Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW46/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
- Call of Duty: Black Ops 7: Erste Wertungen der Fachpresse
- Xbox Game Pass: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered bald im Abo – Gerücht
- Xbox Game Pass: Oktober 2025 mit deutlichem Wachstum und starken Bewertungen
- Xbox Series X: Grafik verdeutlicht Blockbuster-Jahr 2026 für Xbox
- Battlefield 6: Shooter verliert weiter Spieler auf Steam – ARC Raiders holt deutlich auf
- Grand Theft Auto VI: Bus Simulator 27 erscheint nicht im November 2026
- Xbox Game Pass: Mehr Day-One-Spiele als je zuvor – und es werden immer mehr
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze aus dem Abo entfernt
- Xbox 360: Major Nelson präsentiert seine Launch-Konsole
- Showcase 2025: State of Play Livestream mit Fokus auf Japan
- ARC Raiders: Monetarisierung von Bauplänen durch Spieler
- The Elder Scrolls VI: Spiel noch weit entfernt – Todd Howard bittet um Geduld
- Call of Duty: Black Ops 7: Pre-Load auf Xbox gestartet
- Fallout 3: Remaster offenbar in Arbeit – Plant Bethesda eine Neuauflage des Klassikers?
- Grand Theft Auto VI: Palworld-Entwickler prophezeit AAA-Verschiebungen
- Xbox Game Pass: Alle Day-One-Spiele im Abo – Die komplette Liste von 2018 bis 2026
- Xbox Next: Microsoft vereint PC- und Xbox-Entwicklung
- Red Dead Redemption 2: 79 Millionen verkaufte Einheiten weltweit und überholt Mario Kart
- Silent Hill f: Möglicher Release für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One
- PlayStation 5: 84,2 Millionen Konsolen ausgeliefert
- Battlefield 6: Drohnen-Exploit und mehr gefixt
- ARC Raiders: 4 Millionen Verkäufe und 700.000 gleichzeitige Spieler
- Xbox Cloud Gaming: Dienst jetzt in Indien verfügbar
- Avowed: Studio arbeitet an einem Nachfolger – Gerücht
- Sacred 2 Remaster: Action-RPG lockt mit fetter Beute
- Showcase 2025: State of Play Japan startet um 23:00 Uhr
- Destiny 2: Shooter beschert SONY hohe Verluste
- Helldivers 2: Aktuell keine Pläne für Cross-Progression
- PlayStation 5: PS5 erst in der Mitte ihres Lebenszyklus
- Stellar Blade: Veröffentlichung auf weiteren Plattformen im Jahr 2026
- Helldivers 2: Xbox-Erfolg steigert Spielerzahlen auf allen Plattformen
- Marathon: Erscheint bis spätestens März 2026
- The Outer Worlds 2: Update behebt tonnenweise Fehler
- Steam: Neue Steam Machine-Konsole, Steam Frame VR und mehr im Jahr 2026
- Xbox Game Pass: Abo feiert starkes 2. Quartal mit über 40 neuen Spielen und Top-Wertungen
- Call of Duty: Black Ops 7: Mit diesem Trick spielt ihr den Shooter schon jetzt
- Valve: Phil Spencer reagiert positiv auf Ankündigung
- Half-Life 3: Valve listet mysteriöses Spiel auf Steam
- Red Dead Redemption: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S und PlayStation 5
- Steam: Steam Machine preislich konkurrenzfähig sagt Hersteller
- Far Cry 7: Leak bestätigt Alaska-Setting und separates Multiplayer-Projekt von Ubisoft
- Ubisoft: Unternehmen verschiebt Halbjahresergebnisse und stoppt vorübergehend den Aktienhandel
- Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo verfügbar
- Red Dead Redemption: Erscheint offiziell für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und weitere Plattformen
- Red Dead Redemption: Kostenloses Upgrade bringt 4K, 60fps, HDR und weitere Optimierungen
- Bethesda Game Studios: Remaster zu Fallout 3 und New Vegas in Arbeit – Gerücht
- Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen das Abo Mitte November 2025
- Halo Studios: Mehrere neue Halo-Spiele offiziell in der Entwicklung
- Silent Hill 2 Remake: Leak enthüllt möglichen Release-Termin für Xbox
- Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft sieht sich als Sieger im Kampf gegen die Hater
- Halo Infinite: Zehnjahresplan nach nur vier Jahren offiziell beendet
- Xbox One: Entwickler erhebt schwere Vorwürfe gegen ehemaligen Xbox-Chef Don Mattrick
- Persona 5 Royal: Kultreihe feiert weltweiten Erfolg mit über 13 Millionen verkauften Einheiten
- Nintendo: Angeber-Streamer verliert vor Gericht und muss blechen
- Half-Life 3: Trailer angeblich schon in Arbeit
- Grand Theft Auto VI: Mitarbeiter wegen Gewerkschaftsbildung gefeuert – Bericht
- Gaming: Studie: Remakes verkaufen sich doppelt so oft wie Remaster
- Xbox Game Pass: Diese beiden Spiele sind heute neu im Abo
- Gears of War: E-Day: Rückkehr zu den düsteren Horrorwurzeln der Serie
- Gaming: Call of Duty weiter vor Battlefield 6 in den USA
- Golden Joystick Awards: Das sind die Nominierungen für das ultimative Spiel des Jahres
- Cyberpunk 2: Schöpfer hatte Einblicke in den Nachfolger
- Xbox Game Pass: Nostalgie trifft Next‑Gen im neuen Werbespot
- Nintendo Switch 2: Zehn Millionen verkaufte Einheiten erreicht
- Saints Row: Neue Hoffnung auf einen Reboot
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im November im Abo
- Cyberpunk 2: Rückkehr von Johnny Silverhand laut Schöpfer möglich
- Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer und Pre-Load-Termin bereiten auf den größten Black Ops-Teil aller Zeiten vor
- PlayStation 5: Cross-Buy-Funktion für PC-Spiele geleakt
- Xbox 360: Abwärtskompatibilität: Entfernte Spiele im Store aufgetaucht
- Ghost of Yotei: Xbox fragt Insider nach exklusivem PS5-Spiel
- ARC Raiders: Kritiker-Wertungen aus dem Rostgürtel
- Terminator 2D: NO FATE: Schon wieder verschoben
- Nintendo Switch 2: Entwicklungsfokus auf neue Konsole verlagert
- Amazon: Zahlreiche Spiele gratis für Prime-Mitglieder
- Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele sind ab heute neu im Abo
- The Outer Worlds 2: Harsche Kritik vom Kingdom Come 2 Director
- Battlefield 6: Marke von über 10 Millionen verkauften Einheiten geknackt
- Red Dead Redemption 3: Dritter Teil laut Dan Houser wahrscheinlich
- Gaming: God of War-Schöpfer nach Kommentar zu Grabfoto in der Kritik
- Fallout New Vegas: Eigene IPs statt Nachfolger im Fokus von Obsidian
- Grand Theft Auto VI: BREAKING: Spiel wurde erneut verschoben
- Grand Theft Auto VI: Take-Two CEO zuversichtlich wegen neuem Termin
- Kingdom Come: Deliverance II: Spart eure Groschen – kostenloses Wochenende auf Steam und Xbox
- Grand Theft Auto VI: Verschiebung hat nichts mit Entlassungen zu tun
- ARC Raiders: Fans sauer über 40-Dollar Copy & Paste Items
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Begeistert Fans und Kritiker weltweit
- Mass Effect 4: BioWare bestätigt: Neues Mass Effect befindet sich aktiv in Entwicklung
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Top News für mich Kostenlose Upgrade zu Red Dead Redemption, Gerüchte zu Remaster von Fallout 3 & / New Vegas & die Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 1 & 2 für Xbox. 💚
Die überraschende Ankündigung der Steam Machine war für mich DAS Highlight der letzten Monate.
Das präsentierte Ökosystem und die Hardware scheinen genau das zu sein was Microsoft uns mit der nächsten XBOX Generation bieten will.
Das die Hardware Specs der Steam Machine sehr normal ausfallen, rechne ich mit einem Preis der Konkurrenzfähig zur Series X/S sein wird.
Und dann noch das bereits etablierte Steam Deck mit OLED Panel, wozu Microsoft bis heute keine Alternative bietet
Die Ankündigung der Steam Machine und das kostenlose Upgrade für Red Dead Redemption 1 waren meine Highlights.
Steam Machine
COD war mein Highlight
Arc Raiders
Die Woche war eigentlich sehr positiv.🥳 Das gratis Update zu RdR, das große Interesse an der ROG Ally und CoD waren meine Highlights.
Top News definitiv Steam machine. Auch wenn ich meine Xbox gern habe, wäre das wenn der Preis nicht all zu hoch ist ein Day one Kauf.