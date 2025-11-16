Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW46/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW46 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Vayne1986 19015 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.11.2025 - 14:04 Uhr

    Top News für mich Kostenlose Upgrade zu Red Dead Redemption, Gerüchte zu Remaster von Fallout 3 & / New Vegas & die Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 1 & 2 für Xbox. 💚

  2. Captain Satan 118730 XP Scorpio King Rang 4 | 16.11.2025 - 14:46 Uhr

    Die überraschende Ankündigung der Steam Machine war für mich DAS Highlight der letzten Monate.
    Das präsentierte Ökosystem und die Hardware scheinen genau das zu sein was Microsoft uns mit der nächsten XBOX Generation bieten will.
    Das die Hardware Specs der Steam Machine sehr normal ausfallen, rechne ich mit einem Preis der Konkurrenzfähig zur Series X/S sein wird.
    Und dann noch das bereits etablierte Steam Deck mit OLED Panel, wozu Microsoft bis heute keine Alternative bietet

  3. Katanameister 244500 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 16.11.2025 - 15:52 Uhr

    Die Ankündigung der Steam Machine und das kostenlose Upgrade für Red Dead Redemption 1 waren meine Highlights.

  7. RumRoGERs 105205 XP Hardcore User | 16.11.2025 - 19:48 Uhr

    Die Woche war eigentlich sehr positiv.🥳 Das gratis Update zu RdR, das große Interesse an der ROG Ally und CoD waren meine Highlights.

  8. BasDom 17400 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.11.2025 - 20:44 Uhr

    Top News definitiv Steam machine. Auch wenn ich meine Xbox gern habe, wäre das wenn der Preis nicht all zu hoch ist ein Day one Kauf.

