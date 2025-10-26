Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW43/2025

7 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW43 – XboxDynasty

Top News und heiße Themen KW42 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1171950 XP Xboxdynasty Legend Gold | 26.10.2025 - 06:58 Uhr

    Die Spiele der Xbox Game Studios waren ja ein richtig großes Thema. Aber klar, kamen in kurzer paar Kracher raus. Auch die Xbox Hardware wurde fleißig besprochen. Schade das der PowerWash Simulator 2 nicht in der Liste drin ist. Hätte es mehr als verdient🤣🤣🤣

    0
  2. Katanameister 229960 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.10.2025 - 07:04 Uhr

    Sehr wechsehafte Woche, Top war für mich die Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 und die Enthüllung der Halo CE Kampagne, auch die zahlreichen anderen Veröffentlichungen im Game Pass waren gut, was mich genervt hat, war die nervige neue Werbekampagne „This is an Xbox“, man sollte sich mal was anderes einfallen lassen, um für die Masse präsent zu sein, negativ war auch die Nachricht mit der 30% Gewinnmarge, scheint doch sehr utopisch zu sein.

    0
    • Kreator78 46180 XP Hooligan Treter | 26.10.2025 - 07:45 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Gewinnmarge 30% ist aber das mindeste. Überall. Jedes Restaurant oder kantine hat das. Wareinsatz pro Gericht x3 > Verkaufspreis.
      Jedes sofa hat ne marge von 70%
      Ein sofa beim xxl lutz z.b. Wird für 300€ in polen hergestellt und für 1400€ verkauft.
      Ein tshirt für 20€ kostet in der Herstellung 2€ usw usw usw.
      Eine pizza für 9€ kostet innder Herstellung 1,70.

      0
  3. Kreator78 46180 XP Hooligan Treter | 26.10.2025 - 07:41 Uhr

    Ninja Gaiden ist so garnicht meins. Wars noch nie. Die grafik war schon immer so mager

    0
    • Katanameister 229960 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.10.2025 - 08:07 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Bei diesem Teil haben sie die Grafik recht gut hinbekommen, die Serie hat ja eigentlich immer eher den Fokus auf das Gameplay gesetzt, so wie es normal auch bei den meisten Spielen sein sollte.

      0
  5. Texhex81 47615 XP Hooligan Bezwinger | 26.10.2025 - 08:31 Uhr

    Ich würde gerne mal wieder was von dem Spiel unrecord erfahren ,das ist ein Most wanted Game.

    0

Hinterlasse eine Antwort