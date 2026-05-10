Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW19/2026)

Die vergangene Woche hatte es in sich: Neue Gerüchte zur nächsten Xbox, massive Diskussionen rund um GTA 6 und erste Details zu Hogwarts Legacy 2 sorgten auf XboxDynasty für besonders viele Reaktionen. Wir zeigen euch die wichtigsten Gaming-Themen der Woche im Überblick.
Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
- Gewinnspiel mit Forza Horizon 6 Premium Edition
- Gewinnspiel mit Astro A10 Gaming Headset, Urban Jungle und mehr
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW18/2026)
Xbox Next – Project Helix Highlights der Woche
- Xbox Next: Project Helix: Preis, Release, Specs und massive Gerüchte zur neuen Konsole
- Xbox Next: Project Helix setzt auf Zstandard und Neural Compression
- Xbox Next: Project Helix bringt enorme Grafik-Sprünge bei Raytracing und Path Tracing
- Xbox Next: Seamus trifft neue Chefin – erstes Treffen sorgt für positives Echo
- Xbox: Neuaufstellung der Führung nach schwachen Zahlen
- Xbox: Sharma: Radikaler Kurswechsel für mehr Tempo und Community-Fokus
- Xbox Next: Neue Entwickler-Show enthüllt frische Details zu Project Helix und der nächsten Xbox-Generation
- Xbox Next: Xbox VP Jason Ronald bestätigt: Mehr zu Project Helix kommt noch dieses Jahr
Grand Theft Auto VI News
- Grand Theft Auto VI: GTA 6 mit außergewöhnlich großer Installationsgröße – Gerücht
- Grand Theft Auto VI: Take‑Two‑Chef spricht Klartext: Warum das Spiel zum Launch nicht für PC erscheint
- Grand Theft Auto VI: Bank of America empfiehlt 80-Dollar-Preis für den Blockbuster
- Grand Theft Auto VI: GTA 6 unter Druck? Mitarbeiter berichtet von intensiver Crunch-Arbeitsphase
- Grand Theft Auto VI: Trailer 3: Astrologische Theorie nennt 14. Mai als exakten Termin
Forza Horizon 6 News
- Forza Horizon 6: Neuer Xbox Controller und Headset im Japan-Design enthüllt – UPDATE
- Forza Horizon 6: Grafik- und Performance-Modi auf Xbox Series X|S enthüllt
- Forza Horizon 6: Vorabdownload steht zum Start bereit
- Forza Horizon 6: Erste Radiosender vorgestellt
- Forza Horizon 6: Veteranen der Reihe erhalten Gratis-Fahrzeuge für ihre Treue
- Forza Horizon 6: Review-Embargo zum Blockbuster-Rennspiel bekannt
- Forza Horizon 6: Launch-Trailer mit gigantischer Japan-Open-World abgefeuert
Die größten Gaming-News
- Hogwarts Legacy 2: Soll deutlich größere Welt bieten – erste Details aufgetaucht
- Xbox Series X Dashboard: Neues Achievement-Design und Profil-Features ausgerollt
- Marathon: Mehrjährige narrative Ausrichtung von Bungie geplant
- Dark Souls: Trilogy Remake angeblich in Arbeit – Insider sorgt für Hype
- Call of Duty: Next: Modern Warfare 4 erscheint nicht für PS4 und Xbox One – Gerücht
- Halo Studios: Neues Multiplayer‑Projekt Ekur in Arbeit – Gerücht
- Call of Duty: Next: Offiziell: Nächster Teil erscheint nur für Current-Gen
- LEGO SEGA Mega Drive Spielkonsole enthüllt
- Xbox: Copilot wird für Konsole gestrichen und für Mobile eingestellt
- Star Wars: Fate of the Old Republic: BioWare-Veteranen kommen für neues Projekt zusammen
- Halo Infinite: Neuer PvE-Modus Firefight Gauntlet ist brutal schwer
- Xbox Series X: Neues Xbox Logo als frische Boot-Animation enthüllt
- Mortal Kombat II im Kino-Check: Fatality oder Flawless Victory?
- Resident Evil: Code Veronica Remake: Leak deutet auf Enthüllung im Juni hin
- Final Fantasy VII Rebirth: Demo liefert ersten Eindruck zur Performance
- Xbox Series X Dashboard: Microsoft deutet neue Benutzeroberfläche mit weniger Werbung an
- Halo Next: Neue Leaks zum nächsten großen Kampagnen-Ableger nach Halo Infinite
- Xbox Series X: Plattform-Exklusivität wird neu bewertet
Weitere Gaming News
- Gaming: Immer weniger Core-Gamer kaufen Spiele zum Vollpreis
- Gaming: Deutschland spielt massiv: Über 41 Millionen Gamer
- GameStop: Bietet 55,5 Milliarden Dollar für eBay
- Steam: Windows 11 dominiert Plattform deutlich – neue Zahlen zeigen klare Entwicklung
PlayStation 5 und PS6-Themen der Woche
- PlayStation 5: PS5-Verkäufe brechen um 46 % ein – Sony kämpft mit Preis- und Speicherkrise
- PlayStation 5: 93,7 Millionen Konsolen ausgeliefert
- PlayStation 5: Sony verzeichnet hohe Verluste durch Bungie
- PlayStation 6: Sony setzt verstärkt auf generative KI-Tools in First-Party-Studios
- PlayStation 6: SONY pusht KI-Entwicklung mit Bandai Namco
- PlayStation 6: Sony arbeitet an Horror‑Shooter, Gen5‑Cloud‑Streaming und mehr – Gerücht
- PlayStation Store: Nach Millionen-Vergleich: Richter genehmigt Rückerstattungen für tausende Nutzer
- PlayStation 6: Sony äußert sich zu Preis, Timing und Hardware-Kosten
Nintendo Switch 2 News
- Indiana Jones und der Große Kreis: Stabile 30 FPS auf Switch 2 bestätigt
- Nintendo Switch 2: Erstes neues Star Fox seit zehn Jahren überraschend angekündigt
- Nintendo Switch 2: Preis der Switch 2 wird weltweit auf 499 US-Dollar erhöht
Xbox Game Pass News
- Xbox Game Pass: Hinweis deutet auf Rückkehr der Jahresmitgliedschaft hin
- Xbox Game Pass: Abo verliert fünf Titel – nur noch kurze Zeit spielbar
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
- Mixtape: Nothing But the Hits: Neuzugang im Xbox Game Pass begeistert Kritiker
- Mixtape: Nothing But the Hits: Startet im Xbox Game Pass und feiert die wilden Teenagerjahre
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Allgemein eine sehr spannende Woche. Die News um Xbox Project Helix finde ich am spannendsten. Dann natürlich die Forza Horizon 6 News, verschiedene Halo Projekte in Entwicklung, das kommende Call of Duty erscheint nur für Current-Gen, heute noch die Marketingmaßnahme von Gears of War: E-Day und und und.
Gab auch negativere Sachen. KI und einbrechende Verkaufszahlen der Playstation 5, Preiserhöhung der Switch 2.
Dann gab es komische News. GameStop will eBay kaufen zum Beispiel. Finde ich etwas crazy und kann mir irgendwie nicht vorstellen wie das funktionieren soll.
An sich wieder eine ereignisreiche Woche. Und danke für die tolle Unterteilung der Themen. Finde ich sehr cool.
Alles rund um Forza Horizon 6 waren meine Top News der Woche. 💚
Die Woche war eher OK, nichts besonderes vorgefallen, ich hoffe, dass der RE Code Veronica Leak wahr ist und wir eine Ankündigung im Juni bekommen werden.