Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW45/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
Top News und heiße Themen KW45 – XboxDynasty
- Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen das Abo Mitte November 2025
- Halo Studios: Mehrere neue Halo-Spiele offiziell in der Entwicklung
- Silent Hill 2 Remake: Leak enthüllt möglichen Release-Termin für Xbox
- Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft sieht sich als Sieger im Kampf gegen die Hater
- Halo Infinite: Zehnjahresplan nach nur vier Jahren offiziell beendet
- Xbox One: Entwickler erhebt schwere Vorwürfe gegen ehemaligen Xbox-Chef Don Mattrick
- Persona 5 Royal: Kultreihe feiert weltweiten Erfolg mit über 13 Millionen verkauften Einheiten
- Nintendo: Angeber-Streamer verliert vor Gericht und muss blechen
- Half-Life 3: Trailer angeblich schon in Arbeit
- Grand Theft Auto VI: Mitarbeiter wegen Gewerkschaftsbildung gefeuert – Bericht
- Gaming: Studie: Remakes verkaufen sich doppelt so oft wie Remaster
- Xbox Game Pass: Diese beiden Spiele sind heute neu im Abo
- Gears of War: E-Day: Rückkehr zu den düsteren Horrorwurzeln der Serie
- Gaming: Call of Duty weiter vor Battlefield 6 in den USA
- Golden Joystick Awards: Das sind die Nominierungen für das ultimative Spiel des Jahres
- Cyberpunk 2: Schöpfer hatte Einblicke in den Nachfolger
- Xbox Game Pass: Nostalgie trifft Next‑Gen im neuen Werbespot
- Nintendo Switch 2: Zehn Millionen verkaufte Einheiten erreicht
- Saints Row: Neue Hoffnung auf einen Reboot
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im November im Abo
- Cyberpunk 2: Rückkehr von Johnny Silverhand laut Schöpfer möglich
- Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer und Pre-Load-Termin bereiten auf den größten Black Ops-Teil aller Zeiten vor
- PlayStation 5: Cross-Buy-Funktion für PC-Spiele geleakt
- Xbox 360: Abwärtskompatibilität: Entfernte Spiele im Store aufgetaucht
- Ghost of Yotei: Xbox fragt Insider nach exklusivem PS5-Spiel
- ARC Raiders: Kritiker-Wertungen aus dem Rostgürtel
- Terminator 2D: NO FATE: Schon wieder verschoben
- Nintendo Switch 2: Entwicklungsfokus auf neue Konsole verlagert
- Amazon: Zahlreiche Spiele gratis für Prime-Mitglieder
- Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele sind ab heute neu im Abo
- The Outer Worlds 2: Harsche Kritik vom Kingdom Come 2 Director
- Battlefield 6: Marke von über 10 Millionen verkauften Einheiten geknackt
- Red Dead Redemption 3: Dritter Teil laut Dan Houser wahrscheinlich
- Gaming: God of War-Schöpfer nach Kommentar zu Grabfoto in der Kritik
- Fallout New Vegas: Eigene IPs statt Nachfolger im Fokus von Obsidian
- Grand Theft Auto VI: BREAKING: Spiel wurde erneut verschoben
- Grand Theft Auto VI: Take-Two CEO zuversichtlich wegen neuem Termin
- Kingdom Come: Deliverance II: Spart eure Groschen – kostenloses Wochenende auf Steam und Xbox
- Grand Theft Auto VI: Verschiebung hat nichts mit Entlassungen zu tun
- ARC Raiders: Fans sauer über 40-Dollar Copy & Paste Items
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Begeistert Fans und Kritiker weltweit
- Mass Effect 4: BioWare bestätigt: Neues Mass Effect befindet sich aktiv in Entwicklung
- Grand Theft Auto VI: GTA-Schauspieler: GTA 6 ist jeden Cent wert – sogar 100 Dollar
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche
- Xbox Game Pass: Kostenloser werbeunterstützter Zugang zu Xbox Cloud Gaming bestätigt
- Battlefield 6: Verärgerte Fans: Wer diesen Skin nutzt, wird nicht wiederbelebt
- Fallout 76: Native Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint 2026
- Halo: Campaign Evolved: GameStop beendet Konsolenkrieg, Trump als Master Chief
- Microsoft: Xbox-Erfolg sichert Nadella Vergütung in Millionenhöhe
- Forza Motorsport Next: Spencer: Spielreihe nicht eingestellt
- Xbox Direct: Bericht: Partner-Preview im November, Developer Direct im Januar
- Xbox Next: Premium-Plattform für Xbox- und PC-Spiele, ohne Multiplayer-Paywall – Bericht
- OD: Horrorspiel soll richtig gruselig werden
- SONY: Kein Interesse an Warner Bros. Discovery
- Halo 5: Guardians: Zehn Jahre intergalaktisches Abenteuer: Halo 5 feiert Jubiläum
- Deutsche Charts: Pokémon-Legenden: Z-A mit legendärem Auftritt in Games-Charts
- Gaming: Alle Konsolen-Startups von Nintendo, PlayStation, Xbox und Sega im Video
- Call of Duty: Black Ops 6: Mit neuer Gratiswoche gegen Battlefield 6
- Gaming: Die meistgespielten Spiele in den USA in KW42/2025
- Battlefield 6: REDSEC Trailer-Premiere um 16:00 Uhr
- Showcase 2025: ID at Xbox Fall Livestream startet um 18:00 Uhr
- Amazon Games: Zieht sich aus großen Spieleproduktionen zurück – mehr als 14.000 Stellen gestrichen
- Planet of Lana II: Children of the Leaf: Neue Eindrücke zum Xbox Game Pass-Spiel
- Xbox Game Pass: Noch ein überraschender Shadow-Drop im Abo
- Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo
- Konami: Von Kojima entwickeltes Matrix-Spiel abgelehnt
- Xbox Game Pass: Multiplayer zukünftig kostenlos?
- Aphelion: Cineastisches Sci-Fi-Adventure landet im Xbox Game Pass
- Battlefield 6: Eine neue Ära beginnt mit REDSEC und Season 1
- Microsoft: Nadella: Wollen mit Spielen überall präsent sein
- Halo: Campaign Evolved: Master Chief und Sergeant Johnson im Fokus neuer Missionen
- Battlefield 6: Positive Reaktion auf Skin-Änderung
- Battlefield 6: Über 500.000 Spieler dank REDSEC und Season 1
- Electronic Arts: Mitarbeiter nutzen KI für fast alles – Gerücht
- Electronic Arts: Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal rückläufig
- Gaming: Mike Ybara widerspricht Satya Nadella: Gaming konkurriert nicht mit Kurzvideos
- Ninja Gaiden 4: Ryu Hayabusa beeindruckt Kritiker weltweit
- Tomb Raider Next: Trotz Massenentlassungen – Entwicklung nicht eingestellt
- Xbox Network: Aktuelle Störung und Ausfall im Xbox Netzwerk – UPDATE
- Xbox Series X: Xbox-Hardwareumsatz fällt um 29 Prozent
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Vampire Survivors: Ante Chamber bringt chaotische Joker-Power ins Spiel
- Resident Evil: Requiem: Vorbestellungen mit diesen Editionen gestartet
- Hyperkin: Xbox-Controller im PlayStation 5 Design erhältlich
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Erste Wertungen im Medaillenspiegel
- Battlefield 6: Premium Battle Pass kostet knapp 10,- Euro
- Take-Two Interactive: CEO: KI kann kein neues Grand Theft Auto entwickeln
- Remedy: Rekordverluste im dritten Quartal
- Amazon Games: Der Herr der Ringe-Spiel ebenfalls eingestellt – Bericht
- The Outer Worlds 2: Accolades-Trailer haut positive Kritiken raus
- Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen heute aus dem Abo raus
- Battlefield 6: Neue Multiplayer-Karte kommt nicht gut an
- Halo: Campaign Evolved: Original-Entwickler zeigt sich hocherfreut
- Avatar: Frontiers of Pandora: Complete Edition und Gameplay-Walkthrough angekündigt
- Halo Studios: Remakes zu Halo 2 und 3 in Entwicklung – Gerücht
- Silent Hill 2 Remake: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S
- Battlefield REDSEC: Überwiegend negative Resonanz auf Steam
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Ganz klar für mich sind die silent hill 2 Remake News das beste
Da sind mir wohl einige News entgangen 🤣
Für mich waren die Topnachrichten zu den Halo Projekten und der „Horrorausrichtung“ des kommenden Gears E-Day.
Die beste News war für mich die „Half-Life 3 – Trailer angeblich bereits in Arbeit“-News.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Top News für mich: Mehrere Halo Spiele in Entwicklung.
Gut zu wissen