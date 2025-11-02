Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW44/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW44 – XboxDynasty
- Grand Theft Auto VI: GTA-Schauspieler: GTA 6 ist jeden Cent wert – sogar 100 Dollar
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche
- Xbox Game Pass: Kostenloser werbeunterstützter Zugang zu Xbox Cloud Gaming bestätigt
- Battlefield 6: Verärgerte Fans: Wer diesen Skin nutzt, wird nicht wiederbelebt
- Fallout 76: Native Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint 2026
- Halo: Campaign Evolved: GameStop beendet Konsolenkrieg, Trump als Master Chief
- Microsoft: Xbox-Erfolg sichert Nadella Vergütung in Millionenhöhe
- Forza Motorsport Next: Spencer: Spielreihe nicht eingestellt
- Xbox Direct: Bericht: Partner-Preview im November, Developer Direct im Januar
- Xbox Next: Premium-Plattform für Xbox- und PC-Spiele, ohne Multiplayer-Paywall – Bericht
- OD: Horrorspiel soll richtig gruselig werden
- SONY: Kein Interesse an Warner Bros. Discovery
- Halo 5: Guardians: Zehn Jahre intergalaktisches Abenteuer: Halo 5 feiert Jubiläum
- Deutsche Charts: Pokémon-Legenden: Z-A mit legendärem Auftritt in Games-Charts
- Gaming: Alle Konsolen-Startups von Nintendo, PlayStation, Xbox und Sega im Video
- Call of Duty: Black Ops 6: Mit neuer Gratiswoche gegen Battlefield 6
- Gaming: Die meistgespielten Spiele in den USA in KW42/2025
- Battlefield 6: REDSEC Trailer-Premiere um 16:00 Uhr
- Showcase 2025: ID at Xbox Fall Livestream startet um 18:00 Uhr
- Amazon Games: Zieht sich aus großen Spieleproduktionen zurück – mehr als 14.000 Stellen gestrichen
- Planet of Lana II: Children of the Leaf: Neue Eindrücke zum Xbox Game Pass-Spiel
- Xbox Game Pass: Noch ein überraschender Shadow-Drop im Abo
- Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo
- Konami: Von Kojima entwickeltes Matrix-Spiel abgelehnt
- Xbox Game Pass: Multiplayer zukünftig kostenlos?
- Aphelion: Cineastisches Sci-Fi-Adventure landet im Xbox Game Pass
- Battlefield 6: Eine neue Ära beginnt mit REDSEC und Season 1
- Microsoft: Nadella: Wollen mit Spielen überall präsent sein
- Halo: Campaign Evolved: Master Chief und Sergeant Johnson im Fokus neuer Missionen
- Battlefield 6: Positive Reaktion auf Skin-Änderung
- Battlefield 6: Über 500.000 Spieler dank REDSEC und Season 1
- Electronic Arts: Mitarbeiter nutzen KI für fast alles – Gerücht
- Electronic Arts: Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal rückläufig
- Gaming: Mike Ybara widerspricht Satya Nadella: Gaming konkurriert nicht mit Kurzvideos
- Ninja Gaiden 4: Ryu Hayabusa beeindruckt Kritiker weltweit
- Tomb Raider Next: Trotz Massenentlassungen – Entwicklung nicht eingestellt
- Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE
- Xbox Series X: Xbox-Hardwareumsatz fällt um 29 Prozent
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Vampire Survivors: Ante Chamber bringt chaotische Joker-Power ins Spiel
- Resident Evil: Requiem: Vorbestellungen mit diesen Editionen gestartet
- Hyperkin: Xbox-Controller im PlayStation 5 Design erhältlich
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Erste Wertungen im Medaillenspiegel
- Battlefield 6: Premium Battle Pass kostet knapp 10,- Euro
- Take-Two Interactive: CEO: KI kann kein neues Grand Theft Auto entwickeln
- Remedy: Rekordverluste im dritten Quartal
- Amazon Games: Der Herr der Ringe-Spiel ebenfalls eingestellt – Bericht
- The Outer Worlds 2: Accolades-Trailer haut positive Kritiken raus
- Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen heute aus dem Abo raus
- Battlefield 6: Neue Multiplayer-Karte kommt nicht gut an
- Halo: Campaign Evolved: Original-Entwickler zeigt sich hocherfreut
- Avatar: Frontiers of Pandora: Complete Edition und Gameplay-Walkthrough angekündigt
- Halo Studios: Remakes zu Halo 2 und 3 in Entwicklung – Gerücht
- Silent Hill 2 Remake: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S
- Battlefield REDSEC: Überwiegend negative Resonanz auf Steam
Top News und heiße Themen KW43 – XboxDynasty
- Halo: Campaign Evolved: Remake erscheint für PlayStation 5, Xbox und PC
- Halo Studios: PlayStation in Zukunft fest eingeplant
- Xbox Game Pass: Abschied im Oktober: Drei Titel verlassen bald das Abo
- Battlefield 6: Möglicher Shadow-Drop des Battle Royale Modus
- Keeper: Das sind die Wertungen der Fachpresse
- Starfield: Wäre mit anderem Entwickler besser angekommen
- Halo Studios: Neues Halo-Spiel ein Service-Game wie Fortnite – Gerücht
- ROG Xbox Ally X: Microsoft arbeitet an neuer Xbox-Emulation – Gerücht
- ROG Xbox Ally X: Horizon: Forbidden West Grafikvergleich mit Steam Deck und PS5
- Final Fantasy IX: Arbeiten am Remake womöglich eingestellt
- Nintendo Switch 2: 25 Millionen Konsolen bis März 2026 angepeilt – Bericht
- Resident Evil 0: Bericht: Remake mit neuem Cast und Story-Änderungen
- Xbox Next: Bond bekräftigt abermals Entwicklung neuer Hardware
- Gaming: AAA-Studios sollten verstärkt in kleinere Spiele investieren
- ROG Xbox Ally X: So spielt sich das Metroidvania Hollow Knight: Silksong auf dem Handheld
- Embracer Group: Neues Der Herr der Ringe-Spiel in Entwicklung – Bericht
- Xbox Game Pass: Doppelschlag im Oktober – Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo
- ROG Xbox Ally X: Ghost of Tsushima im großen Grafikvergleich
- Starfield: Playstation 5-Ankündigung erst 2026 – Gerücht
- Ninja Gaiden 4: Medaillenspiegel: Frisch geschnetzelte Wertungen
- Control: Xbox Series X im 120fps-Modus auf Augenhöhe mit PS5 Pro
- Call of Duty: Black Ops 7: Release könnte vorgezogen werden – Gerücht
- Battlefield 6: Übertrifft Black Ops 6 beim Verkaufsstart in Europa
- ROG Xbox Ally X: Keeper im Grafikvergleich mit Xbox Series X|S
- ARC Raiders: Langzeitvision statt Schnellschuss mit „10-Jahres-Spiel“
- Xbox: Bond: Unternehmen wird weiterhin neue Produkte entwickeln
- ROG Xbox Ally X: ASUS wichtiger Faktor bei der Preisgestaltung
- Xbox Next: Bond: Nächste Xbox ein hochwertiges und exklusives Erlebnis
- Remedy: CEO tritt nach neun Jahren zurück
- Xbox Series X: Entwicklerkonsolen werden 33 % teurer – Bericht
- Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Oktober im Abo
- Warner Bros. Interactive: Erwägt Verkauf seiner Studios – Microsoft an Gaming-Sparte interessiert – Gerücht
- Ninja Gaiden 4: Xbox Series X und PlayStation 5 Pro Grafikvergleich
- Battlefield 6: Hier ist der explosive Season 1 Gameplay-Trailer
- Xbox Game Pass: Saubere Action und Wüstengefechte ab heute im Abo
- The Outer Worlds 2: Lebendige Fraktionen und reaktive Radios
- Gaming: Jugendliche in den USA meiden Stereotypen in Videospielen
- Microsoft: Konzern verlangt von Xbox 30 % Gewinnmarge – Bericht
- Xbox Series X: Neuer This Is An Xbox-Werbespot veröffentlicht
- Xbox Next: Nächste Generation kostet über 1.000 US-Dollar – Gerücht
- Xbox Series X: Bond: Plattformexklusivität ist nicht mehr zeitgemäß
- The Outer Worlds 2: Erste Wertungen zum Rollenspiel
- Fallout 4: Anniversary Edition im Reveal-Trailer angekündigt
- Xbox Game Pass: Überraschender Shadow-Drop für Abonnenten
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Top waren für mich die Nachrichten zu Halo Campaign Evolved, schade dass das Herr der Ringe MMO eingestellt worden ist.
Die News zu Halo waren mein Highlight. Freue mich sehr auf das Spiel.😍