Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW50/2025

- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo
- Dead Space 4: EA legt Serie auf Eis – Zukunft der Horrorreihe ungewiss
- Path of Exile 2: The Last of the Druids erscheint am 12. Dezember
- Gaming: PS5 dominiert Black Friday 2025 – Xbox ohne Deals chancenlos
- Deutsche Charts: Super Mario Galaxy mit galaktisch guter Performance zurück an Chartspitze
- Resident Evil: Requiem: Wer ist der zweite spielbare Charakter?
- Star Wars: Knights of the Old Republic: Große Star Wars-Ankündigung steht kurz bevor
- The Game Awards: Geoff Keighley zündet Hype-Trailer
- Tomb Raider: Neues Remake steht vor Ankündigung – Gerücht
- Battlefield 6: Winter-Update jetzt vorab herunterladen
- Avatar: Frontiers of Pandora: Jetzt auch im Third-Person-Modus spielbar
- Microsoft Flight Simulator 2024: Spiel auf PlayStation 5 und PS5 Pro durchgestartet
- Shenmue III Enhanced: Shenmue 4 Fake-Skandal wegen gefälschtem Trailer-Video
- Xbox Game Pass: Frische Hits im Dezember: Microsoft droppt drei neue Titel auf einen Schlag
- OD: Horrorspiel setzt auf grundlegend verändertes Servicemodell
- Assassin’s Creed Next: Zukunft enthüllt: Ubisoft plant spektakuläre Parkour-Rückkehr und neue Helden-Duos
- Kino, Serien & TV: Paramount schockt die Medienwelt: Milliarden-Attacke gegen Netflix für Warner Bros
- Xbox: Jubiläumsjahr mit strategischem Ausblick für 2026
- Capcom: Wiederbelebung von Mega Man und Devil May Cry geplant
- Microsoft Flight Simulator 2024: Ebnete den Weg für Xbox-Spiele auf PlayStation
- Resident Evil: Requiem: Leak bestätigt Leon S. Kennedy offiziell
- Tomb Raider: Ankündigung bei den Game Awards bestätigt
- Take-Two Interactive: Perfect Dark Führungskräfte leiten neues Studio
- Red Dead Redemption: Noch immer warten einige Spieler auf ihr Upgrade
- Xbox Play Anywhere: Dieses Spiel von Konami wird neu unterstützt
- The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition jetzt für Switch 2 erhältlich
- Xbox Game Pass: Der härteste Neuzugang des Jahres ab heute im Abo
- Assassin’s Creed IV: Black Flag: PEGI-Rating zu möglichem Remake aufgetaucht
- Terminator 2D: NO FATE: Launch Trailer zum Action-Side-Scroller
- Call of Duty: Next: Entwickler ändert Veröffentlichungsstrategie
- Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Spiel wird von Mad Head Games mitentwickelt – Gerücht
- Netflix: Übernahme von EA und Disney war geplant
- ROG Xbox Ally X: Bemühungen für Abwärtskompatibilität – Gerücht
- Cyberpunk 2077: Action-Rollenspiel feiert seinen fünften Geburtstag
- PlayStation 5: Halo Remake zählt zu den Highlights 2026
- PlayStation 5: PS5-Schockwarnung: Alle Modelle von gefährlicher Liquid-Metal-Abnutzung bedroht
- Xbox Game Pass: Letztes Spiel für 2025 ab heute im Abo verfügbar
- The Elder Scrolls V: Skyrim: Skyrim auf der Switch 2 verblüfft: Grafik besser als auf PS5 – aber mit Haken
- Eidos Montreal: Geheime Streichliste geleakt: Rund ein halbes Dutzend Projekte abgesägt
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Call of Duty: Black Ops 7: Ehemaliger Microsoft-Manager kündigt Revanche gegen Battlefield an
- Skull and Bones: Piratenalarm im Azure Solstice Event – neue Waffen & Cosmetics warten
- Kino, Serien & TV: Sigourney Weaver in Gesprächen für Prime-Video-Serie Tomb Raider mit Sophie Turner
- Netflix: WB Games für Streamingriesen unbedeutend
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Leak-Schock vor den Game Awards
- Bethesda Game Studios: Howard: Arbeiten an einer Menge Fallout-Dinge
- Xbox Game Pass: Call of Duty Nr. 1 Franchise in diesem Jahr
- The Game Awards: Erste Spiele und Highlights bekannt – von Tomb Raider bis Exodus
- Showcase 2025: The Game Awards Verleihung startet um 02:00 Uhr
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis: 30 Jahre Tomb Raider: Crystal Dynamics enthüllt Catalyst & ein atemberaubendes Remake
- The Game Awards: Show konnte Fans nicht überzeugen
- Clair Obscur: Expedition 33: Meiste Game Awards-Auszeichnungen aller Zeiten
- Xbox Direct: Fable 4 und Forza Horizon 6 im Januar dabei
- THEQUICKSHOT II: Steuerknüppel im Stile eines Flugzeugs wiederbelebt
- Diablo IV: Herr des Hasses kehrt im April zurück
- Red Dead Redemption: Neue Konsolen-Version schockiert Fans mit riesigen Grafik-Unterschieden
- Konami: Prüft Metal Gear-Zukunft und sieht MGS4-Remake als Herausforderung
- Amazon: Tomb Raider TV-Serie soll Marke neu erfinden
- Netflix: Mega-Übernahme von Warner Bros Discovery für 83 Milliarden
- XboxDynasty: Was ist für euch typisch Weihnachten?
- XboxDynasty: Wichtige Ankündigung: Löschung inaktiver Accounts 2025
- Kino, Serien & TV: Zweite Fallout-Staffel legt kein offizielles New Vegas-Ende fest
- Steam Machine: Preisbombe: So teuer könnte Valves neue Hardware wirklich werden
- Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo verfügbar
- The Witcher IV: Sechs-Jahres-Zeitplan für neue Trilogie erneut bekräftigt
- Assassin’s Creed IV: Black Flag: Dynamisches Wetter, keine Ladezeiten im Remake – Gerücht
- Call of Duty: Black Ops 7: In Europa auf Platz 2 der Charts gefallen
- Red Dead Redemption: Knallharte Xbox Series X Screenshots
- Cyberpunk 2077: Geheime Codes deuten auf krasse Jubiläums-Ankündigungen hin
- Kino, Serien & TV: Fallout-Serie läutet die f*/&% schönste Zeit des Jahres ein
- Xbox Game Pass: Dieses Premium-Spiel ist ab heute neu im Abo
- Splinter Cell Remake: Game Director kehrt zu Ubisoft Toronto zurück
- Grand Theft Auto VI: Demo-Reel deutet Fahrradverleih an
- Neon Giant: The Ascent-Macher teasern Next-Gen Cyberpunk Shooter an
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- MARVEL Cosmic Invasion: Meisterlicher Faustkampf im Launch-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel
- Assassin’s Creed Shadows: Grafik-Duell: So schlägt sich Switch 2 gegen PS5 und Xbox Series S
- High on Life 2: Vorbesteller erhalten besondere Waffenskins
- Free Play Days: Diese Spiele könnt ihr am Wochenende kostenlos zocken
- Red Dead Redemption: Kein kostenloses Upgrade der Xbox 360 Version – oder doch? UPDATE
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Dezember im Abo
- Cyberpunk 2077: Update zum fünften Geburtstag angeteasert
- MARVEL Cosmic Invasion: Medaillenspiegel zum Kampfspiel
- Red Dead Redemption: Rockstar arbeitet an Upgrade-Problemen
- Virtua Fighter 6: Kampfspiel hat sehr hohe Ambitionen
- BALL x PIT: Legt 2026 mit gewaltigen Updates gratis nach
- Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Mitte Dezember 2025 entfernt
- Xbox Network: Im Januar werden drei Spiele-Server abgeschaltet
- Obsidian Entertainment: Tim Cain-Legende ist zurück und arbeitet an geheimen Projekt
- Avowed: Herbstupdate auf 2026 verschoben
- Xbox Game Pass: Clair Obscur: Expedition 33 ist 2025 erfolgreichster neuer Third-Party-Launch im Abo
- Xbox Game Pass: Aktuelle Ingame-Vorteile für Abonnenten
- Eidos Montreal: Studio von weiteren Entlassungen betroffen
- Diablo IV: Entscheidende Saison-Infos im großen Entwicklerupdate – UPDATE
- Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo erhältlich
- Resident Evil: Requiem: Unbekannte Spielzone im TV-Spezialprogramm
- Electronic Arts: EA-Übernahme macht Saudi-Arabiens PIF zum nahezu alleinigen Eigentümer
- Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill zeigt düsteren Kinotrailer vor dem Start 2026
- The Witcher IV: Veteran von Baldur’s Gate 3 verstärkt CD Projekt RED
- High on Life 2: Video mit 10 Minuten Gameplay in Pinkline Harbor
- Xbox App: Store und Wunschliste auf dem Handy
- Marathon: Kontroverse um gestohlene Werke geklärt
- Clair Obscur: Expedition 33: Niedrigere Einstiegshürde dank Xbox Game Pass
- Showcase 2025: PC Gaming Show Most Wanted mit 15 Weltpremieren ab 21:00 Uhr
- Call of Duty: Black Ops 7: Shooter schnappt sich Platz 1 im PS5-Store
- Xbox: Hardware-Partnerschaft mit Foxconn in Vietnam – Bericht
- Silent Hill 2 Remake: Xbox vs. PlayStation: Grafikvergleich zeigt starke Einschnitte
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Die besten Top News der Woche war für mich die 2 Tomb Raider Spiele 🥰, Leon’s Rückkehr in Resident Evil: Requiem, 9 Awards für Clair Obscur: Expedition 33 & das kostenlose Update zu COE33. ♥️🥰
Sonst waren mit den 2 Star Wars Spielen & Exodus interessante Ankündigung dabei.
Xbox Direct im Januar mit Fable IV & Forza Horizon 6. 💚
Allen einen schönen 3. Advent. 🎄
Das hast du aber schon zusammengefasst, würde ich so unterschreiben. Dir auch ein schönen 3 advent 😊
Schließe mich an, wäre auch mein Recap 👍🏻 tomb raider sieht erste Sahne aus
Meine Top Nachrichten waren, dass Clair Obscur die meisten Awards abgeräumt hat und die Enthüllung des Trailers mit Leon zu Resident Evil Requiem.
Natürlich dass heiß erwartete RE
Vielen Dank für die ÜBersicht und die ganzen News. Hat mir einen guten Überblick über die Awards verschafft ohne es selber gucken zu müssen.
War klar, dass Clair Obscure 33 das beste Spiel gewinnt.
Xbox Direct😍 Tomb Raider im Doppelpack😍