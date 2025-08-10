Xbox Series X: Transparente Edition sorgt für Jubelschreie bei den Fans

10 Autor: , in News / Xbox Series X
Transparente „Clear Edition“ der Xbox Series X-Konsole sorgt für Aufsehen – Gehäuse zeigt sämtliche Komponenten!

Die Xbox Series X „Clear Edition“ hat mit ihrem vollständig transparenten Gehäuse für große Begeisterung in der Community gesorgt.

Das Design erlaubt euch einen freien Blick auf die internen Komponenten der Konsole, einschließlich Lüfter, Kühlkörper und Platinen.

Die Konsole wurde erstmals über den Account von Extreme Consoles auf X (ehemals Twitter) gezeigt und verbreitete sich rasch über soziale Medien.

Fans loben das Design als nostalgische Hommage an transparente Konsolen der frühen 2000er-Jahre, etwa den Game Boy Color oder die Crystal Xbox.

Wie gefällt euch das Design und der Custom-Entwurf von Extreme Consoles?

10 Kommentare Added

  3. d4wGkw0n 13940 XP Leetspeak | 10.08.2025 - 17:57 Uhr

    Sieht ziemlich cool aus, aber würde ich mir wahrscheinlich nicht ins Wohnzimmer stellen 😅

  6. Vayne1986 11920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 10.08.2025 - 18:03 Uhr

    Und wie würde die Series S aussehen? 😀

    Würde ich mir auch nicht in den Wohnzimmer stellen. 😁🙂

  8. Rotten 65385 XP Romper Domper Stomper | 10.08.2025 - 18:17 Uhr

    Ein bisschen milchiger das ganze un et wäre mehr retro 😅 top Idee, sieht dann ähnlich wie der PC daheim aus 🐙✌🏻

  9. Robilein 1141530 XP Xboxdynasty Legend Silber | 10.08.2025 - 18:18 Uhr

    Interessant das Innenleben der besten Konsole auf dem Markt zu sehen welches mir seit Jahren ein fantastisches Spielerlebnis bietet. Würde Microsoft bei der nächsten Xbox sowas anbieten würde ich es kaufen😍😍😍

