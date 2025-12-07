Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW49/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
XboxDynasty Adventskalender
Top News und heiße Themen KW49 – XboxDynasty
- Konami: Prüft Metal Gear-Zukunft und sieht MGS4-Remake als Herausforderung
- Amazon: Tomb Raider TV-Serie soll Marke neu erfinden
- Netflix: Mega-Übernahme von Warner Bros Discovery für 83 Milliarden
- XboxDynasty: Was ist für euch typisch Weihnachten?
- XboxDynasty: Wichtige Ankündigung: Löschung inaktiver Accounts 2025
- Kino, Serien & TV: Zweite Fallout-Staffel legt kein offizielles New Vegas-Ende fest
- Steam Machine: Preisbombe: So teuer könnte Valves neue Hardware wirklich werden
- Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo verfügbar
- The Witcher IV: Sechs-Jahres-Zeitplan für neue Trilogie erneut bekräftigt
- Assassin’s Creed IV: Black Flag: Dynamisches Wetter, keine Ladezeiten im Remake – Gerücht
- Call of Duty: Black Ops 7: In Europa auf Platz 2 der Charts gefallen
- Red Dead Redemption: Knallharte Xbox Series X Screenshots
- Cyberpunk 2077: Geheime Codes deuten auf krasse Jubiläums-Ankündigungen hin
- Kino, Serien & TV: Fallout-Serie läutet die f*/&% schönste Zeit des Jahres ein
- Xbox Game Pass: Dieses Premium-Spiel ist ab heute neu im Abo
- Splinter Cell Remake: Game Director kehrt zu Ubisoft Toronto zurück
- Grand Theft Auto VI: Demo-Reel deutet Fahrradverleih an
- Neon Giant: The Ascent-Macher teasern Next-Gen Cyberpunk Shooter an
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- MARVEL Cosmic Invasion: Meisterlicher Faustkampf im Launch-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel
- Assassin’s Creed Shadows: Grafik-Duell: So schlägt sich Switch 2 gegen PS5 und Xbox Series S
- High on Life 2: Vorbesteller erhalten besondere Waffenskins
- Free Play Days: Diese Spiele könnt ihr am Wochenende kostenlos zocken
- Red Dead Redemption: Kein kostenloses Upgrade der Xbox 360 Version – oder doch? UPDATE
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Dezember im Abo
- Cyberpunk 2077: Update zum fünften Geburtstag angeteasert
- MARVEL Cosmic Invasion: Medaillenspiegel zum Kampfspiel
- Red Dead Redemption: Rockstar arbeitet an Upgrade-Problemen
- Virtua Fighter 6: Kampfspiel hat sehr hohe Ambitionen
- BALL x PIT: Legt 2026 mit gewaltigen Updates gratis nach
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Mitte Dezember 2025 entfernt
- Xbox Network: Im Januar werden drei Spiele-Server abgeschaltet
- Obsidian Entertainment: Tim Cain-Legende ist zurück und arbeitet an geheimen Projekt
- Avowed: Herbstupdate auf 2026 verschoben
- Xbox Game Pass: Clair Obscur: Expedition 33 ist 2025 erfolgreichster neuer Third-Party-Launch im Abo
- Xbox Game Pass: Aktuelle Ingame-Vorteile für Abonnenten
- Eidos Montreal: Studio von weiteren Entlassungen betroffen
- Diablo IV: Entscheidende Saison-Infos im großen Entwicklerupdate – UPDATE
- Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo erhältlich
- Resident Evil: Requiem: Unbekannte Spielzone im TV-Spezialprogramm
- Electronic Arts: EA-Übernahme macht Saudi-Arabiens PIF zum nahezu alleinigen Eigentümer
- Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill zeigt düsteren Kinotrailer vor dem Start 2026
- The Witcher IV: Veteran von Baldur’s Gate 3 verstärkt CD Projekt RED
- High on Life 2: Video mit 10 Minuten Gameplay in Pinkline Harbor
- Xbox App: Store und Wunschliste auf dem Handy
- Marathon: Kontroverse um gestohlene Werke geklärt
- Clair Obscur: Expedition 33: Niedrigere Einstiegshürde dank Xbox Game Pass
- Showcase 2025: PC Gaming Show Most Wanted mit 15 Weltpremieren ab 21:00 Uhr
- Call of Duty: Black Ops 7: Shooter schnappt sich Platz 1 im PS5-Store
- Xbox: Hardware-Partnerschaft mit Foxconn in Vietnam – Bericht
- Silent Hill 2 Remake: Xbox vs. PlayStation: Grafikvergleich zeigt starke Einschnitte
Top News und heiße Themen KW48 – XboxDynasty
- Forza Horizon 6: Wird Forza Horizon 6 schon Anfang 2026 erscheinen?
- Dead Rising 5: Neuer Serienableger mit Frank West in Hollywood – Gerücht
- Xbox Game Pass: Top Shooter im Abo – Klassiker und aktuelle Highlights
- Assassin’s Creed Shadows: Keine Pläne für zweite Erweiterung
- Clockwork Revolution: Möglicher Release für 2026 durch LinkedIn-Eintrag geleakt
- Battlefield 6: Vollständige Überarbeitung des Audio-Systems zur Behebung fehlender Schrittgeräusche
- Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele in der neuen Woche im Abo
- TEKKEN 8: Miary Zo Dev Talk enthüllt Charakterdesign und Kampfstil
- Xbox Series X: This Week on Xbox packt die Black Friday Deals aus
- Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Woche zeigt massiven Rückgang
- Resident Evil: Requiem: Rückkehr bekannter Charaktere bestätigt
- Assassin’s Creed IV: Black Flag: Insider bestätigt Remake-Release vor März 2026
- Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Release Mitte Januar 2026 geplant – Gerücht
- Xbox Series X: Erneute Preiserhöhung wegen RAM-Engpässen möglich
- OD: Schauspieler Udo Kier gestorben
- Half-Life 3: Enthüllung noch vor den Game Awards – Gerücht
- Steam Machine: Preis orientiert sich an vergleichbarem Gaming-PC, sagt Valve
- Nacon Revolution X Unlimited Controller: Special Edition zum Xbox 360-Geburtstag
- UK Charts: Clair Obscur: Expedition 33 zurück in den Top 10
- Marathon: Nächster Playtest im Dezember
- Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo
- Assassin’s Creed Shadows: Attack on Titan Quest ab heute verfügbar
- Call of Duty: Black Ops 7: Startet mit gigantischer Season 1 in eine neue Shooter-Saison
- AMD: AMD-GPUs sollen teurer werden: Steigende Speicherpreise treiben Kosten in die Höhe
- Xbox: Crocs-Clog-Sonderedition vorgestellt
- Call of Duty: Black Ops 7: Schlechtester Japan-Launch in 20-jähriger Geschichte
- Project Motor Racing: Launch Trailer veröffentlicht
- ARC Raiders: 7-Millionen-Meilenstein in Reichweite – Gerücht
- Xbox Game Pass: Abo wächst weiter: Starkes Q3 2025 mit höherer Qualität und mehr Spielen
- Xbox Cloud Gaming: Nächstes Upgrade gezündet: 1440p-Streaming, neue Regionen und mehr Geräte
- Xbox Play Anywhere: Noch mehr Spiele im Programm
- Xbox Cloud Gaming: Erweitert Bibliothek auf über 1000 eigene Spiele
- Xbox Game Pass: Maus & Tastatur + Touch-Steuerung für Hunderte Games
- ROG Xbox Ally X: Standard-Profile für Spiele verbessern Leistung
- SEGA: Details zu Upgrade-Optionen für Like a Dragon & Yakuza-Reihe
- Death Stranding 2: On the Beach: ESRB listet Kojimas Blockbuster für neue Plattform
- Tomb Raider Next: Neue Leaks zu Laras nächstem Abenteuer
- Cyberpunk 2077: Knackt 35 Millionen Verkäufe und überholt sogar The Witcher 3
- Call of Duty: Black Ops 7: Shooter startet bald mit der bisher größten Season 01
- Cyberpunk 2: CD Projekt Red beschleunigt Entwicklung und stockt Team massiv auf
- ARC Raiders: Server komplett offline: Spieler weltweit betroffen
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze aus dem Abo entfernt
- Lies of P 2: Fortsetzung nimmt Fahrt auf: Director verspricht ein deutlich intensiveres Erlebnis
- Stellar Blade 2: Tencent übernimmt Veröffentlichung von Shift Ups neuem Blockbuster Project Spirits
- Cronos: The New Dawn: Bloober Team knackt wichtige Marke
- Cyberpunk 2: Erscheint laut CD Projekt frühestens 2028
- Xbox Cloud Gaming: Gestreamte Spielstunden um 45 % gestiegen
- Tomb Raider: Lara stellt zwei Weltrekorde in Guinness World Records auf
- Microsoft Rewards: Aktion: Doppelte Punkte mit der Bing-Suche
- Resident Evil: Requiem: Über 3 Millionen Mal auf die Wunschliste gesetzt
- Silent Hill 1 Remake: Gerüchte über Enthüllung erschüttern die Horror-Gaming-Szene
- Xbox Series X: Super-Update-Woche bei Xbox: Neue Features, mehr Spiele, neues Spielerlebnis
- Gaming: Debatte um KI in Games: Tim Sweeney fordert Abschaffung der „Made with AI“-Kennzeichnung
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Mein Highlight war der Artikel über Neon Giant, dem neuen Spiel der The Ascent Entwickler und natürlich High on Life 2. Das Gameplay ist so cool.
Einige interessante News und tolle Gewinnspiele. Vielen Dank ans ganze XD Team!
Gab schon einige coole news, wie zB zu Silent Hill 1, Half-Life 3 usw.
Das mit Half Life 3 wär fast an mir vorbei gegangen.
Danke für die Übersicht, so kann man nochmal gut schauen, ob man alles interessante mitgenommen hat. 🙂
Bin von Marvel Cosmic Invasion diese Woche wirklich positiv überrascht worden. das Spiel macht Laune:)
News wie immer kompakt zusammengefasst.👍