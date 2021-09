Xbox Series X: Toshiba warnt vor Engpässen bei Chips

Toshiba hat erklärt, dass man nicht in der Lage sein wird, die Nachfrage nach Chips für ein weiteres Jahr zu befriedigen, und möglicherweise sogar bis Ende 2022 zu kämpfen hat, berichtet Bloomberg.

Takeshi Kamebuchi, ein für Halbleiter zuständiger Direktor, sagte: „Das Angebot an Chips wird bis mindestens September nächsten Jahres sehr knapp bleiben. In einigen Fällen könnten wir feststellen, dass einige Kunden bis 2023 nicht vollständig bedient werden können.“

In dem Artikel heißt es, dass Videospielkonsolen von den Engpässen betroffen sein werden. Zitiert wird ein leitender Angestellter eines Montageunternehmens, der sagt, dass die Hersteller täglich mit den Zulieferern telefonieren, um sicherzustellen, dass die Teile wie versprochen an die Montagelinien geliefert werden.

Dem Manager zufolge haben einige Konsolenhersteller den Montagebetrieben mitgeteilt, dass sie ihre Platinenentwürfe ändern könnten, um die Zahl der benötigten Bauteile zu verringern. Sony hat bereits ein neues PlayStation 5-Modell herausgebracht.

Die Konsolenhersteller haben seit mehr als anderthalb Jahren mit Lieferengpässen zu kämpfen, nachdem die Pandemie wichtige Versorgungsketten zum Erliegen gebracht hat und die Nachfrage nach Spielkonsolen deutlich gestiegen ist, weil soziale Distanzierungsmaßnahmen ergriffen wurden.

Insbesondere die PlayStation 5 und die Xbox Series X sowie die neuen RTX-Grafikkarten von Nvidia waren schwer zu beschaffen und Vorräte schnell ausverkauft.

Die weltweite Verknappung von Halbleitern könnte dazu führen, dass die Lagerbestände von Spielekonsolen bis Weihnachten nicht ausreichen.

„Die Spiele-Hardware-Industrie stellt sich darauf ein, dass sich die Versorgungslage verschlimmern wird, bevor sie sich im Jahr 2021 bessert, was sich möglicherweise sogar auf die nächste Weihnachtssaison auswirken könnte“, hieß es von Bloomberg unter Berufung auf mit dem Problem vertraute Personen.

Hiroki Totoki, Finanzchef bei Sony, sagte, dass das Unternehmen verschiedene Lösungen in Betracht ziehe, um mit dem weltweiten Mangel an Hardwarekomponenten fertig zu werden, einschließlich möglicher Änderungen des Hardwaredesigns oder der Beschaffung von Zweitlieferanten.

„Wie ich bereits sagte, streben wir ein höheres Verkaufsvolumen als bei der PS4 [im Jahr 2] an. Aber können wir das Angebot drastisch erhöhen? Nein, das ist nicht wahrscheinlich“, sagte er.

Auch Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa bestätigte im Mai, dass die weltweite Verknappung von Halbleitern die Produktion der Switch behindert.

„Aufgrund der weltweiten Knappheit an Halbleitermaterialien sind wir nicht in der Lage, alle Produkte zu produzieren, die wir wollen. Wir tun alles, was wir können, aber die Unsicherheit über die Produktionspläne nimmt zu.“