Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW19/2026)

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Übersicht

Xbox Spieler aufgepasst: Das sind die meistdiskutierten Themen der Woche.

Die vergangene Woche hatte es in sich: Neue Gerüchte zur nächsten Xbox, massive Diskussionen rund um GTA 6 und erste Details zu Hogwarts Legacy 2 sorgten auf XboxDynasty für besonders viele Reaktionen. Wir zeigen euch die wichtigsten Gaming-Themen der Woche im Überblick.

Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW18/2026)

Xbox Next – Project Helix Highlights der Woche

Grand Theft Auto VI News

Forza Horizon 6 News

Die größten Gaming-News

Weitere Gaming News

PlayStation 5 und PS6-Themen der Woche

Nintendo Switch 2 News

Xbox Game Pass News

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

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3 Kommentare Added

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  1. Robilein 1264150 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.05.2026 - 14:27 Uhr

    Allgemein eine sehr spannende Woche. Die News um Xbox Project Helix finde ich am spannendsten. Dann natürlich die Forza Horizon 6 News, verschiedene Halo Projekte in Entwicklung, das kommende Call of Duty erscheint nur für Current-Gen, heute noch die Marketingmaßnahme von Gears of War: E-Day und und und.

    Gab auch negativere Sachen. KI und einbrechende Verkaufszahlen der Playstation 5, Preiserhöhung der Switch 2.

    Dann gab es komische News. GameStop will eBay kaufen zum Beispiel. Finde ich etwas crazy und kann mir irgendwie nicht vorstellen wie das funktionieren soll.

    An sich wieder eine ereignisreiche Woche. Und danke für die tolle Unterteilung der Themen. Finde ich sehr cool.

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  3. Katanameister 421340 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 10.05.2026 - 15:12 Uhr

    Die Woche war eher OK, nichts besonderes vorgefallen, ich hoffe, dass der RE Code Veronica Leak wahr ist und wir eine Ankündigung im Juni bekommen werden.

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