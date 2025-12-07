Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW49/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

XboxDynasty Adventskalender

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

  1. Robilein 1184750 XP Xboxdynasty Legend Gold | 07.12.2025 - 17:55 Uhr

    Mein Highlight war der Artikel über Neon Giant, dem neuen Spiel der The Ascent Entwickler und natürlich High on Life 2. Das Gameplay ist so cool.

  2. Bensche 54250 XP Nachwuchsadmin 6+ | 07.12.2025 - 18:04 Uhr

    Einige interessante News und tolle Gewinnspiele. Vielen Dank ans ganze XD Team!

  4. SnakeForce 85 30125 XP Bobby Car Bewunderer | 07.12.2025 - 18:57 Uhr

    Danke für die Übersicht, so kann man nochmal gut schauen, ob man alles interessante mitgenommen hat. 🙂

  5. Khaabel 33105 XP Bobby Car Schüler | 07.12.2025 - 19:20 Uhr

    Bin von Marvel Cosmic Invasion diese Woche wirklich positiv überrascht worden. das Spiel macht Laune:)

