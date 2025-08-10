Xbox Series X: Transparente Edition sorgt für Jubelschreie bei den Fans

Die Xbox Series X „Clear Edition“ hat mit ihrem vollständig transparenten Gehäuse für große Begeisterung in der Community gesorgt.
Das Design erlaubt euch einen freien Blick auf die internen Komponenten der Konsole, einschließlich Lüfter, Kühlkörper und Platinen.
Die Konsole wurde erstmals über den Account von Extreme Consoles auf X (ehemals Twitter) gezeigt und verbreitete sich rasch über soziale Medien.
Xbox Series X ‘Clear Edition’ console featuring a transparent case that fully reveals its internal components
What do you think? pic.twitter.com/u4e5HVH6zF
— 🕹️ Extreme Consoles 🎮 (@extremeconsoles) August 8, 2025
Fans loben das Design als nostalgische Hommage an transparente Konsolen der frühen 2000er-Jahre, etwa den Game Boy Color oder die Crystal Xbox.
Wie gefällt euch das Design und der Custom-Entwurf von Extreme Consoles?
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Geil, feier solche Sachen.
Ziemlich nice
Sieht ziemlich cool aus, aber würde ich mir wahrscheinlich nicht ins Wohnzimmer stellen 😅
Ich liebe solch Geräte wo es durchsichtig ist und man alles sieht
Interessant, nur finde ich es nicht so ästhetisch.
Und wie würde die Series S aussehen? 😀
Würde ich mir auch nicht in den Wohnzimmer stellen. 😁🙂
Geile Sache aber leider gefühlt ZU SPÄT und nicht mal von MS selbst 😑
Ein bisschen milchiger das ganze un et wäre mehr retro 😅 top Idee, sieht dann ähnlich wie der PC daheim aus 🐙✌🏻
Interessant das Innenleben der besten Konsole auf dem Markt zu sehen welches mir seit Jahren ein fantastisches Spielerlebnis bietet. Würde Microsoft bei der nächsten Xbox sowas anbieten würde ich es kaufen😍😍😍
Da kann man schön sehen wieviel Platz so ein CD Laufwerk nimmt ^^