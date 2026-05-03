Xbox Series X: Top-Themen der Woche (KW18/2026) – die meistdiskutierten Xbox-News im Überblick

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Übersicht

Diese Xbox- und Gaming-News haben die XboxDynasty-Community am meisten beschäftigt!

Auch in dieser Woche hat die Xbox-Community wieder lebhaft über zahlreiche Gaming-News diskutiert. Wir zeigen euch die Themen, die dabei die meisten Reaktionen und Kommentare ausgelöst haben.

Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW18/2026)

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

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6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 48395 XP Hooligan Bezwinger | 03.05.2026 - 14:04 Uhr

    Top News die Veröffentlichung der Demo von Final Fantasy VII Rebirth. Habe aktuell sehr viel Spaß. Erkunde aktuell die Grasland-Region und mache Nebenaufgaben. 🥰❤️

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    • GERxJOHNNY 81230 XP Untouchable Star 1 | 03.05.2026 - 14:07 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Hast du den Vorgänger auch gespielt? Da gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß eine Demo ist schwer mit einem ganzen Spiel zu vergleichen, aber macht dir das neue viel Spaß?

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  2. GERxJOHNNY 81230 XP Untouchable Star 1 | 03.05.2026 - 14:06 Uhr

    Danke für die Übersicht. Bei den ganzen Themen verliert man schon mal schnell den Überblick

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  5. Robilein 1259710 XP Xboxdynasty Legend Platin | 03.05.2026 - 15:15 Uhr

    Meine Highlights diese Woche waren die Rückbesinnung der Xbox und die Ankündigung eines Developer Stream zu Xbox Project Helix. Bin sehr gespannt🙂

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