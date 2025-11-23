Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW47/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
- Showcase 2025: Alle Highlights der Xbox Partner Preview
- Silent Hill 2 Remake: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation
- Windows 11: Xbox Full Screen Experience startet auf PC und bringt echtes Konsolenfeeling
- Call of Duty: Black Ops 7: Ego-Shooter startet schwach auf Steam und bleibt weit hinter Battlefield 6 und ARC Raiders zurück
- Call of Duty: Black Ops 7: Always-Online-Kampagne ohne Checkpoints verärgert Spieler
- Valve: Das nächste große Projekt könnte GTA 6 in den Schatten stellen
- Ubisoft: Unternehmen kurz vor Übernahme? Gerüchte über Mega-Deal in der Gaming-Branche
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende November entfernt
- Silent Hill 2 Remake: Shadow Drop diese Woche möglich
- Call of Duty: Black Ops 7: Shooter erreicht Serientief auf Wertungsportal
- Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Upgrade wird noch kommen – Gerücht
- Showcase 2025: Xbox Partner Preview bestätigt
- Showcase 2025: Game Awards Nominierungen live ab 18:00 Uhr
- Xbox Next: Xbox-Präsidentin Sarah Bond: Hardware bleibt entscheidend für die Zukunft von Xbox
- Gaming: Trotz Multiplayer-Boom: Mehrheit der Spieler setzt laut neuer Umfrage auf Singleplayer-Erlebnisse
- Resident Evil: Requiem: Aktuell keine Demo-Version geplant
- Clair Obscur: Expedition 33: Rollenspiel für 12 Game Awards nominiert
- Call of Duty: Black Ops 7: Ray Tracing hebt Black Ops 7 auf ein neues Grafikniveau
- STALKER 2 Heart of Chornobyl: Update 1.7 Patch Notes veröffentlicht
- Xbox Game Pass: Fortnite Crew ab heute im Ultimate Abo
- The Game Awards: Alle Nominierungen für 2025
- Battlefield 6: Neue Karte und viele Verbesserungen live
- Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im November im Abo
- Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memor fügt kostenlose Inhalte hinzu -UPDATE
- Xbox Game Pass: Drei neue Spiele ab heute im Abo verfügbar
- Take-Two Interactive: CEO: Gaming bewegt sich in Richtung PC
- ROG Xbox Ally X: Update für Armoury Crate SE und mehr
- Anno 117: Pax Romana: Stellt Rekorde zum Verkaufsstart auf
- Halo Infinite: Epischer Multiplayer-Trailer veröffentlicht
- DOOM: The Dark Ages: Ripatorium 2.0 und Komfortverbesserungen eingeführt
- Stellar Blade 2: Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse
- Grand Theft Auto VI: Rockstar testet Spiel für Nintendo Switch 2 – Gerücht
- The Game Awards: Nominierung erstmals zurückgezogen
- Dragon’s Dogma 2: Rollenspiel erreicht vier Millionen Verkäufe
- XboxDynasty: Mehrspieler oder Singleplayer – Welches Team seid ihr?
- Showcase 2025: Xbox Partner Preview Show startet heute
- Call of Duty: Black Ops 7: Legendäre Karte Nuketown ab heute spielbar
- Onimusha 2: Samurai’s Destiny: Kostenlose Demo ab sofort für Xbox erhältlich
- Ubisoft: Das traditionelle Vollpreismodell weicht Live-Service-Spielen und Abonnements
- Showcase 2025: Mindestens 16 Ankündigungen beim Xbox Partner Event
- Mafia: The Old Country: Free Ride Update mit kostenlosen Inhalten
- Konami: Weitere Silent Hill-Projekte neben Townfall und dem Silent Hill 1 Remake bestätigt
- Silent Hill 2 Remake: Horrorspiel hat Xbox Play Anywhere-Feature
- CloverPit: Spielautomaten aus der Hölle veröffentlicht
- Silent Hill 2 Remake: Horrorspiel taucht überraschend im australischen Xbox Store auf – sogar mit Rabatt
- Showcase 2025: Xbox Partner Preview Show startet um 19:00 Uhr – jetzt einschalten
- Zoopunk: Kampferprobtes Killer-Kaninchen zückt das Schwert
- Tides of Annihilation: Packender Break the Mirror Gameplay-Trailer enthüllt
- Xbox Game Pass: Gleich zwei Überraschungen neu im Abo
- Xbox Game Pass: Neun neue Spiele erscheinen zum Release im Abo
- Call of Duty: Black Ops 7: Endgame-Aktivität ab heute für alle spielbar
- Outlaws + Handful of Missions: Remaster: Western-Shooter ballert wieder rum
- The Expanse: Osiris Reborn: So realistisch ist das Leben im Weltraum im Spiel
- Silent Hill 2 Remake: Mit 50 % Rabatt jetzt für Xbox Series X|S erhältlich
- Dave the Diver: Tiefsee-RPG erkundet jetzt auch die Xbox
- Ubisoft: Keine Übernahme, Finanzbericht veröffentlicht
- Call of Duty: Black Ops 7: Erste Wertungen der Fachpresse
- Xbox Game Pass: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered bald im Abo – Gerücht
- Xbox Game Pass: Oktober 2025 mit deutlichem Wachstum und starken Bewertungen
- Xbox Series X: Grafik verdeutlicht Blockbuster-Jahr 2026 für Xbox
- Battlefield 6: Shooter verliert weiter Spieler auf Steam – ARC Raiders holt deutlich auf
- Grand Theft Auto VI: Bus Simulator 27 erscheint nicht im November 2026
- Xbox Game Pass: Mehr Day-One-Spiele als je zuvor – und es werden immer mehr
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze aus dem Abo entfernt
- Xbox 360: Major Nelson präsentiert seine Launch-Konsole
- Showcase 2025: State of Play Livestream mit Fokus auf Japan
- ARC Raiders: Monetarisierung von Bauplänen durch Spieler
- The Elder Scrolls VI: Spiel noch weit entfernt – Todd Howard bittet um Geduld
- Call of Duty: Black Ops 7: Pre-Load auf Xbox gestartet
- Fallout 3: Remaster offenbar in Arbeit – Plant Bethesda eine Neuauflage des Klassikers?
- Grand Theft Auto VI: Palworld-Entwickler prophezeit AAA-Verschiebungen
- Xbox Game Pass: Alle Day-One-Spiele im Abo – Die komplette Liste von 2018 bis 2026
- Xbox Next: Microsoft vereint PC- und Xbox-Entwicklung
- Red Dead Redemption 2: 79 Millionen verkaufte Einheiten weltweit und überholt Mario Kart
- Silent Hill f: Möglicher Release für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One
- PlayStation 5: 84,2 Millionen Konsolen ausgeliefert
- Battlefield 6: Drohnen-Exploit und mehr gefixt
- ARC Raiders: 4 Millionen Verkäufe und 700.000 gleichzeitige Spieler
- Xbox Cloud Gaming: Dienst jetzt in Indien verfügbar
- Avowed: Studio arbeitet an einem Nachfolger – Gerücht
- Sacred 2 Remaster: Action-RPG lockt mit fetter Beute
- Showcase 2025: State of Play Japan startet um 23:00 Uhr
- Destiny 2: Shooter beschert SONY hohe Verluste
- Helldivers 2: Aktuell keine Pläne für Cross-Progression
- PlayStation 5: PS5 erst in der Mitte ihres Lebenszyklus
- Stellar Blade: Veröffentlichung auf weiteren Plattformen im Jahr 2026
- Helldivers 2: Xbox-Erfolg steigert Spielerzahlen auf allen Plattformen
- Marathon: Erscheint bis spätestens März 2026
- The Outer Worlds 2: Update behebt tonnenweise Fehler
- Steam: Neue Steam Machine-Konsole, Steam Frame VR und mehr im Jahr 2026
- Xbox Game Pass: Abo feiert starkes 2. Quartal mit über 40 neuen Spielen und Top-Wertungen
- Call of Duty: Black Ops 7: Mit diesem Trick spielt ihr den Shooter schon jetzt
- Valve: Phil Spencer reagiert positiv auf Ankündigung
- Half-Life 3: Valve listet mysteriöses Spiel auf Steam
- Red Dead Redemption: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S und PlayStation 5
- Steam: Steam Machine preislich konkurrenzfähig sagt Hersteller
- Far Cry 7: Leak bestätigt Alaska-Setting und separates Multiplayer-Projekt von Ubisoft
- Ubisoft: Unternehmen verschiebt Halbjahresergebnisse und stoppt vorübergehend den Aktienhandel
- Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo verfügbar
- Red Dead Redemption: Erscheint offiziell für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und weitere Plattformen
- Red Dead Redemption: Kostenloses Upgrade bringt 4K, 60fps, HDR und weitere Optimierungen
- Bethesda Game Studios: Remaster zu Fallout 3 und New Vegas in Arbeit – Gerücht
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Top News für mich war diese Woche, dass Clair Obscur: Expedition 33 7 Awards bei den Golden Joystick Awards 2025 gewonnen hat. 💚
Und die Veröffentlichung des DLC’s zu Assassin’s Creed Mirage. 💚
Ganz klar die News und der Release von silent hill 2 Remake
Top waren für mich diese Woche die Xbox Show und die Veröffentlichung des Silent Hill 2 Remakes auf Xbox.