Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW51/2025

10 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW51 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage? Und habt ihr jede einzelne kommentiert oder nicht?

  1. Vayne1986 26115 XP Nasenbohrer Level 3 | 21.12.2025 - 17:05 Uhr

    Top News für mich waren die 40 Millionen Verkäufen von Hogwarts Legacy & 207 Millionen von Final Fantasy. Sonst Resident Evil Showcase Ankündigung, & die Veröffentlichung der Demo von Final Fantasy VII Remake. 🙂

  2. Kreator78 57780 XP Nachwuchsadmin 8+ | 21.12.2025 - 17:19 Uhr

    Half life 3 ist für mich tatsächlich die top news. Wenn man es news nennen kann.

  3. SPQRaiden 64990 XP Romper Stomper | 21.12.2025 - 17:41 Uhr

    War ne Interessante Woche!
    Was ich sehr cool finde sind auch solche News abseits von allen wie z.B.

    „Gamer hat 12.000 Spiele in einem Raum versammelt“
    Das sind auch News die mal was anderes sind und trotzdem was mit Gaming am Hut haben.

  4. Katanameister 276100 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.12.2025 - 17:41 Uhr

    So wirklich will hier keine Nachricht für mich besonders herausstechen diese Woche.

  6. Erra 5400 XP Beginner Level 3 | 21.12.2025 - 17:44 Uhr

    Also mich hat diese Woche nix so richtig bewegt, waren eher große, leere Versprechen und ein paar (für mich) unwichtige Ankündigungen…

  8. Robilein 1191790 XP Xboxdynasty Legend Gold | 21.12.2025 - 17:55 Uhr

    „Technik-Krönung 2025: Xbox-Spiel dominiert erneut das Grafik-Ranking“.

    Das war für mich das Top Thema. Die Xbox Game Studios liefern😎😎😎

