALL x PIT: The Kenny Sun Story: Für Switch, PC, PS5 und im Xbox Game Pass erhältlich
- ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Steam Deck, PlayStation 5, The Last of Us Part 1 und Cyberpunk 2077
- Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund
- ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Marvel’s Spider-Man 2 auf der PlayStation 5
- Project Motor Racing: Ungefiltertes Gameplay aus dem Cockpit
- Terminator 2D: NO FATE: Ikonische Filmszenen im Trailer
- ROG Xbox Ally X: Ab sofort weltweit erhätlich
- Xbox Game Pass: Dieser Double Fine-Meilenstein ist ab heute im Abo
- The Outer Worlds 2: Third-Person-Perspektive war ursprünglich nicht geplant
- ROG Xbox Ally X: Call of Duty Black Ops 7 beeindruckt mit stabiler Performance
Top News und heiße Themen KW41 – XboxDynasty
- Xbox Next: AMD Magnus Leak mit Killer-Specs, 110 TOPS, RDNA6 und mehr
- Xbox Next: Neue Konsole im Jahr 2027 mit deutlich mehr Power als PlayStation 6
- Xbox Next: Spektakuläre Ankündigungen in den nächsten drei Monaten – Gerücht
- Battlefield 6: Shooter erreicht neuen Rekord auf Steam
- Xbox Game Pass: Microsoft Game Studios-Mitgründerin kritisiert Preiserhöhungen scharf
- PlayStation 6: AMD und SONY enthüllen Fortschritte bei Project Amethyst
- Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo
- Xbox Series X: Microsoft wollte „Uncharted für Xbox“ entwickeln – Projekt Ranger eingestellt
- Red Dead Redemption 2: Hinweise auf mögliche Enhanced-Version kurz vor Jubiläum
- Battlefield 6: Millionen Vorbestellungen und Spielerabwanderung von Call of Duty
- MachineGames: Studio feiert 15-jähriges Jubiläum und deutet neues Projekt an
- Golden Joystick Awards: Alle Award-Nominierten 2025
- Xbox Next: Vor 3 Monaten kündigte Xbox eine 10-jährige Partnerschaft mit AMD an
- Xbox Next: Ex Microsoft-Vize: Deine Konsole ist tot!
- Silent Hill 2 Remake: Xbox- und Switch 2-Ankündigung könnte bald erfolgen
- Control: Ultimate Edition-Update für Xbox erschienen
- Call of Duty: Black Ops 7: Team Ricochet schlägt Cheater in die Flucht
- Xbox Next: Gerücht: Handheld wegen AMD-Chip-Deal gescheitert
- Battlefield 6: 120fps auf Konsolen und verdeckte Operationen
- Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Reveal startet in Kürze
- Baphomets Fluch: Die Spiegel der Finsternis Reforged: Klassiker erhält originalgetreue Neuauflage
- Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo
- Battlefield 6: Open Beta mit fünfmal so viel Spielern wie Black Ops 7
- Resident Evil: Requiem: Entwickler können Grusel-Faktor nicht mehr beurteilen
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Physische Deluxe Edition erscheint bald für Xbox & PlayStation
- Xbox Game Pass: Preiserhöhung betrifft ausschließlich Neukunden
- Xbox Series X Dashboard: Alle Xbox Startup Screens und Intros in einem Video
- Call of Duty: Black Ops 7: Open Beta wurde verlängert
- Battlefield 6: Server bereits online, Kampagne spielbar
- Metal: Hellsinger: Entwicklerstudio überraschend geschlossen
- UK Charts: Ghost of Yōtei sichert sich ersten Platz
- Ion Fury: Aftershock: Ego-Shooter wird für Konsolen optimiert
- Xbox Game Pass: Microsoft bestätigt teilweise verzögerte Preiserhöhung
- Silent Hill 2 Remake: Xbox-Version steht kurz vor der Ankündigung – Insider
- Battlefield 6: Launch Hype Trailer lässt es krachen
- Marathon: Leak: Preis, Deluxe Edition, Season Pass und Waffen zum Launch aufgetaucht
- Call of Duty: Black Ops 6: Gratiswoche als Konter zum Battlefield 6 Release
- The Outer Worlds 2: Neues Gameplay zum Biom Paradise Island
- ARC Raiders: Kein Crossplay zwischen Xbox und PlayStation
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Oktober im Abo
- Vampire Survivors: Online-Koop für Herbst angekündigt
- PlayStation 6: Soll 2027 auf den Markt kommen – Gerücht
- Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im PC-Abo
- Clair Obscur: Expedition 33: Neue Bosse, neue Umgebung und 5 Millionen Verkäufe
- Ubisoft: Assassin’s Creed-Spiel im US-Bürgerkrieg eingestellt – Bericht
- Keeper: Game Pass-Spiel bereit zum Pre-Load
- Call of Duty: Black Ops 7: 98,8 % aller Beta-Matches frei von Cheatern
- Battlefield 6: DICE: Server sollten bereit für den Launch sein
- Halo Studios: Art Director geht nach 17 Jahren
- Battlefield 6: Day One-Patch für Xbox Series X|S live
- Sacred 2 Remaster: Release-Termin verkündet
- The Outer Worlds 2: Jetzt für Xbox Series X|S und PC vorinstallieren
- Battlefield 6: Medaillenspiegel: Erste Wertungen vom Schlachtfeld
- Call of Duty: Black Ops 7: Offenes Matchmaking und persistente Lobbys sind zurück
- ROG Xbox Ally X: Handheld landet auf TIMEs Liste der besten Erfindungen 2025
- Red Dead Redemption 2: Fans vermuten bevorstehendes Upgrade mit 60 FPS und Next-Gen-Features
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Die Woche stand ganz im Zeichen des Xbox Rog Ally X, fand die Grafikvergleiche ganz interessant, hoffentlich wird während des Halo Events etwas Gutes vorgestellt.