Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW50/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Vayne1986 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 14.12.2025 - 15:03 Uhr

    Die besten Top News der Woche war für mich die 2 Tomb Raider Spiele 🥰, Leon’s Rückkehr in Resident Evil: Requiem, 9 Awards für Clair Obscur: Expedition 33 & das kostenlose Update zu COE33. ♥️🥰

    Sonst waren mit den 2 Star Wars Spielen & Exodus interessante Ankündigung dabei.

    Xbox Direct im Januar mit Fable IV & Forza Horizon 6. 💚

    Allen einen schönen 3. Advent. 🎄

    • Chicko90 28095 XP Nasenbohrer Level 4 | 14.12.2025 - 15:14 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Das hast du aber schon zusammengefasst, würde ich so unterschreiben. Dir auch ein schönen 3 advent 😊

  2. Katanameister 268160 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.12.2025 - 15:09 Uhr

    Meine Top Nachrichten waren, dass Clair Obscur die meisten Awards abgeräumt hat und die Enthüllung des Trailers mit Leon zu Resident Evil Requiem.

  4. LordRavion 6825 XP Beginner Level 3 | 14.12.2025 - 15:22 Uhr

    Vielen Dank für die ÜBersicht und die ganzen News. Hat mir einen guten Überblick über die Awards verschafft ohne es selber gucken zu müssen.

