Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW43/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
- Halo: Campaign Evolved: Remake erscheint für PlayStation 5, Xbox und PC
- Halo Studios: PlayStation in Zukunft fest eingeplant
- Xbox Game Pass: Abschied im Oktober: Drei Titel verlassen bald das Abo
- Battlefield 6: Möglicher Shadow-Drop des Battle Royale Modus
- Keeper: Das sind die Wertungen der Fachpresse
- Starfield: Wäre mit anderem Entwickler besser angekommen
- Halo Studios: Neues Halo-Spiel ein Service-Game wie Fortnite – Gerücht
- ROG Xbox Ally X: Microsoft arbeitet an neuer Xbox-Emulation – Gerücht
- ROG Xbox Ally X: Horizon: Forbidden West Grafikvergleich mit Steam Deck und PS5
- Final Fantasy IX: Arbeiten am Remake womöglich eingestellt
- Nintendo Switch 2: 25 Millionen Konsolen bis März 2026 angepeilt – Bericht
- Resident Evil 0: Bericht: Remake mit neuem Cast und Story-Änderungen
- Xbox Next: Bond bekräftigt abermals Entwicklung neuer Hardware
- Gaming: AAA-Studios sollten verstärkt in kleinere Spiele investieren
- ROG Xbox Ally X: So spielt sich das Metroidvania Hollow Knight: Silksong auf dem Handheld
- Embracer Group: Neues Der Herr der Ringe-Spiel in Entwicklung – Bericht
- Xbox Game Pass: Doppelschlag im Oktober – Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo
- ROG Xbox Ally X: Ghost of Tsushima im großen Grafikvergleich
- Starfield: Playstation 5-Ankündigung erst 2026 – Gerücht
- Ninja Gaiden 4: Medaillenspiegel: Frisch geschnetzelte Wertungen
- Control: Xbox Series X im 120fps-Modus auf Augenhöhe mit PS5 Pro
- Call of Duty: Black Ops 7: Release könnte vorgezogen werden – Gerücht
- Battlefield 6: Übertrifft Black Ops 6 beim Verkaufsstart in Europa
- ROG Xbox Ally X: Keeper im Grafikvergleich mit Xbox Series X|S
- ARC Raiders: Langzeitvision statt Schnellschuss mit „10-Jahres-Spiel“
- Xbox: Bond: Unternehmen wird weiterhin neue Produkte entwickeln
- ROG Xbox Ally X: ASUS wichtiger Faktor bei der Preisgestaltung
- Xbox Next: Bond: Nächste Xbox ein hochwertiges und exklusives Erlebnis
- Remedy: CEO tritt nach neun Jahren zurück
- Xbox Series X: Entwicklerkonsolen werden 33 % teurer – Bericht
- Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Oktober im Abo
- Warner Bros. Interactive: Erwägt Verkauf seiner Studios – Microsoft an Gaming-Sparte interessiert – Gerücht
- Ninja Gaiden 4: Xbox Series X und PlayStation 5 Pro Grafikvergleich
- Battlefield 6: Hier ist der explosive Season 1 Gameplay-Trailer
- Xbox Game Pass: Saubere Action und Wüstengefechte ab heute im Abo
- The Outer Worlds 2: Lebendige Fraktionen und reaktive Radios
- Gaming: Jugendliche in den USA meiden Stereotypen in Videospielen
- Microsoft: Konzern verlangt von Xbox 30 % Gewinnmarge – Bericht
- Xbox Series X: Neuer This Is An Xbox-Werbespot veröffentlicht
- Xbox Next: Nächste Generation kostet über 1.000 US-Dollar – Gerücht
- Xbox Series X: Bond: Plattformexklusivität ist nicht mehr zeitgemäß
- The Outer Worlds 2: Erste Wertungen zum Rollenspiel
- Fallout 4: Anniversary Edition im Reveal-Trailer angekündigt
- Xbox Game Pass: Überraschender Shadow-Drop für Abonnenten
- ROG Xbox Ally X: Grenzenlose Freiheit mit Xbox Cloud Gaming und Play Anywhere
- ROG Xbox Ally X: Stellar Blade-Grafikvergleich mit PlayStation 5 & Steam Deck
- ROG Xbox Ally X: So navigiert ihr effizient mit dem Xbox-Button
- Activision: Ex-Call of Duty Director besorgt um Serie unter Xbox
- Microsoft: Finanzexperte soll Xbox-Geschäft grundlegend transformieren
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche
- Battlefield 6: Shooter in Perfektion: Komplettes Kampagnen-Gameplay mit RTX 5090 auf maximalen Einstellungen
- KAKU: Ancient Seal: Open-World-Abenteuer bald in 4K/60FPS für PlayStation 5 und Xbox
- Xbox Series X: Gerüchte um Rückzug bei Target und Walmart widerlegt
- Black Myth: Wukong: Heutiges Update frisst auf PS5 satte 93 GB Speicher
- Halo Studios: Deep Dive Panel weckt große Erwartungen bei Fans
- Everwild: Bilder aus dem eingestellten Spiel
- UK Charts: Battlefield 6 dominiert das Schlachtfeld
- Xbox Game Pass: Dieses Horror-Highlight ist ab heute neu im Abo
- Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Battlefield 6 Hintergrund verfügbar
- Battlefield 6: Nutzer von Cronus Zen werden gebannt
- The House of the Dead 2: Remake: Release-Termin für Xbox und PlayStation steht
- Black Myth: Wukong: Xbox-Spieler müssen auf Patch warten
- Steam: Neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern
- Microsoft Rewards: Oktober Sale auf Gutscheine endet heute
- Grand Theft Auto VI: Viraler Rap-Song Doot Doot (6 7) im Spiel – Gerücht
- PlayStation 6: Finale Spezifikationen stehen fest – Gerücht
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Square Enix verspricht emotionales Finale mit Part 3
- PlayStation 6: Kepler2 bestätigt PS6 Release für 2027
- Assassin’s Creed: Ubisoft verliert langjährigen Veteran
- Battlefield 6: 6,5 Millionen verkaufte Spiele – Bericht
- Dead Space 4: Schöpfer sieht neue Chance durch Verkauf der Marke
- Ninja Gaiden 4: Um diese Uhrzeit beginnt der Kampf
- ROG Xbox Ally X: Medaillenspiegel: Bewertungen der Fachpresse zum Handheld
- Halo: Kampf um die Zukunft: Gerücht: Sprint und modernes Gameplay im Remake
- Xbox Game Pass: Dieser Double Fine-Meilenstein ist sofort im Abo
- BALL x PIT: The Kenny Sun Story: Für Switch, PC, PS5 und im Xbox Game Pass erhältlich
- ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Steam Deck, PlayStation 5, The Last of Us Part 1 und Cyberpunk 2077
- Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund
- ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Marvel’s Spider-Man 2 auf der PlayStation 5
- Project Motor Racing: Ungefiltertes Gameplay aus dem Cockpit
- Terminator 2D: NO FATE: Ikonische Filmszenen im Trailer
- ROG Xbox Ally X: Ab sofort weltweit erhätlich
- Xbox Game Pass: Dieser Double Fine-Meilenstein ist ab heute im Abo
- The Outer Worlds 2: Third-Person-Perspektive war ursprünglich nicht geplant
- ROG Xbox Ally X: Call of Duty Black Ops 7 beeindruckt mit stabiler Performance
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Die Spiele der Xbox Game Studios waren ja ein richtig großes Thema. Aber klar, kamen in kurzer paar Kracher raus. Auch die Xbox Hardware wurde fleißig besprochen. Schade das der PowerWash Simulator 2 nicht in der Liste drin ist. Hätte es mehr als verdient🤣🤣🤣
Sehr wechsehafte Woche, Top war für mich die Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 und die Enthüllung der Halo CE Kampagne, auch die zahlreichen anderen Veröffentlichungen im Game Pass waren gut, was mich genervt hat, war die nervige neue Werbekampagne „This is an Xbox“, man sollte sich mal was anderes einfallen lassen, um für die Masse präsent zu sein, negativ war auch die Nachricht mit der 30% Gewinnmarge, scheint doch sehr utopisch zu sein.
Gewinnmarge 30% ist aber das mindeste. Überall. Jedes Restaurant oder kantine hat das. Wareinsatz pro Gericht x3 > Verkaufspreis.
Jedes sofa hat ne marge von 70%
Ein sofa beim xxl lutz z.b. Wird für 300€ in polen hergestellt und für 1400€ verkauft.
Ein tshirt für 20€ kostet in der Herstellung 2€ usw usw usw.
Eine pizza für 9€ kostet innder Herstellung 1,70.
Ninja Gaiden ist so garnicht meins. Wars noch nie. Die grafik war schon immer so mager
Bei diesem Teil haben sie die Grafik recht gut hinbekommen, die Serie hat ja eigentlich immer eher den Fokus auf das Gameplay gesetzt, so wie es normal auch bei den meisten Spielen sein sollte.
Naja nix besonderes
Ich würde gerne mal wieder was von dem Spiel unrecord erfahren ,das ist ein Most wanted Game.