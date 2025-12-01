Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW48/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

XboxDynasty Adventskalender

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Vayne1986 21375 XP Nasenbohrer Level 1 | 01.12.2025 - 08:05 Uhr

    Top News für mich waren Gerüchte um Assassin’s Creed Black Flag Remake, Prince of Persia The Sands of Time Remake & neue Details zum neuen Tomb Raider Spiel.

    Sonst die 2 neuen Weltrekorde von Lara Croft und die Ankündigung des XboxDynasty Adventskalenders. 💚

    1
  3. FaMe 153005 XP God-at-Arms Silber | 01.12.2025 - 09:15 Uhr

    Mein Favorit war der Artikel zu Zoopunk und 50% Rabatt auf Silent Hill Remake. So fängt mein nächstes Jahr schaurig an. Zuvor spiele ich (gerade) bunte leichte Kost

    0
  4. LuNiSa 4220 XP Beginner Level 2 | 01.12.2025 - 09:16 Uhr

    Am meisten interessiert mich wie es mit der neuen Konsole weiter geht.

    Vorallem auch die Steam Machine .
    Generell neue Hardware ist aktuell wirklich spannend weil jeder momentan einen anderen Ansatz verfolgt.

    0
  5. Katanameister 255080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.12.2025 - 09:16 Uhr

    Waren eher die kleinen Nachrichten zu kommenden Spielen interessant, wie Prince of Persia Remake, Forza Horizon für Anfang 2026 oder auch Lies of P 2 und natürlich der Start des Adventskalenders.

    0
  6. JakeTheDog 116440 XP Scorpio King Rang 3 | 01.12.2025 - 09:24 Uhr

    Die heißesten News wären Half-Life 3 bezogen, bin gespannt was da noch kommt den Monat!

    0
  7. Blight 5460 XP Beginner Level 3 | 01.12.2025 - 09:25 Uhr

    Fands cool, dass sich die Gerüchte um Silent Hill 2 bewahrheitet haben.

    0
  9. Ralle89 36740 XP Bobby Car Raser | 01.12.2025 - 09:48 Uhr

    Die resident evil Requiem News und das zum neuen tomb Raider Spiel war für mich interessant

    0
  10. oldGamer 140795 XP Master-at-Arms Bronze | 01.12.2025 - 09:50 Uhr

    Mal schaun was diese Woche so alles auf uns zukommt.
    Obs mal ne Woche nur positive Nachrichten gibt?

    0

