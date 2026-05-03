Xbox Series X: Top-Themen der Woche (KW18/2026) – die meistdiskutierten Xbox-News im Überblick

Auch in dieser Woche hat die Xbox-Community wieder lebhaft über zahlreiche Gaming-News diskutiert. Wir zeigen euch die Themen, die dabei die meisten Reaktionen und Kommentare ausgelöst haben.
Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
- Gewinnspiel mit Crimson Desert Collector’s Edition
- Gewinnspiel mit Astro A10 Gaming Headset, Urban Jungle und mehr
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW18/2026)
- Xbox Next: Asha Sharma fordert flexiblere Preise für Hardware, Software und Services
- Xbox Series X: Microsoft verpasst allen Generationen ein neues Design
- Mass Effect Next: BioWare bricht Schweigen – Entwickler erklärt fehlende Infos
- PlayStation 5: Fairgames enttäuscht im jüngsten Pre-Alpha-Test – Insider
- Steam Machine: Ankündigung offenbar näher als gedacht laut Insider
- PlayStation 5: PC-Ports schaden PS5-Verkäufen nicht – Shuhei Yoshida
- Xbox Next: Microsoft-Führungskraft fordert Fokus auf starke Spiele
- Hogwarts Legacy 2: Nachfolger angeblich mit Multiplayer und Quidditch
- Xbox Next: Sharma: Speicherprobleme beeinflussen Preis und Einführung
- Alien Isolation 2: Spiel wird mit Unreal Engine 5 entwickelt
- SEGA: SEGA Universe startet Offensive mit Reboots klassischer IPs
- Mass Effect: Andromeda: Sprecher rechnet mit EA und toxischer Gaming-Community ab
- Crimson Desert: Bonuszahlungen an Mitarbeiter für 5 Millionen Verkäufe
- Aphelion: Sci-Fi-Adventure entwickelt sich zum Xbox Game Pass-Geheimtipp
- Xbox Next: Wird die nächste Project Helix Konsole zum 1.200-Euro-Schock?
- Steam Machine: Neuigkeiten in Kürze
- PlayStation 5: DRM-Schock bestätigt – digitale Spiele starten nach 30 Tagen ohne Internet nicht mehr
- Xbox Series X Dashboard: Neues Logo-Design sorgt für Hype – dynamischer Hintergrund für Series X|S in Arbeit
- Xbox Next: Mehr Offenheit, flexible Preise und klare Zukunftspläne
- Steam Machine: Neuer Steam Controller ab 4. Mai erhältlich
- PlayStation 5: In 2013 Xbox verspottet, jetzt bricht Sony offenbar sein DRM-Versprechen
- Final Fantasy VII Rebirth: Kostenlose Demo jetzt für Xbox Series X|S verfügbar
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: Square Enix startet große Jubiläums-Offensive
- Spiders: Studio hinter GreedFall und Steelrising steht vor Schließung
- Aphelion: Erste Tests sorgen für gemischte Reaktionen
- Gaming: Das sind die neuen Spiele im Mai 2026 – alle Highlights im Überblick – UPDATE
- Xbox Game Pass: Dieses Spiel bringt brutale Shooter-Action und Superkräfte ins Abo
- Final Fantasy VII Rebirth: Demo-Trailer veröffentlicht – Fortschritt übertragbar in Vollversion
- PlayStation 5: Yoshida stellt klar: Game-Sharing-Video war keine Xbox-Provokation
- Grand Theft Auto VI: CEO: Am 19. November werden sich viele krank melden
- Grand Theft Auto VI: Take-Two-CEO dämpft Premium-Preis-Spekulationen deutlich
- Marathon: Update 1.0.6.2 bringt Gratis-Kit und wichtige Fixes
- Microsoft: Quartalszahlen schockieren: Xbox-Hardware bricht um 33 % ein
- Marathon: Spielerzahlen brechen unter 20.000 ein – neuer Tiefpunkt erreicht
- Xbox Game Pass: Multiplayer bald GRATIS? Leak deutet radikalen Abo-Umbau an
- PlayStation 5: Kein 30-Tage-Zwang? Sony stellt DRM-Regel klar
- Xbox Game Studios: Diese Spiele verkauften sich auf PlayStation über 100.000 Mal
- Microsoft: Sharma und Nadella reagieren offen auf Xbox‑Einbruch
- Xbox: Wir sind Xbox: Neue xbox.com-Mailadressen für alle Mitarbeiter
- Spiders: Schock-Aus bestätigt: Entwicklerstudio wird endgültig geschlossen
- Grand Theft Auto VI: Preis-Schock voraus? Wie viel würdet ihr wirklich für GTA 6 zahlen?
- Xbox Next: Neue Entwickler-Show gewährt Einblicke in Project Helix und mehr
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
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6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Top News die Veröffentlichung der Demo von Final Fantasy VII Rebirth. Habe aktuell sehr viel Spaß. Erkunde aktuell die Grasland-Region und mache Nebenaufgaben. 🥰❤️
Hast du den Vorgänger auch gespielt? Da gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß eine Demo ist schwer mit einem ganzen Spiel zu vergleichen, aber macht dir das neue viel Spaß?
Danke für die Übersicht. Bei den ganzen Themen verliert man schon mal schnell den Überblick
So wirklich herausstechen will da diese Woche nichts wirklich 🤔.
Ein neues Metro und alle Themen rundum XBOX.
Meine Highlights diese Woche waren die Rückbesinnung der Xbox und die Ankündigung eines Developer Stream zu Xbox Project Helix. Bin sehr gespannt🙂