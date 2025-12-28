Xbox Series X: Top News und heiße Themen KW52/2025

Die aktuelle Woche endet heute und es gab wieder unzählige heiße Themen und News, die von der Community auf XboxDynasty diskutiert wurden.
Hier möchten wir euch einen Überblick verschaffen, welche Themen in der aktuellen Kalenderwoche heiß diskutiert wurden. Es gab natürlich noch viel mehr Themen, aber hier ist eine Top-Auswahl von uns für euch.
- Grand Theft Auto VI: Leak‑Alarm: Wird GTA 6 das größte MMORPG der Welt?
- Xbox: Xbox‑Chef erhält Industry Icon Award bei den Grand Game Awards
- Xbox Series X: Von GTA 6 bis Forza Horizon 6 – hier sind 15 Gaming-Highlights 2026
- Marathon: Leak: Über 20 Minuten neues Gameplay aus Testphase aufgetaucht
- Gears of War 3: PC Delta Online Fan‑Projekt kurz vor Release
- Where Winds Meet: Grafik‑Vergleich: Smartphone vs. PS5 vs. PS5 Pro vs. PC
- Xbox Store: Diese Games verschwinden Ende Dezember für immer
- OD: Trailer muss 100‑mal geschaut werden – versteckter Hinweis im Knock‑Teaser
- Respawn Entertainment: Gaming‑Legende Vince Zampella stirbt bei Autounfall in Los Angeles
- The Elder Scrolls VI: Diese kleine Info entfacht riesige Spekulationen
- Clair Obscur: Expedition 33: Warum das nächste Projekt bewusst klein bleibt
- Clair Obscur: Expedition 33: Verkaufszahlen explodieren & Spieler‑Boom nach Game Awards‑Triumph
- Stardew Valley: Update 1.7 bringt geheime Features ans Licht
- Starfield: Creation Engine erhält angeblich Unreal‑Technologie‑Boost
- Electronic Arts: EA stimmt Mega‑Übernahme zu: 55‑Milliarden‑Deal mit Saudi‑Arabiens PIF rückt näher
- Microsoft: Weist 30% Profitziel für Xbox entschieden zurück
- Gaming: ASUS ROG und Kojima Productions teasern mysteriöse Ankündigung
- 007 First Light: Schock für Bond-Fans: Spiel offiziell verschoben
- Grand Theft Auto: GTA: Tokyo – Ex‑Rockstar‑Entwickler bestätigt einstige Pläne
- Nintendo Switch 2: Call of Duty ist fast fertig
- EXODUS: Romanzen, Matthew McConaughey und starke Mass Effect‑Vibes
- Battlefield 6: Skandal: Trotz Versprechen – DICE nutzt doch KI‑Cosmetics im Shooter
- Steam: Top 5 Bestseller der Woche
- Silent Hill Next: Könnte in Russland, Italien oder Südamerika spielen
- Epic Games: The Callisto Protocol jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden
- The Witcher 3: Wild Hunt: Riesiges Story-DLC soll Weg für The Witcher 4 ebnen
- NVIDIA GeForce NOW: NVIDIA führt 100‑Stunden‑Limit für alle Nutzer ein
- Fallout 5: Rollenspiel soll 600 Stunden fesseln
- PlayStation 5: Schock: Hacker umgehen 2FA und Passkey – Sicherheitslücke gefährdet alle PSN-Accounts
- Gaming: 100‑Dollar‑Games unausweichlich: Ex‑Call‑of‑Duty‑Direktor warnt vor nächster Preisexplosion
- Epic Games: Disco Elysium: The Final Cut jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden
- Marvel’s Blade: Entwickler versprechen ein „besonderes Spiel“
- Marathon: Wie gefallen euch diese neuen Spielszenen?
- Halo Studios: Unternehmen setzt verstärkt auf GenAI
- Half-Life 3: Angeblich als Launch-Titel für Valves Steam Machine geplant
- Xbox Series X: Technik-Krönung 2025: Xbox-Spiel dominiert erneut das Grafik-Ranking
- Call of Duty: Black Ops 7: Historischer Anti-Cheat-Erfolg
- Call of Duty: Black Ops 7: Angeblich unter Erwartungen? Insider-Claim widersprochen
- Resident Evil: Requiem: Leon S. Kennedy als starker Kontrast zu Grace-Horror
- Resident Evil: Code Veronica Remake: Fans aufgepasst: Code Veronica Remake angeblich für 2027 geplant
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Schauspielerin Alix Wilton Regan verkörpert Lara Croft dank Unreal Engine 5
- Xbox Series X: Keine Preiserhöhung für Spiele geplant
- South of Midnight: PlayStation 5-Release im Frühling 2026
- Phantom Blade Zero: Xbox-Release frühestens im September 2027 möglich
- Epic Games: Hogwarts Legacy für PC kostenlos zu Weihnachten
- The Game Awards: Das sind die Gewinner 2025
- Microsoft Rewards: Erneut doppelte Punkte in der Bing-Suche
- Divinity: Original Sin 2: Jetzt für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Switch 2 erhältlich
- Terminator 2D: NO FATE: Medaillenspiegel mit Wertungen der Fachpresse
- STALKER 2 Heart of Chornobyl: Umfangreiches kostenloses Story-Update angekündigt
- Kino, Serien & TV: Fallout Staffel 2 startet laut Vegas Sphere früher als erwartet
- Marathon: Blick auf die düstere Sci-Fi-Welt und das Survival-Extraction-Gameplay
- PlayStation 6: Wird AMD-Chip von Samsung hergestellt?
- The Elder Scrolls VI: Hinweise auf Termin im Skyrim-Trailer?
- Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox-Demo jetzt spielbar
- Tomb Raider: Catalyst: Bisher größtes Lara Croft-Spiel des Entwicklers
- Ubisoft: Übernahme von Amazon Games Montreal
- Dead Island 3: Release im Jahr 2028 geplant
- Xbox App: Spiele kaufen, Game Pass abonnieren und Wunschliste verwalten jetzt direkt per Smartphone
- Xbox Wireless Headset: Dieses Update verändert Gaming-Sound auf Windows 11 komplett
- Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Hintergrund zu Fallout 76
- Xbox Game Pass: Retro Classics wächst weiter im Abo
- The Elder Scrolls VI: Bethesda gibt Update zum Entwicklungsstand
- Baldur’s Gate 3: Rollenspiel erreicht 20 Millionen Verkäufe
- Forza Motorsport (2023): Keine Inhaltsupdates mehr für das Rennspiel
- Xbox Play Anywhere: Zahlreiche neue Spiele hinzugefügt
- Xbox Cloud Gaming: Noch mehr Stream your own Game-Titel verfügbar
- Hollow Knight: Silksong: Metroidvania feiert sieben Millionen Verkäufe
- Xbox Series X: Werbespot feiert emotionale Momente
- Kino, Serien & TV: Warner Bros. wird Paramount-Angebot ablehnen – Bericht
- Square Enix: Ganze Final Fantasy VII Remake‑Reihe für Xbox bestätigt
- Call of Duty: Next: Modern Warfare 4-Gerüchte um Multiplayer-Klon
- Mega Man Star Force: Legacy Collection: Release-Termin für Spielesammlung steht fest
- Baldur’s Gate 3: CEO platzt der Kragen: Klare Worte zu KI-Vorwürfen bei Larian Studios
- Gaming: Unglaublich: Dieser Gamer hat 12.000 Videospiele in nur einem Raum angesammelt
- Call of Duty: Black Ops 7: Dominiert November – doch die Verkaufszahlen brechen ein
- Call of Duty: Next: Insider GhostOfHope liegt schon wieder komplett daneben
- Hogwarts Legacy: Bricht alle Rekorde: 40 Millionen Verkäufe weltweit
- Gaming: US-Hardware-Verkäufe im November auf historischem Tief
- Battlefield 6: Meistverkauftes Premium-Spiel 2025 in den USA
- Blizzard Entertainment: Das bisher größte Jahr steht bevor
- Starfield: Neue Erweiterung und Update in Arbeit – Gerücht
- The Game Awards: Neuer Rekord mit 171 Millionen Live-Zuschauern
- Free Play Days: Diese Spiele sind jetzt kostenlos spielbar
- Gears of War: E-Day: Bisher ambitioniertestes Spiel von The Coalition
- CD Projekt RED: CEO zerlegt Frage zu KI‑Entlassungen
- Starfield: Starfield‑Creator bestätigt: Etwas Großes ist in der Pipeline
- Blizzard Entertainment: Große Offensive: Jedes Jahr bis zu zwei Blockbuster statt neuer Marken
- Resident Evil: Requiem: Capcom ruft zur Rückkehr nach Raccoon City auf
- Xbox Series X: Unglaublich: Kein Xbox Wrapped im Jahr 2025
- PlayStation 5: Sony entwickelt KI‑Echtzeit-Zensur in Spielen
- Battlefield 6: BF6 & REDSEC brechen alle Rekorde – diese Zahlen sind absolut irre
- Kino, Serien & TV: Jeffrey Dean Morgan will unbedingt in der Red Dead Redemption-Serie mitspielen
- Grand Theft Auto VI: Ex‑Rockstar‑Entwickler warnt: Weiterer GTA‑6‑Delay könnte Hype komplett zerstören
- Halo Studios: Remake-Strategie um Fan-Kritik zu entgehen – Bericht
- Obsidian Entertainment: Das ist 2026 für Avowed, Grounded 2 und Co. geplant
- Marathon: Art Director Joseph Cross verlässt Bungie
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: Demo im Grafikvergleich auf Xbox und PlayStation
- Kingdom Come: Deliverance II: CEO: KI wird bleiben, gewöhnt euch dran
Was waren eure Top-News der letzten Tage? Und habt ihr jede einzelne kommentiert oder nicht?
Für mich war die Nachricht zum Witcher 3 Dlc das Highlight und natürlich die gratis Spiele im Epic Store, sehr feine Sache.
Negativ allerdings war für mich die Nachricht hinsichtlich Nvidia mit der Begrenzung der Zeit beim Streamen, hoffentlich wird das nicht in der Zukunft zur Regel, dann wäre Streaming komplett gestorben für mich.