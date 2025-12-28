Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW52/2025

Heute präsentieren wir euch wieder eine Auswahl an heiß diskutierten News der vergangenen Tage.

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.

Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.

Top News und heiße Themen KW51 – XboxDynasty

Was waren eure Top-News der letzten Tage? Und habt ihr jede einzelne kommentiert oder nicht?

  1. Katanameister 280440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.12.2025 - 17:39 Uhr

    Für mich war die Nachricht zum Witcher 3 Dlc das Highlight und natürlich die gratis Spiele im Epic Store, sehr feine Sache.

    Negativ allerdings war für mich die Nachricht hinsichtlich Nvidia mit der Begrenzung der Zeit beim Streamen, hoffentlich wird das nicht in der Zukunft zur Regel, dann wäre Streaming komplett gestorben für mich.

