Xbox Series X: Transparente Edition sorgt für Jubelschreie bei den Fans

Transparente „Clear Edition“ der Xbox Series X-Konsole sorgt für Aufsehen – Gehäuse zeigt sämtliche Komponenten!

Die Xbox Series X „Clear Edition“ hat mit ihrem vollständig transparenten Gehäuse für große Begeisterung in der Community gesorgt.

Das Design erlaubt euch einen freien Blick auf die internen Komponenten der Konsole, einschließlich Lüfter, Kühlkörper und Platinen.

Die Konsole wurde erstmals über den Account von Extreme Consoles auf X (ehemals Twitter) gezeigt und verbreitete sich rasch über soziale Medien.

Xbox Series X 'Clear Edition' console featuring a transparent case that fully reveals its internal components What do you think? — 🕹️ Extreme Consoles 🎮 (@extremeconsoles) August 8, 2025

Fans loben das Design als nostalgische Hommage an transparente Konsolen der frühen 2000er-Jahre, etwa den Game Boy Color oder die Crystal Xbox.

Wie gefällt euch das Design und der Custom-Entwurf von Extreme Consoles?